Победитель "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" Сергей Павловский откроет новый сезон шоу песней-призом

Впервые в истории шоу "Ну-ка, всё вместе!" победитель стал обладателем эксклюзивного приза - песни, созданной специально для него. Автор суперхита Сергея Лазарева "Я не боюсь" и член сотни экспертов шоу Олег Влади написал песню Сергею Павловскому. Лирическая композиция "В осенних городах" в исполнении молодого исполнителя откроет пятый юбилейный сезон гранд-шоу на телеканале "Россия".

Олег - опытный хитмейкер, автор популярнейших песен, исполненных такими звёздами как Николай Басков, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Митя Фомин, Ани Лорак, Слава, Эмин, Анита Цой. Но решиться создать композицию победителю шоу, не зная, кто им окажется, это смелый шаг для поэта-композитора и вызов самому себе. К счастью, Сергей и Олег сразу же нашли общий язык, а композиция получилась невероятно проникновенной и трогательной и достойна дать яркий старт пятому сезону шоу.

Шоу "Ну-ка, всё вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия".

"Помню, в тот момент, когда победил Серёжа, я выдохнул. Было очень волнительно! Его вокальная школа, энергетика мне понятны, и уже через несколько дней после его победы я представлял, что это будет за песня. И мне, как автору музыки и слов, кажется, она абсолютно ему подходит. Мне кажется то, что получилось, и то, что все услышат - очень круто!", - говорит Влади.

"Я признателен проекту "Ну-ка, все вместе!" и благодаря победе и денежному призу начал в этом году работать над своим авторским альбомом и готовиться к сольному концерту. Все композиции, конечно, о любви: она всегда вдохновляет меня на творчество", - говорит счастливый певец.