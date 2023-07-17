Астропсихолог Василиса Володина принесёт в каждый дом "Хорошие новости"

Первый канал сообщил, что шоу "Давай поженимся" вернётся в телеэфир в обновлённом варианте. Скорее всего, из состава ведущих выпадет астролог Василиса Володина, но без лучезарной улыбки блондинки зрители не останутся. На канале ТВ-3 стартовало ежедневное шоу "Хорошие новости", в котором астропсихолог расскажет о лучших возможностях, которые дарят нам звезды, и даст важные советы о будущем.

В шоу будут постоянно присутствовать новые рубрики. Например: "Актуальная тема", "Ангел дня", "Камень удачи", "Историческая минутка". Телезрители смогут послушать советы от приглашённых экспертов, которые будут меняться в зависимости от заявленной темы, и, конечно, узнают множество лайфхаков от самой Василисы. Это настоящая астрология на службе современного человека. Идеальный день должен начинаться с позитива. И теперь это можно будет сделать вместе с ТВ-3 и одним из лучших российских астрологов.

Василиса Володина уже больше 30 лет консультирует клиентов по самым разным вопросам - от бытовых до государственных. Телезрителям она хорошо знакома по таким проектам, как "Звёздная ночь" (СТС), цикл фильмов "Знаки Зодиака" (ТНТ) и шоу "Давай поженимся" (Первый канал).