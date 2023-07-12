13 июля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Дачник с богатым урожаем.
Законы плодородия: лайфхаки, которые помогут повысить урожайность на вашем огороде

Новое шоу "Лучший друг человека" расскажет о четвероногих питомцах, проявивших чудеса героизма

Сегодня, 12 июля, на ТВ-3 состоится премьера социального проекта "Лучший друг человека" о четвероногих питомцах, проявивших чудеса героизма. Новая передача продолжит серию "Историй одного спасения", рассказывающих о невыдуманных случаях, где люди оказывались на грани жизни и смерти, но были спасены. В эту линейку также входят проекты "Вернувшиеся", "Врачи" и "Герои", которые выходили на ТВ-3 и не оставили телезрителей равнодушными.

Шоу "Лучший друг человека".
Шоу "Лучший друг человека".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Порой самые обычные животные оказываются способны на такие бесстрашие и преданность, которые свойственны далеко не всем людям. Они спасают хозяев из пожара или помогают избежать нападения на улице, преодолевая собственные фобии. Но и человек не остаётся в долгу и идёт на отчаянные поступки - иногда даже рискуя жизнью, чтобы выручить из беды пушистого друга.

Участников "Лучшего друга человека" и их питомцев искали по всей России. В Томской области, например, кот по кличке Семён спас своего хозяина и его девушку от смерти под завалами, когда в доме неожиданно обвалился потолок. А в Саратове ещё один отважный кот разбудил своего хозяина во время ночного пожара в квартире: мужчина уснул с включённым телевизором, а его домашнее животное всеми силами пыталось сообщить ему об опасности.

Шоу &quot;Последний герой&quot;.
Шоу "Последний герой".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Ведущей проекта стала актриса, певица, шоувумен и большая любительница собак - Надежда Ангарская. Зрители знают её по КВН и шоу Comedy Woman на ТНТ. В 2020 году она выиграла реалити-шоу "Последний герой. Зрители против звёзд".

В первом сезоне проекта канал расскажет самые необычные истории, которые ещё раз напомнят людям о том, что животные - действительно самые преданные и бескорыстные друзья. Один эпизод длится 48 минут, всего в цикл войдёт 16 серий. "Лучший друг человека" будет выходить раз в неделю на ТВ-3.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость