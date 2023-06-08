Первый пошёл! Готовим летние салаты с редисом

Редис розово-красный с белым кончиком - один из самых первых в плане созревания овощей. Свежий, хрустящий, остренький. Прекрасный и полезный ингредиент для первых летних салатов.

Салат с редисом

Требуется на 6 персон: 400 г молодого картофеля, 2 черешка сельдерея, 30 г зелёного лука, 20 г кинзы, 100 г редиса, 1 стручок жёлтого сладкого перца, 100 г отварной говядины, 100 г твёрдого сыра, 200 мл натурального йогурта, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. сахарного песка, 1 ч. л. коньяка, молотый чёрный перец и соль по вкусу.

Как приготовить? Молодой картофель вымойте, положите в кастрюлю, залейте кипящей водой и варите 15 минут. Дайте остыть, очистите и нарежьте небольшими ломтиками. Сельдерей почистите и нарежьте маленькими ломтиками. Лук и кинзу промойте холодной водой. Лук нарежьте колечками, кинзу мелко порубите. Редис нарежьте тонкими кружочками. Перец нарежьте тонкой соломкой. Сыр и отварное мясо нарежьте маленькими кубиками. Для соуса смешайте натуральный йогурт, соевый соус, яблочный уксус, сахарный песок и коньяк, посолите и поперчите. Все ингредиенты выложите в салатник, осторожно перемешайте, полейте получившимся соусом, дайте постоять 15 мин и подайте на стол.

Добрый совет Мясо для салата варите в небольшом количестве воды с добавлением душистого перца, лаврового листа и специй.

Салат с ветчиной и редисом

Требуется на 4 персоны: листья салата, 2 яйца, 4 тонких ломтика ветчины, 150 г редиса, 100 г шампиньонов, половинка лимона, немного тмина, соль ,2 ст. л. сметаны. Для соуса: 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. яблочного уксуса, 4 ст. л. растительного масла, соль, перец по вкусу.

Как приготовить? Тщательно промойте, переберите и обсушите листья салата, выложите их в салатницу. Отварите примерно в течение 10 минут яйца в воде, слегка ароматизированной тмином. Помойте редис и нарежьте тонкими ломтиками. Затем помойте и очистите шампиньоны, тонко нашинкуйте их и тут же сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Приготовьте соус для заправки салата. В небольшой мисочке разведите соль в уксусе, добавьте горчицу, всё аккуратно перемешайте. Хорошо взбейте вилкой, добавьте растительное масло, поперчите по вкусу. Перед подачей на стол полейте листья салата соусом, перемешайте, выложите ломтики редиса, грибы, разрезанные пополам яйца, красиво свёрнутые трубочками ломтики ветчины. В центр салата добавьте 2 ст. л. сметаны и подавайте на стол.