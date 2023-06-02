Редиска хоть и "нехороший человек", но отличный корнеплод

Благодаря легендарному фильму "Джентльмены удачи" большинство россиян знают, что слово "редиска" означает "нехороший человек". А ведь это ещё и корнеплод с солидным перечнем полезных свойств! Редиска в числе первых сезонных овощей созревает на грядках и радует нас свежим вкусом после долгой зимы.

Гость из Азии

Родиной редиса считается Средняя Азия. А сортов, кроме привычного красного, существует множество - коричневые, фиолетовые, желтые и белые. В пищу употребляют не только корнеплоды, но и полезную и вкусную ботву - как зелень для салатов и супов. Яркий своеобразный привкус редиске придают горчичные и эфирные масла.

Суммируем пользу

Редис - одна из древнейших пищевых культур на планете. Впервеы о нём упомянул древнегреческий философ Теофраст еще в IV в. до н.э., он был убеждён в целебных свойствах этого овоща. Чем же так полезен этот овощ?

Редис. freepik.com/Freepik

Редис - ценный источник белков, витаминов, минералов, пищевых волокон. В его составе витамины С, Вр В2, В9, РР, А, а также калий, натрий, кальций, фосфор, магний, цинк и другие минералы. Он содержит сульфорафан - органическое соединение, которое помогает бороться с раковыми клетками и обладает антибактериальными свойствами. Содержащийся в овоще бром поможет успокоиться, а фитонциды и антимикробное вещество лизоцим защитят от инфекции.

Редис способен бороться с простудой: для этого приготовьте из него сок и смешайте его с морковным. Этот корнеплод оказывает желчегонный эффект, улучшает пищеварение и обмен веществ, имеет низкую калорийность (всего 14 ккал в 100 г), поэтому полезен людям с лишним весом.

Но и здесь соблюдайте осторожность. Редис содержит большое количество эфирных масел, поэтому его употребление следует ограничить людям, имеющим хронические проблемы с желудком или с сердцем. Кроме того, он не рекомендуется людям с серьезной патологией щитовидной железы.

Смотрите на ботву

Редис. freepik.com/Freepik

На прилавках современных магазинов редис доступен практически в любое время года. Однако самая полезная - редиска, выращенная в весенне-летний сезон в открытом грунте. Это отличный источник витаминов В, С, А, марганца, меди, магния, кальция, серы, цинка, фтора, фосфора, железа, натрия и калия. А ещё корнеплод богат клетчаткой и фитонутриентами с антимикробными и противогрибковыми свойствами.

В салатах редис отлично сочетается с белками - яйцами, сыром и курицей, а также с овощами - огурцом, болгарским перцем, оливками.

При покупке нужно обращать внимание на качество ботвы: она должна быть пышной, неувядшей. Пожелтевшие листья говорят о том, что редиск переспел и, скорее всего, горчит. Сам корнеплод должен быть плотным, чистым, без вкраплений. Трещины на редисе образуются из-за излишней влаги (в дождливый сезон) или, наоборот, при недостаточном поливе. В первом случае редис водянистый и безвкусный, а во втором - жёсткий и горький. Тёмные точки на кожуре говорят о том, что он начал гнить.