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"Пацанок" отправили работать в отель

Сегодня, 4 апреля, на телеканале "Пятница!" стартует реалити "Пацанки рулят". В новом эксперименте победительницы и финалистки разных сезонов скандального проекта, которые мечтают открыть свое дело, отправятся работать в действующий бизнес. В первом сезоне проекта они будут управлять отелем в Подмосковье.

Телешоу "Пацанки рулят!".
Телешоу "Пацанки рулят!".
Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Как работает отель, какие существуют профессии в гостиничном бизнесе, как привлечь гостей - всё это пацанки узнают на собственном опыте. Шесть недель они сами будут заселять гостей, убирать номера, работать на кухне и организовывать праздники. Помимо работы, каждый день их ждёт бизнес-обучение, которое в будущем поможет им открыть собственное дело. Совместное управление отелем - это командная работа. Поэтому, как и в проекте "Пацанки", в новом реалити зрителей ждут живые эмоции и накал страстей.

Телешоу &quot;Пацанки рулят!&quot;.
Телешоу "Пацанки рулят!".
Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Участницами первого сезона танут Диана Чрагян и Елизавета Калтыгина (4 сезон, победительница и финалистка), Анастасия Петрова и Белла Кузнецова (5 сезон, победительница и финалистка), Дарья Громова и Настя Наточий (6 сезон, разделили 3 место в финале), Мария Лебедева (7 сезон), Вера Федоренко и Мария Семина (финалистки 8 сезона).

Ведущие реалити "Пацанки рулят" - бессменный директор Школы леди Лаура Лукина, бизнесмен и профессиональный кризис-менеджер Алексей Белашов и метрдотель Давид Ниамеди.

Участница, которая лучше всего проявит себя в работе, получит 1 миллион рублей на запуск собственного стартапа.

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