Советские следователи идут по следу ангарского маньяка в сериале "Тень Чикатило"

Сегодня, 4 апреля, в онлайн-кинотеатре Okko начинается показ восьмисерийного детективного триллера "Тень Чикатило", в котором группа знакомых зрителям по сериалу "Чикатило" следователей и оперативников, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в России периода 90-х, начинают расследовать жестокие убийства, в начале даже не догадываясь, кто за ними стоит и с чем им придётся столкнуться.

Сериал "Тень Чикатило", основанный на реальных событиях, рассказывает историю сотрудника Ангарского отдела внутренних дел милиционера Попцова (Фёдор Лавров), который решает, что общество нуждается в чистке от "человеческого мусора".



Из-за присущей ему хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных Попцову удаётся в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. Он постепенно превращается в полумистического персонажа, неуловимого "демона", от которого нет спасения. И всё же герои-оперативники во главе с Ковалёвым (Николай Козак), пройдя через череду сложных жизненных ситуаций, выйдут на след убийцы, остановив страшный конвейер смерти...

Сериал "Тень Чикатило". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Тень Чикатило". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Тень Чикатило". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Роль неуловимого маньяка Дмитрия Попцова исполнит Федор Лавров, известный зрителям своей работой в сериалах "Шаляпин", "Обоюдное согласие", "Закрыть гештальт", "Карамора", "Вертинский и многих других. К роли сотрудников оперативных служб вернутся Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков и другие. Появится в сериале и Дмитрий Нагиев, который вернётся к роли Андрея Чикатило, чтобы показать историю знакомства с главным героем. По сюжету нового сериала, именно эта встреча - отправная точка в истории становления нового неуловимого "демона".

Сериал "Тень Чикатило". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Режиссёрами-постановщиками проекта выступили Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили. "Для нас это особенная трилогия, так как первые два сезона сериала "Чикатило" установили рекордные показатели смотрения в Okko и стали большими зрительскими хитами. В третьем сезоне мы продолжаем историю следователей и вместе с ними плавно погружаемся в новые поиски маньяка", - говорит Сарик Андреасян.

С момента премьеры в 2021 году сериал "Чикатило" более трёх лет находится в топ-10 онлайн-кинотеатра, что говорит об огромном интересе со стороны аудитории к истории двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза.