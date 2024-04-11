Падение империи: В Америке началась "Гражданская война"

Самой громкой киноновинкой этой недели является новый фильм режиссёра Алекса Гарланда ("Из машины", "Аннигиляция", "Род мужской"), "Падение империи". В оригинале лента называется "Гражданская война" (Civil War), но российские прокатчики решили от него отказаться, хотя повествует о о том, о чем так любят рассуждать в российских политических ток-шоу - о гражданской войне в США.

В недалёком будущем США охвачены настоящей гражданской войной - Калифорния и Техас объединились в так называемый "Западный альянс" и решили отделиться в знак несогласия с политикой новой диктатуры. К ним присоединяются и другие штаты и в итоге военные силы "Альянса" штурмуют Вашингтон. После проигрыша Трампа Белый дом смогли захватить даже манифестанты, поэтому под натиском настоящих вояк он вот-вот падёт.

Гражданская война в США. kino-teatr.ru

Журналисты - герои Кирстен Данст и Джесси Племонса - оказываются в эпицентре ужасных событий. Они хотят взять последнее интервью у президента распадающейся страны. Но в пучине хаоса, где действует право сильного, а человеческая жизнь стоит куда меньше канистры бензина, - это сделать невероятно сложно.

Многие уже сочли фильм "знамением времени" и даже предостережением возможного будущего. Кто-то результатом предвыборной войны между демократами и республиканцами, расколовшими страну напополам. Сам Гарленд считает, что его идея является научно-фантастической аллегории нынешней политической ситуации в Америке.

Гражданская война в США. kino-teatr.ru

В некотором смысле художественное переосмысление того, как стремительно меняется мир, а человечество сходит с ума. В какой-то момент разговоры о том, "как мы докатились до жизни такой" прекращаются и фильм превращается в ошеломительный боевик с пальбой, пожарами, горой трупов, крайне правдоподобными разрушениями. Знаменитая студии A24 сняла свой самый дорогой проект, вложив в него $75 млн.

Идейные противники уже называют фильм заказухой и сравнивают картину с прошлогодним триллером "Звук свободы", рассказывающем о бывшем спецагенте, который посвятил жизнь спасению детей от сексуального рабства. Фильм, созданный сторонниками Трампа и поддерживающий традиционные ценности, в американском прокате превзошёл кассовые показатели многих блокбастеров, обосновавшись на третьем месте вслед за "Барби" и "Оппенгеймером".

Мы много раз видели, как страдала Америка от наводнений, ледяных штормов, эпидемий, нашествия инопланетян... Алекс Гарленд показал, как может выглядеть сегодня настоящий апокалипсис. Лозунг "Боже, храни Америку" не помог. Пока только на киноэкране...