31 декабря
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Новогодний эфир ТНТ: Павел Воля наконец-то поверит в Деда Мороза, а певица Анна Асти станет ведущей Comedy Club

Олешко спародировал Елену Малышеву, а Гришаева превратилась в Мымру: фото возрождённой "Большой разницы"

Букины и Васнецовы вернулись в эфир ТНТ и СТС. "Бандитский Петербург" скоро воскреснет из небытия на НТВ. Новогодние каникулы на Первом канале тоже начнутся с чуда - после 15-летнего перерыва в эфир вернётся театр пародий "Большая разница".

"Большая разница-2024".
"Большая разница-2024".
Пресс-служба Первого канала.

Шоу тоже стартовало в новогодние праздники 2008 года и сразу стало всенародным хитом, Посмотреть сумели не все, но тем, кто увидел, передача понравилась. Критики также приняли передачу благосклонно, некоторые сюжеты, например, "Программа wwwремя" и "Наша USAша" разошлись в виде роликов по всему Рунету.

Её придумали Александр Цекало и Руслан Сорокин, которые большим трудом отобрали 12 человек, способных качественно пародировать. Реузультат превзошёл все ожидания - искусно загримированные актёры были так точны в интонациях, жестах и мимике, что зрители не сразу понимали: перед тобой подделка.

&quot;Большая разница&quot;. 2008-2012.
"Большая разница". 2008-2012.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Большая разница&quot;. 2008-2012.
"Большая разница". 2008-2012.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Большая разница&quot;. 2008-2012.
"Большая разница". 2008-2012.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Большая разница&quot;. 2008-2012.
"Большая разница". 2008-2012.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Большая разница&quot;. 2008-2012.
"Большая разница". 2008-2012.
Пресс-служба Первого канала.

Авторы "Большой разницы" и сами толком не могли ответить, что было главным залогом успеха - ювелирно выписанные сюжеты или потрясающая актёрская игра. Звёзды, приглашённые в "Большую разницу" поглядеть, как их спародировали, растерянно улыбались, не в силах оторваться от сцены, на которой самозабвенно играют их двойники.

Шоу получило шесть премий ТЭФИ. Помимо российской существовала также украинская версия. Программа несколько раз меняла форматы и летом 2013 года её закрыли.

И вот программа возвращается в эфир. Образы в пародийных скетчах создали ветераны "Большой разницы" Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко, Олег Есенин, Александр Лобанов, Мария Сластненкова, а также примкнувшие к ним звезды российского кино Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин. Ведущими новогоднего спецвыпуска станут Нонна Гришаева и Сергей Бурунов.

В новогодней "Большой разнице" зрители увидят скетчи-пародии на "Место встречи изменить нельзя", "Чебурашка", "Вызов", "Холоп", "Полицейский с Рублёвки", "Служебный роман", "Барби" и других.

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