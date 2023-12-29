"Есть установка: весело встретить Новый год!": что осталось за кадром любимых фильмов

Без этих фильмов уже невозможно себе представить новогодние праздники. Женя Лукашин, товарищ Огурцов, Марфушенька-душенька - все они приходят в наши дома одновременно (или даже чуть раньше) с Дедом Морозом. И совершенно не надоедают - как не надоедает запах хвои, хрустящий снег и шампанское во время боя курантов. Пересказывать сюжеты киношедевров - дело неблагодарное, все и так их помнят наизусть. А вот что осталось за кадром, знают немногие. "ТВ-пульт" решил раскрыть секретные материалы любимых картин.

"Карнавальная ночь" (1956)

В 1955 году 28-летний Эльдар Рязанов решил переключиться с документальных фильмов про бескрайние просторы СССР на серьёзные психологические драмы. Но режиссёр предполагает, а начальство располагает: директор "Мосфильма" Иван Пырьев фактически заставил Рязанова снимать музыкальную комедию "Карнавальная ночь".

Молодому режиссёру, как капитану Смоллетту из "Острова сокровищ", не нравилось ни "путешествие", ни "команда" - ему вообще ничего не нравилось. Сценарий казался шаблонным и скучным, актёров ему "навязали". Роль Огурцова должен был исполнить Пётр Константинов, но Пырьев продвинул свою кандидатуру - более известного, более авторитетного Игоря Ильинского. Не нравилась Рязанову и Леночка Крылова - 20-летняя студентка ВГИКа Людмила Гурченко. По мнению режиссёра, она была чересчур манерной, слишком кокетливой.

"Карнавальная ночь". Скриншот из фильма.

Работа шла сложно. Съёмки проходили не в павильонах, а в настоящих "декорациях": в коридорах, фойе и на сцене Театра Советской Армии. Режиссёра подгоняли: к концу лета гастроли у театра закончатся, а значит, потребуется "освободить помещение". Да и сам фильм должен быть готов уже к Новому году...

Но при этом Пырьев заставлял Рязанова переснимать буквально каждый эпизод, который ему не нравился. Подводили и актёры: например, Сергей Филиппов, игравший роль вечно пьяного лектора, действительно приходил на площадку, основательно "набравшись". Часть отснятого материала, который так нравился Рязанову, осталась на полу монтажной, отпущенный ему бюджет режиссёр тоже умудрился превысить.

"Карнавальная ночь". Скриншот из фильма.

Уже на финальном этапе Рязанова было решено отстранить от съёмок. И тут, пожалуй, в первый раз за всё время вмешательство Пырьева пошло на пользу: молодому режиссёру решили дать последний шанс. В итоге, когда 28 декабря фильм всё-таки вышел - без всякой предварительной рекламы, без особых красочных афиш - народная популярность накрыла и Людмилу Гурченко, и бывшего режиссера-документалиста Рязанова. С тех пор он снимал исключительно комедии - и среди них была ещё одна легендарная новогодняя.

Кстати Как-то на съёмочную площадку явилась делегация французов. Всё увиденное противоречило их представлениям о Стране Советов: то, что снимается музыкальная комедия, что на актрисе шикарное муаровое платье в наимоднейшем стиле new look и что у неё невероятно стройная фигура. Пожилая француженка обхватила пальцами талию Гурченко - 48 сантиметров! Сэ манифик, восхитились иностранцы, а мы думали, что все русские женщины похожи на полнокровных доярок!

"Морозко" (1964)

"Морозко". Скриншот из фильма.

В отличие от "Карнавальной ночи", которая была снята практически дебютантом в рекордные сроки и в успех которой мало кто верил, "Морозко" с самого начала был обречён на успех. Потому что его режиссёром был Александр Роу, великий киносказочник, автор "Конька-горбунка" и "Марьи-искусницы".

Авторитет Роу был так велик, что он ни с кем не советовался и снимал так, как считал нужным и сколько считал нужным. К примеру, "Морозко" снимали целый год: летние сцены под Звенигородом, а зимние, самые главные... на Кольском полуострове! Сказать, что съёмочная группа мёрзла - значит, не сказать ничего.

"Морозко". Скриншот из фильма.

Помните эпизод, в котором Марфушенька-душенька (Инна Чурикова) сидит под ёлкой в ожидании Деда Мороза? Бедной актрисе действительно пришлось трястись от холода на сорокаградусном морозе полчаса. По сценарию ей приходилось ещё грызть яблоки и запивать их молоком, но ассистент по реквизиту экономила буквально на всём и вместо яблок подсунула Инне подкрашенный репчатый лук, а молоко развела водой...

Разведённое молоко пил на съёмочной площадке и Георгий Францевич Милляр - он же Баба-яга. Правда, молоко было не с водой, а... с портвейном. Даже Роу ничего не мог с этим поделать: Милляр был его любимцем и переходил с ним из фильма в фильм.

Кстати, всех своих "Бабок-ёжек" - а их актёр сыграл с десяток - Милляр собирал "вручную": придумывал и характер, и костюм, и повадки. Георгий Францевич считал, что Баба-яга вообще не женская роль: "Ну какая актриса позволит сделать себя такой страшной на экране?"

"Морозко". Скриншот из фильма.

Он был не совсем прав: Инна Чурикова, юная студентка театрального училища, позволила. Она так хотела роль Марфуши, что была согласна на всё: и на свекольный румянец, и на зубы, как у Щелкунчика. Правда, увидев себя на экране, расплакалась и даже какое-то время вообще думала завязать с актёрской профессией.

"Морозко" вышел на экраны не только в СССР, но и во многих странах, а в Чехословакии стал культовым: до недавнего времени его показывают там каждый Новый год, как у нас "Иронию судьбы". Даже политическая встряска не изменила эту традицию: чешские дети до сих пор покупают мороженое "Мразик" и повторяют, вслед за Марфушей: "Не прынцесса - королевна!"

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965)

Эта лента великого комедиографа Леонида Гайдая давно вошла в золотой фонд отечественного кинематографа, а ведь чиновники Госкино собирались определить фильм как "продукцию второго сорта".

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Скриншот из фильма.

Из трёх новелл этого фильма только действие последней, собственно "Операции "Ы", происходит зимой. Съёмки фильма специально задерживали до декабря, но снег в Москве так и не выпал - пришлось заменять его ватой. Что касается Нового года, то в кадре его вообще нет. Но не это главное: "Операцию "Ы" любят за совершенно особое, праздничное настроение, в создании которого у Гайдая было мало равных.

Главный герой - студент-очкарик - был настоящим альтер-эго автора: Гайдай искал такого актёра, который был бы похож на него и внешностью, и характером. Рассматривались кандидатуры Александра Збруева, Сергея Никоненко и даже Евгения Петросяна! Но в итоге режиссёр увидел фотографию Александра Демьяненко и, загоревшись, отправился в Ленинград на личные переговоры с актёром. "В честь" Демьяненко изменили имя персонажа: если в сценарии его звали Владиком, то в фильме он стал легендарным Шуриком.

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Скриншот из фильма.

Так же, как не везло съёмочной группе со снегом, не везло и с солнцем. Его ловили и в Москве, и в Баку, и в Одессе. Вступительные экзамены снимали в МГУ, а строительную площадку - действительно на реальном объекте в Подмосковье. Но если к декорациям Гайдай был предельно щепетилен, то к актёрским импровизациям относился очень положительно: как и в других фильмах режиссёра, здесь на ходу придумано множество сцен, например, с "кусачим" скелетом или поединком на рапирах и последующим "ранением" Балбеса, когда вместо крови начинает течь красное вино.

Как к большинству нестандартных комедий советского времени, худсовет отнесся к "Операции "Ы" довольно прохладно. Критиковали, в основном, второстепенных, но оттого не менее важных актёров, вроде Евгения Моргунова и Михаила Пуговкина. Но Гайдай был очень упёртым "интеллигентом-очкариком": в кабинетных боях с бюрократами он отстоял свой фильм и актёрскую группу. Так у нас появилась своя комедийная классика, сравнимая с лучшими фильмами Гарольда Ллойда и Бастера Китона.

"Старый Новый год" (1980)

"Старый Новый год". Скриншот из фильма.

Эльдар Рязанов был первопроходцем: в его "Иронии судьбы" звучали песни на стихи Беллы Ахмадулиной и Марины Цветаевой. В замечательной комедии "Старый Новый год", вышедшей пять лет спустя, можно услышать песню Сергея Никитина "Снег идёт" на стихи Бориса Пастернака.

Эта картина любима в народе и за свой замечательный интеллигентный юмор, и за узнаваемые детали быта советских граждан ("Хорошие вы мужики! Только облика не теряйте"). Даже сейчас "Старый Новый год" объединяет совершенно разных людей, как по сюжету объединялись семьи интеллигентов и условного "пролетариата".

"Старый Новый год". Скриншот из фильма.

В фильме играли знаменитые актёры: Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Георгий Бурков. Действие опять же, как в рязановской "Иронии...", разделялось на типовую московскую квартиру и баню. Кстати, ещё одним "действующим лицом" в банных сценах может служить женская стату я, та же, которая снималась в "Вассе", "Формуле любви" и "Служебном романе".

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Скриншот из фильма.

Фильм Эльдара Рязанова показали в канун нового, 1976 года, и реакция зрителей была такой восторженной, что после десятка тысяч писем, пришедших в Останкино, показ пришлось повторить в феврале. И потом "Ирония судьбы..." 31 декабря стала такой же традицией, как салат оливье.

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Скриншот из фильма.

А всё началось со сценария, написанного Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским по услышанной когда-то истории: один человек 31 декабря выпил лишнего и по воле приятелей-шутников очутился на третьей полке поезда, идущего в Киев... Было ли всё так на самом деле, узнать трудно, да, наверное, и не нужно. Главное, что пьеса моментально стала популярной в театре, её играли на сотне площадок по всей стране. А шесть лет спустя Рязанов решил пьесу ещё и экранизировать.

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Скриншот из фильма.

Роль Жени Лукашина, "который вообще-то не пьёт", очень хотел сыграть Андрей Миронов. Пробовался и Станислав Любшин, но Рязанову больше понравился Андрей Мягков. На роль Нади пробовались Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Алиса Фрейндлих, которую рекомендовал Микаэл Таривердиев. Рязанов сделал небанальный выбор, утвердив кандидатуру Барбры Брыльски, польской пани, которую он увидел в "Анатомии любви". "В ней угадывалась, как ни странно, подлинно ленинградская интеллигентность, она подходила по возрасту",- объяснил режиссёр.

Пани Барбра была встречена в Москве довольно прохладно: в Госкино считали, что незачем брать иностранку. Кроме того, Надю Шевелеву, по сути, играли три женщины: кроме Брыльски, Валентина Талызина, говорившая её голосом, и Алла Пугачёва, певшая за неё.

"Иронию судьбы" снимали в настоящем доме на проспекте Вернадского. Одно время там висела мемориальная табличка, чтобы москвичи и гости столицы знали, где Надя готовила заливную рыбу и пела про "платочки белые, глаза печальные".

"Чародеи" (1982)

"Чародеи" - очень вольное переложение повести братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу", точнее, второй ее части. Впрочем, с самого начала писатели были в курсе, что от их книги мало что останется.

"Чародеи". Скриншот из фильма.

"Чародеи" были задуманы как невинная новогодняя кино-сказка, потом Госкино решило подстраховаться: фильм перевели в телеформат. Цензура продолжалась и дальше: к примеру, до предельного минимума сократилось "участие" в фильме чёрного кота. Между прочим, на эту роль пробовалось 18 усатых артистов. Роль озвучивал Георгий Вицин, который должен был говорить довольно "острые" реплики ("Не советую идти - съедят!"), требовать у Шемаханской отпуска в марте и лупить лапой Сатанеева. Отсмотрев материал, цензоры пришли к выводу, что этот Кот уж слишком напоминает булгаковского кота Бегемота, и ограничили словарный запас животного до "ура" и "мяу".

"Чародеи". Скриншот из фильма.

Роль Иванушки привлекала многих актёров, но режиссёр Константин Бромберг "пробить" Александра Абдулова, и под него стал искать актрису. Был вариант пригласить Ирину Алфёрова, по совместительству жену "Иванушки"-Абдулова, но Бромберг считал, что это не пойдёт на пользу фильму. Ирине Муравьевой помешал возраст, в Цыплаковой и Прокловой было слишком мало "ведьминского". Зато Александра Яковлева с самого начала повела себя как настоящая ведьма. Перебив режиссёра, который объяснял ей роль, Александра заявила: "Я вам сейчас всё покажу", и отлично сыграла пробы. "Ну, по крайней мере, чертовка у нас есть", - резюмировал режиссёр.

Фильм снимали по ночам в телецентре "Останкино", и многочисленные плутания по коридорам "гостя с юга" (Семён Фарада) - часть личного опыта режиссёра и актёров. Кстати, ушедшая в народ реплика "Ну кто так строит?!" не прописана в сценарии, а сымпровизирована на площадке.