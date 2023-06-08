О чём новое шоу "Самозванец", которое покажут на ТВ-3

Ситуация: перед вами обычная на первый взгляд семья из пяти человек. Однако известно, что один из них - не тот, за кого себя выдает. Легко ли вычислить такую "подсадную утку", проверят звездные герои нового проекта ТВ-3 "Самозванец", который стартует в эфире 10 июня.

Условия игры просты. Знаменитость проводит в семье целый день. В это время участникам можно задавать любые вопросы про их быт и отношения, осматривать комнаты в доме или квартире, а также организовывать активности за пределами четырёх стен, выводя самозванца на чистую воду. В итоге звёздный гость должен сказать, кого он считает "пятым лишним". Если догадка окажется верной, то селебрити получит призовые 100 тысяч рублей, которые потратит на благотворительность. В случае ошибки деньги заберёт семья.

Телешоу "Самозванец". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

В первом выпуске шоу снялась блогер и участница реалити "Наследники и самозванцы" Карина Кросс. Она познакомилась с семьёй Романовых, состоящей из родителей, двух дочерей и бабушки. И звезде пришлось очень нелегко!

На помощь блогеру пришли экстрасенс Алёна Орлова, психолог Юлия Никас и частный детектив Даниил Шинкарёв. Оказались ли их советы полезными и удалось ли Карине догадаться, кто же из Романовых самозванец, узнаете в ближайшую субботу.