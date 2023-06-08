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Майор Семенов наконец-то выйдет на след Архитектора в седьмом сезоне "Невского"

В Санкт-Петербурге стартовали съемки седьмого сезона популярного остросюжетного детектива "Невский" о майоре Павле Семёнове, роль которого исполняет Антон Васильев.

Сериал "Невский".
Сериал "Невский".
Пресс-служба телеканала НТВ.

После разыгравшейся в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области кровавой драмы, в северную столицу из Москвы направлен заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев. Перед ним поставлена конкретная задача - в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве.

В результате ведомственных интриг, майор Семёнов и подполковник Михайлов также получают новое назначение. Теперь они сотрудники ГУ МВД и служат во втором отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности не только центр города и Невский проспект, но и вся Ленинградская область.

Сериал &quot;Невский&quot;.
Сериал "Невский".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Алексей Фомин, возглавивший криминальный мир Петербурга, начинает понимать, что мало захватить власть. Ее еще необходимо удерживать. У Фомина появляется новый влиятельный враг, в схватке с которым ему не может помочь даже верный друг Семёнов.

Сериал &quot;Невский&quot;.
Сериал "Невский".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Храбрый Семёнов в ходе хитрой оперативной комбинации смог наконец-то вычислить таинственного главаря банды Архитекторов. Теперь он знает этого человека в лицо, знает его имя и должность. Но что делать дальше? Доказательствами вины киллера Семенов не располагает. А без них убийца неподсуден, в полиции и Следственном комитете никто даже не станет слушать Семенова, его просто поднимут на смех. Полицейский понимает, что в этой ситуации у него остается один единственный выход. При этом, если он им воспользуется, сам окажется вне закона, и его жизнь никогда не будет прежней.

Сериал &quot;Невский&quot;.
Сериал "Невский".
Пресс-служба телеканала НТВ.
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