"Нежность" Цыганова, криминальный элеМент Добронравова и сбежавший Бурковский: пять сериалов, которые покажут в первые дни нового года

Свято место пусто не бывает! Едва ли не единственным положительным последствием ухода с российского рынка голливудской продукции и западных стримингов стал рост интереса наших зрителей к российской продукции. Вся страна активно смотрит российские сериалы, которых в Сети выходит даже больше, чем в телеэфире. Вот и новый, 2024 год онлайн кинотеатры начнут россыпью премьер.

"Нежность" (Иви)

Новая глава лирической комедии "Нежность" с Евгением Цыгановым и Викторией Исаковой выйдет 1 января на Иви. Все серии станут доступны в один день, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Новая "Нежность" станет не продолжением истории, которую сняла Анна Меликян в 2022 году, а мужской точкой зрения на неё. Зрителям предстоит посмотреть на знакомый сюжет другими глазами и узнать, где всё это время был загадочный незнакомец Сергей Николаевич (герой Евгения Цыганова) и что он испытал после первой встречи с Еленой Ивановной (Виктория Исакова).

"Нежность". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви. "Нежность". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви. "Нежность". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

По сюжету после совместно проведённой ночи и трусливого бегства из гостиничного номера Сергея Николаевича преследует навязчивый образ Незнакомки, нарушая его покой и вмешиваясь во все сферы его жизни. Мало того, что она сводит его с ума своим присутствием, так она ещё и открывает перед ним проблемы, о которых он даже не подозревал. Чтобы избавиться от этого наваждения, Сергею Николаевичу предстоит найти общий язык с дочерью, заново полюбить свою работу и разобраться в самом себе.

"Как друзья Захара женили" ("Кинопоиск" и Okko)

"Как друзья Захара женили". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

В первый день 2024 года в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск" и Okko выйдет сериал "Как друзья Захара женили" от одной из главных комедийных команд - Good Story Media ("Физрук", "Ольга", "Иванько"). Создатели расскажут историю краснодарского парня по имени Захар, жизнь которого в одночасье перевернулась, когда накануне свадьбы и медового месяца невеста решила, что они слишком разные.

"Как друзья Захара женили". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. "Как друзья Захара женили". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. "Как друзья Захара женили". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Захар намерен вернуть любимую и жениться, а его друзья приходят ему на помощь. Первым делом они начинают слежку за Алёной, чтобы узнать, не изменяла ли она жениху. Так они встречают Жеку (Владимир Канухин) - молодого и манерного альфонса. Его умение втираться в доверие к женщинам друзья решают использовать, но в процессе узнают многое и о себе.

В этом рассказе смешались комедия и мелодрама, а главные роли сыграли Сергей Бондарчук, Юлия Франц, Владимир Канухин, Борис Дергачев, Даниил Вахрушев, Никита Павленко, Александра Ребенок, Анна Котова-Дерябина, Антон Филипенко, Софья Зайка и Анастасия Евграфова.

"Предпоследняя инстанция" (Okko)

"Предпоследняя инстанция". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

По сложившейся традиции 1 января нового 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера третьего сезона фэнтези-комедии "Предпоследняя инстанция", который станет финальным.

С момента событий второго сезона прошёл ровно год. Максим (Павел Прилучный) передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне (Ирина Розанова), чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой (Дарья Мельникова) родился сын и они, наконец-то, играют свадьбу! Но торжество нарушают незваные гости - Люцифер (Равшана Куркова) с архангелом Гавриилом (Сергей Новосад) - и заявляют: "У вас проблема!".

"Предпоследняя инстанция". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. "Предпоследняя инстанция". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. "Предпоследняя инстанция". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Среди обычных людей есть "счастливчики", получившие каким-то образом сто лет назад продление жизни. Ситуация осложняется тем, что один из них - Ангел Гнева, и его пребывание на Земле грозит глобальной катастрофой. И теперь Максиму с помощью новых сотрудников УПРД предстоит найти "счастливчиков" и отправить по назначению, но куда - в Ад или в Рай?

Два предыдущих сезона сериала стали зрительскими хитами в Okko, а ещё их уже не раз с успехом демонстрировались в эфире федеральных телеканалов ТНТ и ТВ-3.

"Инспектор Гаврилов" (START)

"Инспектор Гаврилов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Во вторник, 2 января, в онлайн-кинотеатре START состоится премьера авантюрной комедии "Инспектор Гаврилов". В день премьеры будут доступны сразу 3 серии, а далее наблюдать за приключениями вора-рецидивиста, волею случая возглавившего полицию в вымышленном Усть-Шахтинске, можно будет по понедельникам и пятницам. Потом сериал покажут в эфире канала СТС.

В надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) решается на последнее ограбление. Но всё идёт не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе - майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка - начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки.

"Инспектор Гаврилов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Инспектор Гаврилов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Инспектор Гаврилов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Брутальный и загадочный, новоиспечённый "майор" в провинциальном Усть-Шахтинске сразу привлекает внимание местных женщин. Сотрудницу кадрового отдела полиции Наталью, с которой у Медного-Гаврилова намечается интрижка, сыграла Екатерина Стулова, специально для роли примерившая на себя новый образ.

Чтобы перевоплотиться в "человека с накипью криминальности" (так главного героя описывает креативный редактор Константин Гарбузов), Виктор Добронравов обзавелся новой прической, шрамами и татуировками.

"Медиатор 3" (START)

"Медиатор". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В четверг, 4 января, в онлайн-кинотеатрах START начнётся показ нового сезона психологического триллера "Медиатор" профессионального переговорщика Андрея Павлова, которого играет сбежавший в Америку Андрей Бурковский. Кто он теперь - жертва, спасатель или по-прежнему манипулятор?

В новом сезоне переговорщик, инструментарием которого всегда были психологические провокации, переосмысливает свои убеждения, оказавшись жертвой социальной травли. И пока Павлов пытается договориться с самим собой, за помощью к медиатору обращается следователь Женя (Софья Лебедева). В городе пропадают люди, зверски убиты уже несколько девушек. Следы ведут к Степному Волку (Владислав Ценев), возглавившему некую секту "бегунов"...

"Медиатор". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Медиатор". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Медиатор". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Вместе с Андреем Бурковским к своим ролям в проекте вернутся Ирина Старшенбаум ("Триггер. Фильм") и Анна Каменкова ("Тест на беременность"). Впервые к актёрам сериала присоединятся Софья Лебедева ("Бывшие"), Владислав Ценёв ("Жить жизнь"), Виктория Клинкова ("С нуля") и другие. Режиссёром вновь стал Артем Аксёненко ("Жить жизнь", "Лапси", "В клетке").