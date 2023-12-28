Укрощение строптивой: Милош Бикович займётся перевоспитанием мажорки во второй части "Холопа"

В первый день 2024 года на большие экраны выходит продолжение "Холопа" - комедии Клима Шипенко о мажоре Грише, проделавшем путь "из князи в грязи" и после этого горького опыта вступившем на путь исправления. В зимние каникулы лёгкие комедии всегда пользовались вниманием зрителей, но успех, которого добился фильм с Милошем Биковичем, оказался феноменальным, поэтому продолжения было не избежать. Вернувшись с космической орбиты после съёмок "Вызова", Клим Шипенко снял сиквел - первый в своей карьере, который обещает быть ничуть не хуже оригинала.

Подарок к Новому году

В новогоднюю битву 2020 года самым весомым конкурентом "Холопа" было фантастическое "Вторжение" Фёдора Бондарчука, По сложившейся многолетней традиции в Новый год россияне предпочли смотреть комедии, а посему "Холоп" уверенно выбрался в лидеры проката и до триумфа "Чебурашки", был самым кассовым фильмом России с весомым результатом в 3 млрд рублей.

Не откроем Америку, если скажем, что хорошие комедии у нас в дефиците. Видимо, у кого-то сложилось ошибочное мнение, что этот жанр в России обязательно должен быть кривым зеркалом для нашей с вами действительности и смешно тогда, когда в кадре наблюдается зашкаливающая пошлость.

"Холоп". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Поэтому "Холоп" на фоне безыдейных поделок выглядел едва ли не глотком свежего воздуха, покоряющим не только уровнем исполнения, но и, что куда более важно, приятным юмором и моралью. Куда ж без неё!

"Из князи в грязи"

Сюжет на первый взгляд незамысловат: 27-летний избалованный мажор перешёл все границы дозволенного и окончательно отбился от рук. Он даже не осознаёт угрозу тюремного срока. Отец-олигарх устал отмазывать любимого отрока и, чтобы вразумить золотое дитя, идёт на крайние меры: устраивает огромный спектакль, идея которого - поселить мажора в другую реальность. И, конечно, научить уму-разуму.

При помощи целого штата актёров, каскадёров и одного хитромудрого продюсера строится деревня XIX века, где воссоздаётся быт того времени. И вот уже мажор Гриша просыпается крепостным конюхом в 1860 году при властном боярине без интернета, связей и папиных финансов. В новых для себя условиях Грише предстояло не только переосмыслить своё поведение и заново осознать ценность человеческого общения.

"Холоп". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Конечно, сценаристам при желании можно было задать не один каверзный вопрос, касающийся логики повествования и мотивации персонажей, но после просмотра этого делать совсем не хотелось. "Холоп" получился доброй комедией, с симпатичными героями, простой, но как никогда актуальной для сегодняшних реалий моралью и не злым ситуационным юмором. Стоит отметить, что подобный формат юмора является фирменным для проектов студии Yellow, Black & White, ответственных за лучшие сериалы канала СТС, "Последнего богатыря" и "Чебурашку".

Барышня-крестьянка

"Холоп 2" идёт по стопам оригинальной картины: в центре сюжета - дерзкая дочка банкирши Катя (Аглая Тарасова), потерявшая берега от собственной безнаказанности. В определённый момент жизнь сталкивает её с перевоспитавшимся Гришей, который теперь очень тонко чувствует любую несправедливость. Тот приходит в ярость от беспардонных выходок избалованной мажорки, похищает её и ставит своих ошарашенных родственников и друзей перед фактом: требуется курс по укрощению строптивой хамки. Те, конечно, хватаются за голову, но отступать некуда.

"Холоп 2". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Исправительный лагерь" в продолжении переезжает из 1860-го в 1812 год, где героиня теряет все свои привилегии и взамен получает настоящие урокивыживания. Этот год авторами был выбран неспроста - он отлично знаком зрителям: Наполеон, гусары, битвы, пушки, кавалерия, балы, красавицы, хруст французской булки... Правда, поселили героиню не в хлеве, а в декорациях шикарных дворцов.

Держите её семеро!

Для того чтобы Катя проявила свои героические наклонности (они у неё скрыты под толстым слоем макияжа и напускного снобизма), команда познакомит её не только с французским императором, но и с командованием русской армии. Не обойдётся без эксцессов: сценарий действа приходится менять по ходу пьесы. Кроме того, героиня Аглаи Тарасовой оказывается далеко не такой покладистой, как Гриша. И если герой Биковича смиренно принял свою холопскую судьбу, новенькую приходится усмирять самыми радикальными способами.

"Холоп 2". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Холоп 2". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Холоп 2". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Это будет очень смешно. Я наслаждался тем, что делали коллеги на площадке. Мне кажется, что у Аглаи большой комедийный талант. Этот фильм будет с новыми изысканными нотками, которых не было в первой части. Масштабные декорации, исторические костюмы, особая атмосфера. Авторы очень хорошо продумали, про что будет картина. Про тех же людей, но без повторений. Я уверен, это будет выигрышная комбинация", - говорит Милош Бикович.

Хоть поверьте, хоть проверьте...

Санкт-Петербург идеально подошёл для симуляции начала XIX века. Пышные балы снимали в Мраморном дворце, танцевальный зал и библиотеку - в Доме архитектора и Доме учёных, а сцены на воде - на Неве и канале Грибоедова.

Отдельной эпопеей стало создание костюмов. "Только у меня было около 25 нарядов, потому что наш художник по костюмам не хотел, чтобы платья повторялись, даже если зритель видит наряд на экране несколько секунд. Получилось невероятно красиво", - говорит с восхищением Аглая Тарасова.

"Холоп 2". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Холоп 2". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Холоп 2". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Холоп 2". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Были на площадке и раритеты - платья из музея "Мосфильма". Например, одно из них - из фильма "Анна Каренина" Карена Шахназарова. "Моя задача была создать сказочный образ Золушки. Во многом я вдохновлялся иллюстрациями гениального художника Валентина Конашевича к сказке Шарля Перро. Мы специально с помощью цветовых решений выделили Катю на балу: это единственный акцентный персонаж, который добавляет аккорд свежести в этом золотом царстве. У нас нет ни одного костюма зелёного цвета, все в тёплых тонах. А Катя - яркий изумруд", - говорит художник по костюмам Олег Матрохин.

"Холоп 2". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

На долю актрисы выпала и эпичная погоня на катерах, да ещё с трюковыми элементами, которые Аглая выполнила без дублёра. Не говоря уже о батальных сценах, ради которых девушке пришлось примерить мундир, как героине знаменитого фильма "Гусарская баллада". Будет ли успешным эксперимент по исправлению Кати и чем закончится история Гриши, зрители могут узнать в кинотеатрах на новогодних каникулах.