85 лет Лидии Федосеевой: как знакомство с ловеласом и бунтарём Шукшиным навсегда изменило жизнь "хорошей девочки Лиды"

За спиной каждого гения стоит женщина - она и муза, и жена, и секретарша, и нянька. Для Василия Шукшина таким тылом стала Лидия Федосеева, которая 25 сентября отметит 85-летний юбилей. Они встретились на съёмочной площадке. Несмотря на то что у обоих за плечами было не по одному браку, в народном сознании пара Шукшин - Федосеева остаётся незыблемой.

Гордая и независимая, ради любимого мужчины Лидия поменяла не только своё актёрское амплуа, но и женскую сущность. Она оберегала, спасала, защищала. Но однажды утратила контроль и не смогла вырвать своего Васеньку из когтей смерти.

Роман под стук колёс

Раз, два, три... Колёса поезда стучали монотонно. Лидочка скучала в купе, подперев щёку ладонью. Вместе со съёмочной группой она ехала в Крым, где начиналась работа над фильмом "Какое оно, море?". Вдруг дверь купе отворилась, и туда дружной гурьбой ввалились коллеги. Они много болтали, смеялись, пели. Настал черёд Лидии, и она затянула "Калину красную". На первой же строчке дверь снова скрипнула и в купе появился Василий Шукшин - звезда экрана и любимец всех без исключения советских женщин. Голос девушки дрогнул, но она не прервала пение. А Василий тихонечко присел на краешек нижней полки, посмотрел на Лиду серьёзным взглядом и подхватил припев - так сердечно, так искренне. Дуэт у них получился великолепный.

А ведь когда Федосеева узнала, что партнёром в картине у неё будет Шукшин, мягко говоря, не обрадовалась - даже хотела отказаться от роли. Звонила режиссёру, убеждала - ходят слухи, что Шукшин сильно пьёт и срывает съёмки, заводит краткосрочные романы с актрисами прямо во время работы, да ещё и крайне невоздержан на язык. Эдуард Бочаров сначала отбивался от Лидочкиного напора, а затем не выдержал и прямо сказал, что Шукшин - одарённый актёр, гений, давно утверждён на эту роль, а она, молоденькая выскочка, может вовсе не ехать - замену подыщут за пять минут. Это в глубине души девушки клокотала давняя обида.

Вечер откровений

Их первой встречей было собрание группы во ВГИКе - Василий Шукшин был секретарём комсомольской организации и, надувшись от важности, как индюк, распекая студентку Лидочку за пропуск занятий, довёл до слёз. Не думала она когда-нибудь оказаться с ним на одной съёмочной площадке, в одном купе. За минуту до отправления поезда она видела в окно, как он бежал по перрону. Заскочил в вагон, но не купейный, как у всех, а СВ - он же звезда, ему положен повышенный комфорт. А вот сейчас он сидит напротив и буравит Лидочку взглядом своих умных, вовсе не высокомерных зелёных глаз. Компания давно разошлась, все легли спать, а Шушкин вдруг подсел к актрисе со словами: "Ну рассказывай...".

Лидия Федосеева-Шукшина. kinopoisk.ru

И она вдруг как на духу выложила всё про своё детство, коммунальную квартиру в Ленинграде, про маму и драмкружок Дома кино. Он не перебивал, слушал внимательно и с интересом, задавал вопросы. Проговорили всю ночь. А на следующий день Василий преподнёс ей букетик лютиков - нарвал их в лесочке во время короткой остановки. Она и не думала, что это были первые цветы, которые имеющий репутацию ловеласа Шукшин подарил женщине. Но Лидочка точно знала, что влюбилась в его глаза с первого взгляда и никто другой ей больше не нужен.

Жертвы во имя любви

Ему 35, ей скоро будет 24, причём оба не были свободны. Лидия уже пять лет была замужем за известным украинским актёром Вячеславом Ворониным, у них росла дочка Настя. Правда, семьёй их назвать можно было только с большой натяжкой: супруг работал в театре и был занят на съёмках в Киеве, Лидия жила в Москве, а их дочку воспитывала её мама в Ленинграде. Она была многим обязана мужу, в том числе приглашениями в кино и восстановлением в институте, когда её, молодую мать, с лёгкой руки комсорга Шукшина чуть не отчислили из-за вынужденных прогулов. Воронин был известным актёром, и после его просьбы декан согласился дать Лидочке ещё один шанс. Тем не менее Лидия не колебалась ни секунды: она принесла в жертву свою семью ради романа с Шукшиным, которому она буквально поклонялась и которого не просто любила, а искренне считала настоящим русским гением.

Лидия Федосеева-Шукшина. kinopoisk.ru

Заявление о романе с актёром стоило Лидии дорого. Бывший муж не простил измены и начал мстить, забрав дочь. Он и его мать настраивали Настю против Лидии, не разрешали с ней видеться. Женщина отчаянно боролась за свои материнские чувства, 13 раз обращалась в суд. Но однажды, когда она хотела поговорить с Настей по телефону, девочка взяла трубку и сказала: "Ты мне не мать!". Эти слова были страшным ударом для Лидии. У актрисы опустились руки, она перестала бороться - не видела смысла. Много лет спустя, когда взрослую Анастасию арестовали за распространение наркотиков и журналисты попросили прокомментировать этот факт, Лидия Федосеева-Шукшина заявила: "У меня нет такой дочери". Стоило ли всё это её отношения с Шукшиным? Даже сегодня, спустя десятки лет, Лидия бы ответила: да, стоило. И её вовсе не смущало, что её возлюбленный имел репутацию сердцееда и бабника.

Запасной вариант

Трудно подсчитать, сколько женщин и романов было у Василия Шукшина на момент знакомства с Лидией Федосеевой. Известно, что, переехав в столицу, он нарочно "потерял" свой паспорт, чтобы избавиться от штампа о браке со своей первой супругой, односельчанкой Марией Шумской. Говорят, что она отказывалась дать развод актёру, так что позже официально он стал двоежёнцем. Шукшин был женат на актрисе Лидии Александровой (Чащиной), затем на дочери писателя Виктории Софроновой. В 1964 году, когда Василий уезжал на съёмки фильма вместе с Лидией Федосеевой, его супруга была беременна, а затем родила дочь Екатерину.

Разорвать отношения со своей семьёй, в отличие от Лидии, Василий не мог из чувства долга. Он долго маялся и жил на две семьи. После окончания съёмок Шукшин купил квартиру и перевёз туда родных. Но счастливой семьи у них не вышло. Мучимый поиском цели жизни, осмыслением творческого пути, философских вопросов бытия, да и просто уставший от неразберихи со своими женщинами, Шукшин всё чаще стал уходить в запой. Первой не выдержала Виктория. Она забрала дочь и ушла от Василия, дав зелёный свет сопернице, о существовании которой если не знала наверняка, то точно догадывалась. А Шукшин без промедления женился на Лидии Федосеевой.

Между запоями и побоями

Лидия Федосеева-Шукшина. kinopoisk.ru

Лидия так старалась быть хорошей женой, что даже на время забросила свою актёрскую карьеру. На её хрупких плечах лежал весь быт, но, кроме того, она помогала мужу и в литературном творчестве: набело переписывала его рассказы, обивала пороги издательств с просьбой их напечатать. Она очень хотела детей, но их всё не было. Зато была третья составляющая их брака - алкогольная зависимость Шукшина. Пил он много и долго, иногда его запои продолжались неделями. Лидия поначалу прикрывала мужа, оправдывалась перед знакомыми: ничего не поделаешь, творческий человек, ищет себя. Когда Шукшин не приходил ночевать домой, она ездила по друзьям, унижалась, искала, спрашивала, не видел ли кто её Васеньку. Иногда, возвращаясь вечером домой, находила его лежащим на газоне у собственного подъезда. Однажды лифт не работал, и женщине пришлось тащить его несколько этажей на собственных плечах, а ведь тогда она уже была беременна и страшно боялась выкидыша. Но любовь к талантливому мужу пересиливала всё. Спустя время в семье родились погодки: дочки Маша и Оля.

"Мучительно больно вспоминать..."

Шукшин изменил Лидию не только как женщину, но и как актрису. Коренная ленинградка из интеллигентной семьи, она нашла себя в ролях простых советских женщин, дородных русских красавиц, деревенских тружениц, за что её полюбила вся страна. Даже если Лидия не была задействована в картине, она сопровождала мужа во всех поездках, старалась контролировать его во всём. Она отвадила от дома всех его друзей-забулдыг, уговаривала обратиться к врачам. Все знакомые знали, каким буйным и агрессивным становился пьяный Шукшин. Но никто не видел синяков и ссадин, которые он оставлял на теле супруги. Василий Шушкин бил всех своих жён. Его вторая супруга - Лидия Чащина - признавалась: "Мучительно больно вспоминать, какой паскудой был этот великий Шукшин в семейной жизни... Побои прекратились лишь после того, как я огрела его по голове сковородкой".

Кадр из фильма "Калина красная". kinopoisk.ru

Пьяный Шукшин издевался и над Лидией, а наутро ползал на коленях, моля о прощении. А потом всё повторялось сначала. Почему Лидия всё это терпела, не уходила, боялась хоть словечко кому-то сказать? То ли из жалости, то ли из большой любви. То ли считала, что по пьяни - не считается. Старшая дочь часто была свидетелем родительских скандалов - она долгое время, став уже взрослой женщиной и матерью, известной актрисой, не понимала свою мать, почему та терпела все эти унижения...

Как ни странно, а завязать с пьянкой Шукшину помог трагический случай. Однажды он пошёл гулять с дочерью Машей, но по пути встретил приятеля и зашёл в рюмочную. Опрокинули по сто граммов, поговорили о жизни, и тут Василий спохватился, что оставил дочь одну на улице. Выбежал, а ребёнка нигде нет! Искал везде - по дворам, по подвалам. Прошерстил целый район. Пока искал, вмиг протрезвел и дал себе зарок: если найдёт Машу - к спиртному больше не притронется. К счастью, всё обошлось, и, верный своему слову, пить Шукшин бросил раз и навсегда. Не брал в рот ни капли даже по праздникам.

Последние съёмки

В октябре 1974 года Василий Шукшин уехал на съёмки фильма "Они сражались за Родину" один, Лидия с ним не поехала, о чём жалела потом долгие годы. В то время по настоянию супруга она отправилась на кинофестиваль в Варну.

Кадр из фильма "Калина красная". kinopoisk.ru

Шукшин умер во сне от сердечной недостаточности - таков вердикт врачей, но в него мало кто поверил. Поползли слухи, что его отравили - мол, в каюте пахло корицей, а это верный признак "инфарктного" газа. Настораживали и детали, например, разбросанные рукописи, тогда как все знали, каким Шукшин был аккуратистом.

Никто не решался сообщить страшную новость Лидии. Наконец, ей позвонил режиссёр Сергей Бондарчук, но уклончиво попросил поскорее приехать. И только на месте Лидия поняла, какая беда стряслась. Будто земля ушла у неё из-под ног - все события тех дней превратились в памяти в одну большую зияющую чёрную дыру. Долгое время она не решалась рассказать обо всём дочерям и скрывала от Маши и Оли, что их отец умер. После похорон Лидия днями напролёт лежала на кровати и выла белугой. Без мужа ей не хотелось жить, даже дурные мысли приходили в голову. Но ради дочек она нашла в себе силы жить дальше. Друзья помогли справиться с горем - пригласили сниматься, а во время работы меньше времени для страданий.

Другая жизнь

Лидия никогда не жила одна и через год после смерти Шукшина снова вышла замуж за оператора Михаила Аграновича, с которым прожила девять лет. Коллеги, друзья и поклонники Василия Шукшина обвиняли её в предательстве. Но разве люди поймут? Так и не найдя семейного счастья, Лидия снова вышла замуж за польского художника Марека Межеевского, с которым даже решилась пойти под венец. Этот брак просуществовал четыре года и закончился мучительным разводом. Её гражданским мужем называют и Бари Алибасова. Но сама Лидия утверждает, что они всегда были просто друзьями. Сегодня Лидия Федосеева-Шукшина живёт памятью о своём гениальном муже. Все эти годы с момента смерти она не разрешает родным трогать ни единой вещи: вся мебель, книги, иконы стоят на своих прежних местах, как было при жизни Василия, будто он вышел на минутку и вот-вот вернётся...