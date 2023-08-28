Барышня-крестьянка: Наталья Гундарева заплатила слишком высокую цену за свой успех

28 августа своё 75-летие отметила бы Наталья Гундарева, "сладкая женщина" советского и российского кинематографа, поистине народная артистка. Она ушла из жизни после четырёх лет борьбы с тяжёлой болезнью, не дожив и до 57 лет. Крайне мало для блестящей актрисы и пленительной женщины, той Натальи Гундаревой, какой мы её знали. Или всё-таки не знали?

Открытое лицо, высокий чистый лоб, милая женственная причёска того самого вечного образца, что не зависит от моды. Очень ясные глаза, в которых то смех, то строгость, но всегда - честность, неумение (или нежелание) скрывать свои мысли. Плавные движения, лёгкая округлость линий, природная грация подлинной женщины, которая так поворачивает голову и так поводит плечами, что у мужчин перехватывает дыхание. А она, может, и не думала кокетничать. У неё был классический тип красоты - как у мадонн эпохи Возрождения, но с поправкой на русскую ментальность: поэтому для публики Гундарева всегда оставалась родной и близкой, своей.

Девочка с веснушками

Трудно поверить, но эта статная красавица всю жизнь преодолевала в себе комплекс гадкого утёнка. В детстве Наташа жила в коммуналке на Котельнической набережной. По дороге из школы часто застывала от восхищения: из подъездов сталинской высотки выходили живые легенды советского кино. Она считала себя некрасивой и излишне полной. О театре мечтала, но поступать в театральный решилась не сразу - ходила на курсы при МИСИ, чтобы стать строителем, как мама. Школьный приятель почти насильно привел её в Щукинское училище.

Наталья Гундарева. kinopoisk.ru

Позднее Гундарева вспоминала, что пришла на экзамены в голубом платье с большими цветами и кто-то из абитуриентов назвал её "цветочной клумбой". Наташу приняли большинством голосов, но считали рыхлой и непластичной. Катин-Ярцев - замечательный вахтанговский актёр, руководивший её курсом, вспоминал, как завёрнутая в три слоя шерсти Наташа часами занималась в балетном классе. И она победила. Когда в 1971 году выпускница "Щуки" Гундарева пришла показываться в Театр имени Маяковского, главный режиссёр Андрей Гончаров отметил её статность и грацию. Вскоре Москва заговорила о хваткой хамке Липочке из спектакля "Свои люди - сочтёмся!" и об артистке Гундаревой, игравшей её с необузданным темпераментом.

Правдивая в любых обстоятельстве

Уже через год рыжеватую, веснушчатую Наташу пригласили в кино - режиссёр Андрей Смирнов снял её в фильме "Осень". "Передайте товарищу Смирнову: он молодец, что снимает не только профессиональных актёров. Крестьянка Гундарева прекрасно сыграла доярку Дусю", - писали на студию откуда-то из глухого советского уголка. Так зрители признали одно из главных качеств актрисы - умение быть потрясающе правдивой в любых предлагаемых обстоятельствах будь то жизнь доярки Дуси или княгини Шадурской из "Петербургских тайн".

Наталья Гундарева. kinopoisk.ru

Интеллигентная, остроумная, до кончиков ногтей городская Гундарева великолепно играла простых русских баб с их бесконечным терпением, ожиданием несбыточного счастья и стихийным, как половодье, бунтом. И даже интеллигентная жена Бузыкина в лиричном "Осеннем марафоне" Данелии несла в себе те же "родовые" черты. Хотя роль давалась тяжело: вместо обычной сочной, размашистой манеры игры Данелия требовал от Гундаревой сдержанности. "И я представляла, как долгими вечерами она смотрит телевизор, боясь, что муж больше никогда не вернётся. И обливалась слезами ещё долго после того, как выключали камеру", - вспоминала актриса.



Вместе с ней обливались слезами, смеялись и надеялись тысячи брошенных жён Бузыкиных, гражданок Никаноровых, "сладких женщин" и тех одиноких, которым "предоставляется общежитие".

Сумеречная женщина

После фильма "Однажды двадцать лет спустя", где Гундарева на редкость убедительно сыграла многодетную мать, зрители думали, что у неё и самой семеро по лавкам. Но актриса, как она сама рассказывала в интервью, сознательно не хотела детей, хоть со здоровьем всё было в порядке.



Гундарева невероятно правдива и в ролях простых деревенских женщин - после фильма "Здравствуй и прощай!" так легко было саму актрису представить на природе, среди деревенских просторов. Но она назвала себя сугубо городским жителем, который к природе и земле не тянется, в деревне скучает и рвётся в Москву. Известна история, когда главный режиссёр Театра им. Маяковского Андрей Гончаров, в спектаклях которого Гундарева играла ведущие роли, пришёл однажды к ней домой и сказал удивленно: "Наташа, в действительности ты совсем другая.." Он назвал её "сумеречной женщиной" - за плотно задёрнутые шторы, словно отделяющие её от мира, за комнату с основательной тёмной мебелью.

"Мне лучше муки адовы. Я к ним привыкла"

Наталья Гундарева. kinopoisk.ru

Те, кто близко знал актрису, отмечают, что в её характере не было и следа той ясной, открытой безмятежности, что освещала её лицо в кино. Гундарева не была лёгким человеком. Контактная, но замкнутая, она жёстко отгораживала своё личное пространство от досужих глаз, сторонилась шумных компаний. Не выносила разгильдяйства, безразличия, отступничества; сама она отличалась поразительным чувством ответственности и часто брала на себя проблемы других людей - в течение двух лет даже была депутатом Государственной думы. Говорила, что спокойная жизнь не по ней: "Когда счастлива, становлюсь такая сытая, даже толстею. Мне становится всё равно. А я ненавижу себя в состоянии "всё равно". Мне лучше муки адовы. Я к ним привыкла".

"Наташа, кому и что вы опять доказываете?" - удивлялся Гончаров, когда его любимица села за руль после тяжёлой автомобильной катастрофы. "Себе, только себе", - отвечала Гундарева.

Она с неистовой самоотдачей относилась к работе, так, что даже страшно делалось. Есть артисты, у которых инстинкт самосохранения на сцене будто бы выключается: такими были Андрей Миронов, Виталий Соломин, Олег Даль. Мужчины. Женщине по природе обычно более свойственна умеренность, даже если она - актриса. Ведь в жизни женщины существуют и другие приоритеты. Гундарева признавалась, что бывают спектакли, когда на сцене из неё уходит часть жизни. "Не знаю, какой ангел-хранитель меня оберегал, я уже давно должна была умереть, - сказала она в 2002 году в своем первом интервью после выхода из комы. - Я прыгала на сцену словно топилась, и после спектакля сердце было как у гончей собаки - дышать не могла, мне было плохо".

"Сто пудов любви"

А была и ещё одна Гундарева, та, которую знали лишь самые близкие люди. Наталья Георгиевна выходила замуж трижды. За режиссёра Леонида Хейфеца, человека большого обаяния и таланта; она прожила с ним шесть лет. И за своего партнёра по Театру им. Маяковского Виктора Корешкова. Действительно счастливым оказался третий брак, с другим коллегой по театру, артистом Михаилом Филипповым. Это сегодня все знают, что Филиппов - талант не менее блестящий, чем его знаменитая супруга. А в пору начала их романа она была увенчанной лаврами звездой, а он - скромным актёром, которому не очень-то везло в работе.

Наталья Гундарева. kinopoisk.ru

Через два года после ее смерти Филиппов издал книгу, очень простую и очень трогательную. Совсем не похожую на обычные мемуары. В маленьком томике, озаглавленном "Наташа", вперемежку были даны его стихи, её акварели, его рисунки, их записки. Вот его признание: "Однажды я лежал на каком-то жизненном перекрестке с перебитым крылышком. Ты подобрала меня, вылечила, выходила, научила летать и действительно превратила мою жизнь в сказку". А вот череда записок с одной и той же ликующей надписью: "Снова дома! Снова дома!" И комментарий: "Мы посмотрели с Тобой какой-то американский фильм. В нём смешной кукольный народец выбегал навстречу хозяину, скандируя: "Снова дома! Снова дома!" И это бесхитростное приветствие на долгие годы стало нашим паролем, заклинанием..."

На сцене Натальей Гундаревой восхищались театралы, а действительно народную любовь актрисе принёс кинематограф. По традиционным опросам читателей журнала "Советский экран" она четырежды признавалась лучшей актрисой года! Это был рекорд.

На одном из рисунков Филиппова щекастая лошадь в шляпе держит в зубах цветок - "Снова дома! Снова дома!" На другом - утёнок будто из фильма Диснея потупил ресницы: "Снова дома! Снова дома!" А это трёхглавый дракон: одна голова заросла щетиной, вторая печальна, третья в очках - и все та же ликующая надпись. Такие вещи предназначены только для двоих, для семейного пользования. Михаил Филиппов открыл их нам, по сути, ничего не рассказав о перипетиях их совместной 19-летней жизни: ни как всё началось, ни как развивалось, ни какие были сложности. И при этом сказав абсолютно всё. Потому что в этих бесхитростных стихах и шуточных записках "сто пудов любви" - столько, сколько не вместят иные мемуары.

Такой, какой Наталья Гундарева предстает в воспоминаниях мужа, мы её никогда не знали: "Я люблю своего сына, но притом всю жизнь мечтал о дочке, девочке, которой я мог бы заплетать косы. И вот в Тебе я обрёл такую девочку, ребёнка, счастливо живущего во взрослой женщине. А когда с нами случилась беда, я расчёсывал Твои волосы, собирал их в хвостик и вспоминал свои мечты о дочке".

Жизнь не благодаря, а вопреки

Каждый актёр, а особенно актриса - заложник своих внешних данных. И. наверное, каждому хочется из них "выпрыгнуть", обмануть природу. Гундарева с самого начала обречена была играть простушек, ей не предлагали ни Джульетту, ни Нину Заречную или Анну Каренину - фактура не та. А масштаб её таланта, её человеческая глубина с годами всё настойчивее требовали именно этого - ролей героинь. К 50 Гундарева вдруг расцвела как-то совершенно по-особенному. Когда сегодня смотришь на е` фотографии тех лет, поражаешься, сколько же мудрости, величавости, зрелой и утонченной красоты в этом лице. Перед нами Раневская. Аркадина, леди Макбет. Возможно, именно с этим новым периодом силы и зрелости, с новым ощущением себя и связано пристальное внимание Натальи Георгиевны к собственной внешности.

Наталья Гундарева. kinopoisk.ru

Когда в моду вошли новые чудодейственные средства для похудения, она во что бы то ни стало решила воплотить свою детскую и немного наивную мечту об изящной фигуре. Ей это удалось. Перемены были потрясающие. Говорят, что останавливаться на достигнутом актриса не собиралась, и на закрытии сезона 2001 года, расставаясь перед отпуском, она пообещала коллегам-артистам: "Осенью вы меня просто не узнаете!" В театре Гундарева больше не появилась.

Наталья Гундарева. kinopoisk.ru

Когда в июле 2001 года у Натальи Гундаревой случился инсульт, врачи говорили, что вывести её из комы может только чудо. В те дни казалось,что вся страна замерла в ожидании...

Четыре года Гундарева боролась с болезнью. Конечно, её не оставляли друзья, рядом всегда был самый близкий и любимый человек - муж Михаил Филиппов, но жестокое и страшное несчастье, которое обрушилось на Наталью Георгиевну, требовало невероятных сил и стойкости прежде всего от неё. Испытания подобного рода всегда оставляют человека один на один с собой, и он уже не другим, а себе должен доказывать чего стоит. Наталье Гундаревой это оказалось по силам - быть может, потому, что успешная и знаменитая актриса на самом деле всегда жила на преодолении и добилась всего не благодаря, а вопреки.