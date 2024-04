Киркоров разоблачил Гориллу ради очередного спасения Матрёшки, которую зрители "Маски" давно хотят выгнать

По итогам девятого выпуска в номинации оказались Матрёшка, Горилла и Кот. Зрители в студии ожидаемо спасти Кота, который набрал 51,5% их голосов. На втором месте - Горилла (37,7%), на третьем - Матрёшка (10,6%). Далее членам жюри предстояло решить, кто в этот вечер снимет маску.

В новом эпизоде к Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко присоединился Стас Пьеха, который выступал в костюме Неваляшки во втором сезоне "Маски". Несмотря на то, что Матрёшка регулярно попадает в номинации, в частности оказалась на грани вылета и в прошлом выпуске, её вновь решили оставить.

"Страшно далеки они от народа" - слова классика отлично характеризуют ситуацию на шоу. Лишь каждому десятому зрителю в студии симпатична Матрёшка, однако симпатия председателя жюри превратила её в неуязвимого персонажа. Любой, кто попадает с ней в номинацию практически обречён на проигрыш.

Лишь Стас Пьеха остановил свой выбор на Матрёшке во время голосования, а Регина, Тимур, Валерия и Филипп захотели раскрыть Гориллу. Перед тем, как розовый великан снял маску, члены жюри единогласно решили, что это молодой исполнитель Akmal'. И оказались правы. Кстати, как только Горилла вышел на сцену, члены жюри сразу принялись гадать, кто скрывается под маской. Так, Дима Билан в самой первой программе предположил, что это может быть Akmal'.

"Я давно мечтал принять участие в "Маске". Ждал, когда дорасту до этого проекта и меня позовут. И вот, это случилось! Я просто визжал от счастья! Рад, что всё закончилось именно так позитивно. Это большой, яркий, грандиозный праздник, частью которого мне посчастливилось стать. Внутри костюма довольно тяжело двигаться, поднимать руки, не ощущаются габариты. Поэтому хореографических номеров у Гориллы особо не было. Но зато было довольно хорошо видно все происходящее вокруг. Я смотрел через глаза, в отличие от других масок, у которых обзор осуществляется через рот или нос", - рассказал Akmal' после разоблачения.

В последней программе участник выбрал композицию Just the Way You Are Бруно Марса, а Стас Пьеха заявил, что за этой маской скрывается юный певец с высокой наслушанностью. "Мы, как артисты чуть-чуть другого поколения, должны чем-то вдохновляться и слушать молодых. Один из моих мотиваторов - это ты. И я очень рад сегодня тебя увидеть, пускай при таких грустных обстоятельствах, когда ты покидаешь это шоу. Но тем не менее, продолжаешь мотивировать и меня, и других артистов, которые ищут что-то новое", подбодрил участника Стас Пьеха.

Ранее, напомним, маски сняли: Кукуруза, в образе которой выступал Сергей Майоров, Мотылек, которым оказалась Настасья Самбурская, а также Водяной - Стас Ярушин, Акула - Артем Качер, Арлекин - Миа Бойко, Перец - Давид Манукян и

Кактус - Катя Иванчинкова.