16+ или 18+: какую версию "Слово пацана. Кровь на асфальте" покажут в телеэфире

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" был одним из самых ожидаемых проектов 2023 года, но до его премьеры в онлайн-кинотеатрах вряд ли кто-то мог представить, какой ажиотаж он поднимет. Конечно, создатели рассчитывали на успех, но чтобы на такой колоссальный - вряд ли. История времен позднего СССР покорила миллионы зрителей, вызвала споры, скандалы, обзавелась армией хейтеров, пережила "сливы" в Сеть и попала под угрозу запрета. Словом, не оставила равнодушным практически никого. 15 марта на канале НТВ состоится телепремьера криминальной драмы про уличные банды 1980-х, и те, кто ещё не посмотрел, смогут составить своё впечатление о проекте Жоры Крыжовникова.

Классика бандитского кино типа "Бригады" и "Бумера" поросла мхом, похороненная грудой шлаа из сотен однотипных поделок о "лихих 90-х". Однако интерес к тематике и к эпохе у публики не угас. Легкомысленная интонация некоторых картин, посвящённых тому периоду, не совсем попала в настроение современного зрителя. Даже "Мир! Дружба! Жвачка!", где сохранилось место юмору и карикатурным персонажам, не получил широкого признания у публики. Так родилась жестокая драма о тотальном разгуле уличной преступности в Татарстане на излёте ХХ века.

Казанский феномен

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Впервые словосочетание "казанский феномен" появилось в июльском номере журнала "Огонёк" за 1988 год. В материале Дмитрия Лиханова под заголовком "Дрянные" мальчишки" рассказывалось о группировке, в которую вошли обитатели микрорайона завода "Теплоконтроль", а также о легендарном пробеге (в ходе таких акций юные бандиты избивали всех, кто попадётся под руку) тепловских по территории врагов. Однако известными на всю страну казанские банды стали в основном благодаря публикациям журналиста Юрия Щекочихина в "Литературной газете". К ужасу обывателей и властей Союз оказался буквально наводнён подростковыми группировками. Вскоре они стали питательной средой для взрослых ОПГ.

Чушпан или пацан?

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба телеканала НТВ.

Казань в разгар перестройки. Пока родители пытались выжить в условиях экономического кризиса, предоставленные сами себе мальчишки "бились за асфальт". 14-летний Андрей (Леон Кемстач) живёт с матерью и сестрёнкой. Он хорошо учится, ходит в музыкалку и, конечно, совершенно не вписывается в уличную иерархию, за что его регулярно бьют. Быть терпилой (или, как тогда говорили, чушпаном) ему надоело. Несмотря на всю свою "интеллигентность", дурацкое драповое пальто и кроличью шапку, паренёк готов отстаивать человеческое достоинство. Случай сводит его с Маратом (Рузиль Минекаев) - низовым членом, "скорлупой" одной из группировок. Домашний мальчик попадает в другой мир, он очарован им, до поры не замечая, что пацанский кодекс не так уж безупречен. Сводный брат Марата Вова (Иван Янковский) возвращается из Афгана и наводит свои порядки среди "правильных пацанов"...

На основе реальных событий

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Бывший участник одной из молодёжных преступных группировок Роберт Гараев стал автором книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", в которой собрал всю фактуру, свидетельства очевидцев, участников и исследователей казанского феномена.

Режиссёр Жора Крыжовников вместе со сценаристом Андреем Золотарёвым добавили к этой фактуре вдоволь мелодрамы о неплохих людях, которых закрутила эпоха перемен, угодив в самый нерв зрительской аудитории. Именно поэтому в конце 2023-го в России трудно было не слышать слов "чушпан" и "пацан" в каждом втором офисе или в общественном транспорте.

Романтика "пацанской жизни" в сериале, конечно, присутствует, однако говорить о том, что "Слово пацана" воспевает насилие и уличные понятия, было бы преувеличением. Тем удивительнее, что татарстанские "общественники" сделали всё, чтобы сериал сняли не в Казани, а в Ярославле.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

В сериал уместилась правда не только о времени, но и о человеке. Крыжовников заставляет взрослого зрителя достать с пыльной полки памяти старательно забытое и болезненное. А тем, кто помоложе, возможно, получится увидеть себя. В эфире НТВ сериал покажут версию с рейтингом "18+", ту самую которую показывали во время онлайн-премьеры, и в которой пересняли последнюю серию, после натиска хейтеров.