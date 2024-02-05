Финансы без романсов: календарь расходов на 2024 год

Череда зимних праздничных торжеств осталась позади, но они оставили серьёзную дыру в бюджете. Но стряхнув праздничный угар, мы начинаем снова трезво мыслить и думаем о том, на что нам необходимо будет потратить деньги. Журнал "Телепарк" предлагает вам создать личный финансовый план на год, воспользовавшись шпаргалкой с типичными расходами среднестатистической семьи.

Февраль

В этом месяце нас ждёт День защитника Отечества: нужно предусмотреть траты на подарки любимым мужчинам, а также презенты не менее любимым женщинам, ведь 8 Марта не за горами. Также в феврале стоит подавать декларацию о доходах. Сроки её подачи до конца апреля 2024 года, но практика показывает, что большинство людей откладывают эту процедуру до последнего, поэтому в апреле образуются огромные очереди. Лучше всё сделать заранее.

Март

Зима уже сдаёт позиции, а вместе с ней сдаются и цены на зимние вещи. Если вы ставите экономное расходование средств выше погони за модой, то самое время приобрести что-то на следующий год. Главное - не увлекайтесь, чтобы не сделать ненужных покупок, поддавшись всеобщему ажиотажу.

Апрель

Фитнес. freepik.com/Freepik

Пора "консервировать" зимний гардероб. Для этого предусмотрите расходы на химчистку верхней одежды и починку обуви. Если вы предусмотрительно начинаете приводить себя в форму к лету с весны, то запланируйте приобретение абонементов в фитнес-клуб, бассейн и солярий.

Май

Этот месяц начинается с праздников. Как правило, мы или уезжаем куда-то на пару дней, либо ждём гостей. И в том, и в другом случае потребуется некая сумма денег. Если планируете отправиться в отпуск в июле, приобретать тур тоже лучше в это время. Как правило, после подтверждения о бронировании тура требуется внести его полную стоимость. Значит, в бюджете на май должны быть запланированы эти расходы.

Июнь

Если вам нужно пополнить гардероб демисезонной одеждой и обувью, лучше всего сделать это в начале лета. Скидки на весенние коллекции доходят до 15-30%, а выбор ещё довольно велик. Летом спортивные магазины со значительными скидками распродают снаряжение для зимних видов спорта. Если кто-то из вашей семьи занимается лыжами или сноубордом, самое время обновить снаряжение. Фитнес-клубы также объявляют распродажу и продают с большими скидками и летние абонементы, и годовые карты.

Июль

Отпуск. freepik.com/tawatchai07

Наступает время долгожданного отпуска. Тур оплачен ещё в мае. Но, как всегда, не забывайте о сувенирах, дополнительных экскурсиях, обедах в симпатичных ресторанчиках. В общем, запланируйте средства на карманные расходы. Ведь обычно на них уходит от 20 до 50% денег, потраченных на сам тур.

Август

Обожаете домашние соленья-варенья? Большинство фруктов и овощей значительно снижаются в цене, так что для заготовок наступает горячая пора. В августе семьи, где есть дети школьного возраста, готовятся к 1 сентября. В начале месяца можно спокойно купить всё необходимое, ажиотаж начинается в последние две недели. Начало августа - время масштабных распродаж одежды и обуви. Наконец-то цены на вашей стороне - можно без глобального ущерба для кошелька обновить летний гардероб. Скидки достигают 50%.

Сентябрь

По окончании летнего сезона отдайте в ремонт летнюю обувь. Согласно статистике пик заболеваемости ОРЗ и ОРВИ приходится на конец сентября и октябрь. Лучше встретить его во всеоружии - с медицинской страховкой, -

а также вовремя позаботиться о профилактических мерах. Купите витамины, например.

Октябрь

Казалось бы, до Нового года ещё далеко. Но если хотите отметить праздники в загородном пансионате или за границей, займитесь выбором и оплатой отдыха сейчас. Горящих путёвок на новогодние каникулы практически не бывает. Сэкономить получится, только если вы выберете малоизвестный курорт. В любом случае - поторопитесь, так как спрос на новогодние туры велик.

Ноябрь

Подарки. freepik.com/azerbaijan_stockers

Время корпоративных вечеринок и сам Новый год приближаются. Стоит поспешить с выбором вечернего туалета, чтобы потом не платить больше. О подарках тоже лучше подумать заблаговременно. Не спешите покупать презенты в первом попавшемся магазине. Проведите небольшое маркетинговое исследование и выберите лучше и дешевле.

Декабрь

В конце месяца идёт подготовка к праздничному застолью. Продумайте меню, составьте список продуктов, которые нужно купить. Отложите некоторую сумму на поход в салон красоты. Год, как и финансовый календарь, подошёл к концу. Будем надеяться, что составление личного финансового плана поможет вам в будущем. И тогда всё задуманное обязательно исполнится!