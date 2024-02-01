6 полезных зимних советов водителям

Эксплуатация автомобиля в зимних условиях часто носить экстремальный характер. Заботливый владелец должен помочь своему авто пережить зиму. Есть несколько тонкостей, которые позволят сохранить нервы и уберегут от больших трат.

Тонкости парковки

Если снега намело, то при парковке не сразу ставьте машину на прикол на выбранное место, а несколько раз прокатитесь вперёд-назад. Так, чтобы утрамбовать снег. Тогда потом вам будет легче тронуться с места.

На ручник ставить?

Если авто будет несколько дней на приколе, не взводите ручник. Когда вы ездите по дорогам, то жижа и влага попадают в зону тормозов. И, поднимая ручник, вы зажимаете колодками колесо. Если температура минусовая, то тормоза примерзнут и через день-другой есть вероятность, что, стартуя с места, вы сорвёте ручник.

Постучите

Во время движения на брызговики и арки, расположенные вокруг колёс, налипает много снега. Если оставить машину так, то налипшее замёрзнет и превратится в камень. Это опасно: лёд может затруднить движение, стать причиной повреждения шин или пластикового подкрылка. Поэтому на парковке обстучите арки или при помощи щётки сбейте набившийся снег.

Охлаждению да!

Чтобы избежать образования корки на лобовом стекле, а после не тратить время на её счистку, когда ставите машину, 3-5 минут подержите открытыми двери или приоткройте окна. Так температура внутри салона сравняется с уличной и на стекле не выпадет конденсат, который и превращается в лёд.

Авто зимой. freepik.com/Freepik.

Всё свое ношу с собой

Не редкость, когда в холода в замок попадает влага и открыть машину не получается. На этот случай держите под рукой специальное средство - размораживатель замков. То есть оно должно быть не в машине, а у вас в кармане. Также стоит уносить домой лопату: если машину заметёт, у вас будет инструмент, чтобы её откопать.

Сильно не дёргать!

Если влага попала на уплотнитель двери и она не открывается, не тяните резко её на себя. Порвёте резинки, а потом будете удивляться, почему ветер гуляет по машине. Простучите двери по периметру, потом слегка подергайте за ручку.

Мыть? Не стоит!

В холода: от -10 °С и ниже авто лучше не мыть. Машина очень грязная? Ищите мойку, где после мытья воздухом просушивают замки. А затем поставьте авто на отапливаемую парковку на 2-3 часа, например, какого-нибудь торгового центра.