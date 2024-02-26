Александру Горбатову придётся сделать выбор между чувствами и долгом в шпионском сериале "ГДР"

КГБ, ЦРУ, "Моссад", Штази... Названия этих разведок у всех на слух, а их противостояние во времена холодной войны было особенно острым. Многие историки считают, что линия фронта этой борьбы чаще всего проходила по территории Германии, которая была разделена Берлинской стеной. Остросюжетный сериал "ГДР", который с 16 февраля начинают показывать на Wink, перенесёт зрителей в 1989-й, в самый эпицентр шпионских интриг.

14 декабря 1989 года решением правительства ГДР министерство госбезопасности было ликвидировано. Тому предшествовали всем известные исторические события: социально-экономический кризис соцлагеря; ослабление его лидера, СССР, в ходе перестройки; массовые демонстрации, приведшие к падению коммунистических режимов Восточной Европы.



Все последние месяцы, предчувствуя неизбежное, сотрудники Штази (Министерство госбезопасности ГДР) уничтожали архивы. В первоклассных немецких шрёдерах тупились и ломались ножи. Каждый день от офисов МГБ уезжали грузовики на мусоросжигательные заводы... Но, пожалуй, то была единственная задача, с какой сотрудники спецслужбы справиться не смогли...

Сериал "ГДР". пресс-служба телеканала НТВ.

Капитан КГБ Александр Нечаев вынужден вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве он получает задание от руководства: вести слежку за труппой берлинского мюзик-холла, которую подозревают в передаче данных американским журналистам. Но тут вмешивается судьба: одна из девушек, Ингрид, с первого взгляда очаровывает разведчика.



Среди полного хаоса, в окружении международных интриг она кажется Нечаеву единственным честным и верным человеком. Но в такое время верить нельзя никому: Ингрид уже давно работает на американскую разведку и охотится за архивом Штази. Досье на политиков, информаторов, влиятельных персон и действующих агентов становятся целью номер один для всех разведок мира, а сам Нечаев, завладевший ими первым, - мишенью...

Сериал "ГДР". пресс-служба телеканала НТВ.

Завязка сериала "ГДР" звучит так, словно перед нами неспешный политический триллер об играх разума, однако в проекте режиссёра Сергея Попова нашлось место и для бодрого экшена. При этом поклонники шпионских романов тоже не будут разочарованы: Нечаеву предстоит предупредить свою страну, что немца Матиаса Руста, собирающегося приземлиться на Красной площади, ни в коем случае нельзя сбивать... Наконец-то мы узнаем ответ на одну из загадок позднего СССР!

"Я продюсировал много проектов и с уверенностью могу сказать - такого качества экшена, приключений, трюков на телеэкранах ещё не было. Была проделана колоссальная работа, и я благодарен всем тем, кто два года создавал этот большой проект. Уверен, что наше кино будет одинаково интересно всем - и тем, кто помнит то время, и молодому поколению, которое хочет понять свою историю и разобраться, что происходило почти 40 лет назад", - говорит .

Сериал "ГДР". пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "ГДР". пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "ГДР". пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "ГДР". пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "ГДР". пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "ГДР". пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "ГДР". пресс-служба телеканала НТВ.

В телесериале снимались: Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Елизавета Базыкина и Виталий Коваленко в роли Горбачёва, который тайком от Раисы Максимовны слушает Цоя.



Сегодня, 16 февраля, подписчикам Wink будут доступны сразу все 14 серий шпионской истории, а с 26 февраля сериал начнёт выходить на НТВ.