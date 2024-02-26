Александру Горбатову придётся сделать выбор между чувствами и долгом в шпионском сериале "ГДР"

14 декабря 1989 года решением правительства ГДР министерство госбезопасности было ликвидировано. Тому предшествовали всем известные исторические события: социально-экономический кризис соцлагеря; ослабление его лидера, СССР, в ходе перестройки; массовые демонстрации, приведшие к падению коммунистических режимов Восточной Европы.
Все последние месяцы, предчувствуя неизбежное, сотрудники Штази (Министерство госбезопасности ГДР) уничтожали архивы. В первоклассных немецких шрёдерах тупились и ломались ножи. Каждый день от офисов МГБ уезжали грузовики на мусоросжигательные заводы... Но, пожалуй, то была единственная задача, с какой сотрудники спецслужбы справиться не смогли...
Капитан КГБ Александр Нечаев вынужден вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве он получает задание от руководства: вести слежку за труппой берлинского мюзик-холла, которую подозревают в передаче данных американским журналистам. Но тут вмешивается судьба: одна из девушек, Ингрид, с первого взгляда очаровывает разведчика.
Среди полного хаоса, в окружении международных интриг она кажется Нечаеву единственным честным и верным человеком. Но в такое время верить нельзя никому: Ингрид уже давно работает на американскую разведку и охотится за архивом Штази. Досье на политиков, информаторов, влиятельных персон и действующих агентов становятся целью номер один для всех разведок мира, а сам Нечаев, завладевший ими первым, - мишенью...
Завязка сериала "ГДР" звучит так, словно перед нами неспешный политический триллер об играх разума, однако в проекте режиссёра Сергея Попова нашлось место и для бодрого экшена. При этом поклонники шпионских романов тоже не будут разочарованы: Нечаеву предстоит предупредить свою страну, что немца Матиаса Руста, собирающегося приземлиться на Красной площади, ни в коем случае нельзя сбивать... Наконец-то мы узнаем ответ на одну из загадок позднего СССР!
"Я продюсировал много проектов и с уверенностью могу сказать - такого качества экшена, приключений, трюков на телеэкранах ещё не было. Была проделана колоссальная работа, и я благодарен всем тем, кто два года создавал этот большой проект. Уверен, что наше кино будет одинаково интересно всем - и тем, кто помнит то время, и молодому поколению, которое хочет понять свою историю и разобраться, что происходило почти 40 лет назад", - говорит .
В телесериале снимались: Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Елизавета Базыкина и Виталий Коваленко в роли Горбачёва, который тайком от Раисы Максимовны слушает Цоя.
Сегодня, 16 февраля, подписчикам Wink будут доступны сразу все 14 серий шпионской истории, а с 26 февраля сериал начнёт выходить на НТВ.