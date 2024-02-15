Чего ждать от детективной драмы "Престиж", снятой в духе "Достать ножи"

Онлайн-кинотеатр START продолжает расширять свою оригинальную линейку глянцевых драм о богатых и вслед за "Содержанками" и им подобным сегодня, 15 февраля, выпускает сериал "Престиж". Триггером к детективной истории в духе "Отчаянных домохозяек" и "Коварных горничных" станет убийство няни семьи Филимоновых в элитном посёлке, где живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой.

Посёлок Престиж - место для избранных. Здесь живут сливки общества. В каждом доме из числа показанных в сериале, живёт нянечка, ведь обеспеченным родителям некогда, да и недосуг, заниматься своими детьми. И у нянь тоже есть грязные тайны: кто-то мечтает отбить мужа у своей нанимательницы, кто-то по уши в долгах, а героиня Анны Уколовой и вовсе сбежала из психиатрической лечебницы.

Сериал "Престиж". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Каждая богатая семья, обитающая в закрытом от внешнего мира посёлке, несчастна по-своему. Например, героиня Юлии Снигирь играет экзальтированную дамочку, забившую голову модными современными практиками типа очищения чакр - так она пытается наладить в том числе и отношения с мужем, вызывая на дом шамана.

Сериал "Престиж". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Привычное существование посёлка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Оно заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое - своих детей. В ходе расследования, которое начинает "королева местной полиции" Елизавета Егоровна (Ирина Розанова), становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя Престижа. Идя по следу убийцы, создатели проекта раскроют массу грязных тайн.

Сериал "Престиж". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Престиж". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Престиж". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Престиж". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Престиж". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Сериал снял Сергей Сенцов ("1703"), а среди обитателей посёлка зритель встретит Любовь Толкалину, Юлию Снигирь, Анну Уколову, Илью Любимова, Аскара Ильясова, Веру Кинчеву, Настасью Самбурскую и Ирину Дубцову.

В день премьеры подписчикам онлайн-кинотеатра START будут доступны также две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам до конца марта.

Сериал "Престиж". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Ирина Розанова считает, что сюжет "Престижа" недалёк от реальности: "Всё, что есть в нашей страшной сказке, есть и в жизни. Ничего не меняется: всегда были предательства, измены, люди во все времена надевали на себя маски, и так в них и ходят. Пойди догадайся, какая там правильная, одну маску снял, вторую надел - вот об этом наша картина".