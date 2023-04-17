17 апреля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сериал
Антона Васильева настигнет расплата за справедливость в новом сезоне "Невского"

Ах, какая женщина! Фото самых эффектных образов певицы Валерии в шоу «Маска»

Невероятно, но факт: 17 апреля звезда российской эстрады Валерия отмечает 55-летие! На вопрос, верит ли она в это сама, певица со смехом качает головой: «Не верю! Я ориентируюсь на внутренние ощущения и на то, что вижу в зеркале, а это ну никак не совпадает с цифрой в паспорте. Стараюсь реже туда заглядывать!».

Валерия.
Валерия.
Пресс-служба телеканала НТВ.

2023-й год в семье певицы Валерии вообще богат на праздничные даты: кроме неё самой, маме певицы скоро 85, а ещё юбилеи у двух её детей и невестки. А ещё скоро 20 лет, как она вышла замуж за своего продюсера Иосифа Пригожина.

Любимый супруг не перестаёт восхищаться Валерией. «Моя жена — фантастический пример для подражания. Если мы говорим о настоящем бриллианте в России, то Валерия — это самый настоящий, чистый бриллиант, который я когда-либо встречал. Оправа у него — в моём лице — так себе. А сам бриллиант — восхитительный!», — как всегда прямолинеен Пригожин.

Под маской Ананаса во втором сезоне скрывался Иосиф Пригожин.
Под маской Ананаса во втором сезоне скрывался Иосиф Пригожин.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Весна у певицы выдалась активной — она снималась в фотосессиях, выступала на корпоративах, готовила своё большое шоу и, конечно, же отгадывала звёзд на шоу «Маска». «С каждым новым сезоном делать это становится всё сложнее и сложнее. С одной стороны, у нас уже большой опыт, с другой — всё больше и больше опыта и у создателей шоу. Они отлично знают, как наилучшим образом спрятать артиста, готовят соответствующие костюмы.

Валерия.
Валерия.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Что бы мы там себе ни придумывали, какие бы методы ни избирали, — все это разбивается об изощренную маскировку наших героев, в том числе и вокальную. Интересен также подбор участников проекта. Порой непрофессиональный вокалист творит на сцене настоящие чудеса», — рассказывает певица.

Валерия.
Валерия.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Перед зрителями Валерия предстаёт в необычных нарядах, заставляя обсуждать свой каждый новый образ. Сколько бы не перевоплощалась в сказочных и литературных персонажей Регина Тодоренко, самая лучезарная блондинка российской эстрады приковывает к себе не меньше, а то и больше восхищённых взглядов. Вычурности в её образах меньше, но это всегда роскошно и элегантно! Прям как у классиков — во всех ты, душенька, нарядах хороша! Предлагаем в день её рождения полюбоваться на самые эффектные образы певицы во всех сезонах шоу «Маска».

Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Валерия в жюри шоу &quot;Маска&quot;.
Валерия в жюри шоу «Маска».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость