Занозины не продаются! Дед Захар защищает родную хату от алчных застройщиков в новом сериале «Против всех»

Сегодня, 10 апреля, на СТС состоится телепремьера комедийного сериала «Против всех» с Николаем Добрыниным, Сергеем Лавыгиным и Александрой Урсуляк в главных ролях. В отличие от часто завиральных сюжетов, которые становятся основой сценария многих телепостановок, сценаристы этого проекта вдохновились реальной историей из Одинцова, где возник конфликт между застройщиком многоэтажного жилого комплекса и владельцами земельного участка с частным домом.

В центре сюжета — семья Занозиных и её глава, дед Захар, который наотрез отказывается продавать своё «родовое гнездо» — добротный деревянный дом застройщику современного ЖК, хотя тот уже вырубил лес вокруг участка, осушил пруд, возвёл большую часть комплекса, а на место халупы собирался сделать детскую площадку.

Сериал «Против всех». Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Против всех». Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Против всех». Пресс-служба телеканала СТС.

Но упрямый Захар готов идти до конца, даже когда недовольные соседи устраивают митинги протеста, пишут всякие гадости на его заборе, внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбляется в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец), а его сыновья Витёк и Герман (Сергей Лавыгин) могут покалечить друг друга в битве за любимую женщину (Александра Урсуляк). И у него есть для этого все основания…

Сериал «Против всех». Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Против всех». Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Против всех». Пресс-служба телеканала СТС.

Через воспоминания главы семейства создатели показывают, какие драматические события происходили в родовом гнезде, объясняя упорство с которым дед Захар защищает свою собственность. И в эти моменты у многих зрителей на глазах могут проступить и слёзы…

Сериал «Против всех». Пресс-служба телеканала СТС.

Добрынин по первоначальной задумке должен был играть Роберта — владельца компании-застройщика. Причём он сам предложил авторам сериала нескольких кандидатов на роль Захара: Юрия Назарова («Горячий снег», «Земля Санникова»), Александра Михайлова («Мужики!», «Любовь и голуби») и ныне покойного Бориса Невзорова («Найти и обезвредить»). Но уже пройдя пробы, Добрынин позвонил своему агенту и попросил записать его на повторные, но уже на роль деда.

«Захар — человек, у которого есть память, и он её бережёт. Он помнит своего деда, своего прадеда, он хранит семейный очаг. Я по жизни такой же. Поэтому мне очень близок и герой, и проект в целом», — признался актёр.

Теперь, что касается дома во дворе ЖК. Продюсеры отсмотрели порядка 20 жилых комплексов в Москве и Подмосковье. В результате в подмосковных Люберцах был найден жилой комплекс, а администрация района согласилась пустить на территорию съёмочную группу со всеми декорациями.

Сериал «Против всех». Пресс-служба телеканала СТС.

Результатом остались довольны все! «Я бесконечно восхищён нашими художниками — какое чудо они сотворили среди этих новостроек, — делится впечатлениями исполнитель главной роли Николай Добрынин. — У нас на участке цветут яблони, ягоды зреют! Я на даче сажаю — вообще не растёт, а здесь посадили — и растёт».