Светлана Ходченкова проведёт собственное расследование, чтобы оправдать своего мужа

Не успел закончиться криминальный триллер «Фишер» об одинцовском маньяке как на «Кинопоиск» и Wink выходит новая история о жанре true crime. С 7 апреля на этих онлайн-сервисах зрителям будет доступен сериал «Мёрзлая земля», в котором Светлана Ходченкова с блеском демонстрирует многогранность своих актёрских способностей, пойдя против системы и мнения общества, пытаясь доказать непричастность любимого человека к страшным преступлениям.

Таксистка Лариса Айдарова из маленького приморского города готовится к свадьбе со своим возлюбленным Максимом, с которым работает и уже больше года живёт вместе. Но все планы рушатся, когда Максима задерживают по подозрению в убийстве. Полиция нашла труп девушки, которая была изнасилована и задушена.

Сериал «Мёрзлая земля». kinopoisk.ru

Специально приехавший из Москвы следователь считает, что Максим совершил не только это убийство, а виновен в целой серии смертей. Его не убеждает даже алиби подозреваемого. Чтобы доказать невиновность своего возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование. Она убеждена, что пока Максим за решёткой, настоящий убийца ходит на свободе.

Сериал «Мёрзлая земля». kinopoisk.ru

Триллер о попытке бросить вызов системе сняла Оксана Карас («Доктор Лиза»). Авторы проекта утверждают, что сюжет основан на журналистском расследовании «Дорога в Аскиз» о хакасском маньяке, жестоко расправлявшемся с женщинами, но не обещают, что будет повторять реальную криминальную драму, так что интрига сохранится до конца сезона.

Сериал «Мёрзлая земля». kinopoisk.ru

В отличие от многих других фильмов про серийных убийц, «Мёрзлая земля» рассказывает о драматичных событиях не через призму восприятия маньяка, его жертв или идущих по его следу служителей закона, а с точки зрения женщины, беззаветно любящей главного подозреваемого. Его сыграет Антон Филипенко, известный по сериалу «На страже пляжа» и победой на шоу «Звёзды в Африке».