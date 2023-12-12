А у меня ёлки! Огненная Ворожея раскрыла себя в "Шоу Аватар" ради новогодних корпоративов

В эфир НТВ вышел шестой выпуск "Шоу Аватар", в котором раскрыли певицу, которая управляла цифровым аватаром Огненной Ворожеи. Члены жюри давно подозревали, что этим сказочным персонажем может управлять супруга Иосифа Пригожина. Однако судьи долго отказывались верить, что известная вокалистка участвует в проекте, но в последней программе артистка перестала скрывать свой голос, словно намекая судьям на то, чтобы они её поскорее раскрыли.

В номинацию на выбывание члены жюри отправили участниц, личность которых, по их мнению, они смогли угадать. Там оказались Муха-Цокотуха, исполнившая песню Максима Фадеева "Кошка", Алёнушка, которая выступила с русской народной песней "Порушка-Параня", и Огненная Ворожея. По правилам проекта у звёздных судей было три попытки угадать, кто управляет аватарами номинантов. Жюри решило первым раскрыть аватар Алёнушки и назвало имя - Анет Сай, но ошиблось. Второй кандидатурой на разоблачение была Огненная Ворожея. Все судьи сказали, что это Валерия, и оказались правы.

"Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Из всех предложенных образов Огненная Ворожея показалась мне самой привлекательной. Ну, во-первых, чёрный стройнит! А если быть серьёзной, то этот аватар, на мой взгляд, самый неоднозначный. Я думаю, в рамках светлых, позитивных и добрых образов было меньше возможностей для экспериментов. Мне хотелось, чтобы мой персонаж был харАктерный - Ворожея могла делать всё, что угодно, это интереснее", - рассказала народная артистка России после разоблачения.

"Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я думала, Серёжа Лазарев первым разоблачит меня. Мне казалось, он лучше остальных знает меня с вокальной точки зрения и имеет большой опыт участия в музыкальных шоу. А оказалось, что бояться нужно было мудрую Ирину Витальевну, которая сама, как Ворожея, всё видит, всё знает", - сказала Валерия.

"Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ.

В этом выпуске судьям показалось, что конкурсантка сама себя выдала, и им удалось отчетливо услышать голос певицы Валерии. Сергей Лазарев даже предположил, по какой причине артистка перестала скрываться: "Наверное, это обусловлено тем, что у Ворожеи какой-то тур или какое-то мероприятие, поэтому она просто не может дальше принимать участие в нашем шоу. Это какая-то вынужденная остановка, не потому что она сдалась. Эта певица всегда борется до конца".

"Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ.

Так оно и оказалось. Выйдя на сцену, Валерия подтвердила догадки Лазарева и признала, что её график невозможно совместить со съёмками в проекте. "Спасибо вам большое, что вы меня все-таки отгадали. Серёжа, ты всё правильно понял. Конечно, мне хотелось бы поиграть с вами в эти кошки-мышки до конца", - сказала певица, для которой участие в новогодних корпоративах оказалось важнее телепроекта.

"Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ.

В первом выпуске Огненная Ворожея исполнила хит On The Floor Дженнифер Лопес и рэпера Питбуля. Ирина Понаровская предположила, что этим аватаром управляет Лада Дэнс, а Сергей Лазарев и Тимур Батрутдинов решили, что это Mia Boyka. Спустя неделю Ворожея выступила с романсом "Соловей" композитора Александра Алябьева: члены жюри назвали ещё одно имя - Аида Гарифуллина, а после третьего номера этого аватара с хитом Маши Распутиной "Отпустите меня в Гималаи" родилось ещё две версии - Диана Анкудинова и Алсу. В четвёртом выпуске Огненная Ворожея поразила всех, исполнив хит Перси Мэйфилда Hit the Road Jack: первой, кто решил, что этим аватаром может управлять Валерия, была Ирина Понаровская, остальные члены жюри с заслуженной артисткой России согласились. Два следующих выступления Ворожеи с миксом двух песен "Частушки Бабок Ёжек" из мультфильма "Летучий корабль" и Tutti Frutti Литла Ричарда и композицией Полины Гагариной "Я тебя не прощу никогда" лишь укрепили звёздных судей в том, что аватаром Огненной Ворожеи управляет народная артистка России Валерия.