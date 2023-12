А у меня ёлки! Огненная Ворожея раскрыла себя в "Шоу Аватар" ради новогодних корпоративов

В номинацию на выбывание члены жюри отправили участниц, личность которых, по их мнению, они смогли угадать. Там оказались Муха-Цокотуха, исполнившая песню Максима Фадеева "Кошка", Алёнушка, которая выступила с русской народной песней "Порушка-Параня", и Огненная Ворожея. По правилам проекта у звёздных судей было три попытки угадать, кто управляет аватарами номинантов. Жюри решило первым раскрыть аватар Алёнушки и назвало имя - Анет Сай, но ошиблось. Второй кандидатурой на разоблачение была Огненная Ворожея. Все судьи сказали, что это Валерия, и оказались правы.

"Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Из всех предложенных образов Огненная Ворожея показалась мне самой привлекательной. Ну, во-первых, чёрный стройнит! А если быть серьёзной, то этот аватар, на мой взгляд, самый неоднозначный. Я думаю, в рамках светлых, позитивных и добрых образов было меньше возможностей для экспериментов. Мне хотелось, чтобы мой персонаж был харАктерный - Ворожея могла делать всё, что угодно, это интереснее", - рассказала народная артистка России после разоблачения.

"Я думала, Серёжа Лазарев первым разоблачит меня. Мне казалось, он лучше остальных знает меня с вокальной точки зрения и имеет большой опыт участия в музыкальных шоу. А оказалось, что бояться нужно было мудрую Ирину Витальевну, которая сама, как Ворожея, всё видит, всё знает", - сказала Валерия.

В этом выпуске судьям показалось, что конкурсантка сама себя выдала, и им удалось отчетливо услышать голос певицы Валерии. Сергей Лазарев даже предположил, по какой причине артистка перестала скрываться: "Наверное, это обусловлено тем, что у Ворожеи какой-то тур или какое-то мероприятие, поэтому она просто не может дальше принимать участие в нашем шоу. Это какая-то вынужденная остановка, не потому что она сдалась. Эта певица всегда борется до конца".

Так оно и оказалось. Выйдя на сцену, Валерия подтвердила догадки Лазарева и признала, что её график невозможно совместить со съёмками в проекте. "Спасибо вам большое, что вы меня все-таки отгадали. Серёжа, ты всё правильно понял. Конечно, мне хотелось бы поиграть с вами в эти кошки-мышки до конца", - сказала певица, для которой участие в новогодних корпоративах оказалось важнее телепроекта.

В первом выпуске Огненная Ворожея исполнила хит On The Floor Дженнифер Лопес и рэпера Питбуля. Ирина Понаровская предположила, что этим аватаром управляет Лада Дэнс, а Сергей Лазарев и Тимур Батрутдинов решили, что это Mia Boyka. Спустя неделю Ворожея выступила с романсом "Соловей" композитора Александра Алябьева: члены жюри назвали ещё одно имя - Аида Гарифуллина, а после третьего номера этого аватара с хитом Маши Распутиной "Отпустите меня в Гималаи" родилось ещё две версии - Диана Анкудинова и Алсу. В четвёртом выпуске Огненная Ворожея поразила всех, исполнив хит Перси Мэйфилда Hit the Road Jack: первой, кто решил, что этим аватаром может управлять Валерия, была Ирина Понаровская, остальные члены жюри с заслуженной артисткой России согласились. Два следующих выступления Ворожеи с миксом двух песен "Частушки Бабок Ёжек" из мультфильма "Летучий корабль" и Tutti Frutti Литла Ричарда и композицией Полины Гагариной "Я тебя не прощу никогда" лишь укрепили звёздных судей в том, что аватаром Огненной Ворожеи управляет народная артистка России Валерия.