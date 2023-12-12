Судьям шоу "Суперстар!" после словесной перепалки пришлось сделать трудный выбор: фото нового выпуска

Музыкальный проект, в котором принимают участие олдскульные музыканты, близится к финалу, поэтому судьи строже оценивают номера участников. В пятом эпизоде в турнирной таблице произошли серьёзные изменения: некоторые фавориты проекта потеряли лидирующие позиции, а Татьяну Маркову спасли члены жюри. Поэтому соперничество в новом выпуске ожидалось ещё более острым, но никто не ожидал, что настолько!

Темой конкурсного дня стала "Дискотека века", при этом никаких временных и жанровых ограничений при выборе песни у участников не было. Татьяна Маркова доказала, что судьи не зря спасли её неделей ранее, зажигательно исполнив композицию Lady Marmalade, Кай Метов выбрал песню своего соперника Феликса Царикати "Два капучино", сам же Феликс Царикати вызвал восторг членов жюри своей версией хита группы "Леприконсы" "Хали-гали, паратрупер".

"Суперстар! 4". Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Больше всего не повезло Алексею Гоману, которому устроители шоу навязали хит Анны Asti "По барам", который был ему совершенно не к душе. В итоге он не стал изменять себе и продемонстрировал качественное исполнение. Но членам жюри не хватило энергетики, а вокал, по их мнению, только мешал ему. В итоге за свой номер Алексей получил всего пять баллов. Причём выставление оценок сопровождалось выяснением отношений с Сергеем Соседовым - Гоман дерзко ответичал на его замечания, тем подогревал его критический запал.

По итогам голосования жюри лидерами стали Алексей Глызин, Кай Метов и Игорь Наджиев, набравшие 44 балла. Вторую строчку турнирной таблицы заняла Анастасия Макаревич с 43 баллами. На третьем месте расположился Феликс Царикати, заработав за шесть выпусков 42 балла.

"Суперстар! 4". Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

На последней строчке турнирной таблицы оказались сразу два исполнителя - Алексей Гоман и Татьяна Маркова, заработавшие по 41 баллу. Согласно правилам, в таком случае члены жюри должны принять решение, кто останется в проекте. Сергей Соседов захотел, чтобы осталась Татьяна Маркова, но остальные судьи с ним не согласились и отдали свои голоса Алексею Гоману, который и продолжит участие в шоу. Таким образом, спасённая в прошлой программе певица покинула шоу, присоединившись к Лике Стар, Ларисе Черниковой и Екатерине Суржиковой. Да, из проекта пока выбывают только дамы.

"Суперстар! 4". Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Нововведением этого сезона стало решение дать судьям проекта возможность самим выступить на сцене и примерить на себя роль "суперстаров". Первой оказалась Лера Кудрявцева. Вместе со своей давней подругой Катей Гордон они исполнили собственный трек "Дамы за 30". И хоть выступление проходило вне конкурса, судьи единогласно оценили номер на высший балл.