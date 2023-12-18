Смотрите и делайте. Барнаульский завод РТИ открыл модернизированный цех и намерен в разы увеличить производство

Грандиозные вложения

Проект «Линия непрерывной вулканизации для изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин» предусматривал технологическое переоснащение и модернизацию оборудования на предприятии. Чтобы организовать работу в новом цехе, требовалось больше 160 млн. рублей инвестиций. Из них 121 млн. рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Производительность труда и занятость населения».

Проект позволил создать новые рабочие места, оптимизировать производственные процессы и повысить производительность труда на 30%, — рассказал технический директор ООО «Барнаул РТИ» Игорь Малышев. — При этом мы не только обновили парк оборудования, но и внедрили передовые технологии, предусматривающие использование новейших видов сырья и материалов. Ассортимент продукции дополнился новыми, востребованными на рынке изделиями.

Внедрение на заводе нового оборудования и системы бережливого производства после выхода на проектную мощность позволит увеличить ежегодный выпуск резиновых смесей в 1,7 раза в натуральном выражении, прорезиненных тканей — в 8,7 раза, технической пластины — более чем в 15 раз.

Основными заказчиками готовой продукции станут предприятия авиа-, судо- и машиностроения, а также производители спецодежды.

Для чего нужна продукция РТИ

Оборудование в новом цехе китайское. На заводе отмечают его высокое качество. С азиатскими партнерами Барнаульский завод РТИ работает не в первый раз.

Прорезиненная ткань, которую будут выпускать на новой линии, используется на предприятии для производства различных изделий гражданского и оборонного назначения, спасательного оборудования.

Кроме того, она требуется при изготовлении мягких контейнеров для транспортировки грузов при морских и железнодорожных перевозках, различных деталей для автомобилей, трамваев и троллейбусов, костюмов химической защиты.

Техническая пластина используется при выпуске настилов для производственных помещений, для защиты металлических поверхностей от коррозии, химии и других агрессивных сред, изоляции конструкций от погодных аномалий и низких температур.

Заместить импорт

На предприятиях по всей стране растет спрос на резинотехнические изделия, как в гражданской, так и в оборонной промышленности. При этом на российском рынке наблюдается дефицит прорезиненных тканей и резиновых смесей, который удовлетворяется преимущественно за счет поставок из Китая и Европы. Увеличение производства на Барнаульском заводе РТИ позволит снизить импорт этой продукции с 42 до 18%.

ООО «Барнаул РТИ» давно и успешно работает в направлении импортозамещения. С 2016 года завод успешно завоевывает внутренний рынок и с успехом конкурирует с зарубежными производителями. Так, например, сегодня предприятие производит около 80% от рынка вертолетных баков в РФ.

Пример работы

Исполнительный директор Барнаульского завода РТИ Артем Шамков назвал открытие нового цеха событием знаменательным и долгожданным.

Несмотря на ковид и другие форс-мажоры, нам удалось запустить производство. Это самый масштабный проект за всю новейшую историю предприятия, — рассказал Шамков. Он поблагодарил федеральный Фонд развития промышленности, губернатора Алтайского края, региональное министерство промышленности, Союз промышленников и «Промсвязьбанк» за всестороннюю помощь в осуществлении этого большого проекта.

Артем Шамков. Фото: Анна Зайкова.

Министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка подчеркнул, что от стадии идеи до разрезания ленточки в новом цехе прошло почти три года. «Это огромный труд всех работников завода и пример того, как надо поступательно идти вперед: как работать с органами исполнительной власти, как использовать финансовые инструменты поддержки, которые предлагает государство».

Вячеслав Химочка рассказал, что правительство и министерство сопровождали проект на всех этапах, от разработки документации до преодоления административных барьеров и конечного результата. «И сегодня мы говорим бизнесу: смотрите и делайте как завод РТИ, давайте такие проекты масштабировать и реализовывать».

Химочка также отметил, что объемы производства будут наращиваться, а себестоимость меняться с учетом импортозамещения.

Это скажется и на рентабельности предприятия и обязательно отразится на благосостоянии коллектива. Заработные платы в промышленности растут опережающими темпами, — сказал министр.

Вячеслав Химочка. Фото: Анна Зайкова.

Мы понимаем, с какими трудностями приходится сталкиваться промышленности края. И тем более приятно, что такие проекты реализуются. Гражданские предприятия при этом не отстают от оборонных, — сказал в приветственном слове исполнительный директор Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков.

Виктор Мещеряков. Фото: Анна Зайкова.

Он отметил, что главный тормоз развития промышленности — это нехватка инвестиций. Однако с новой финансовой поддержкой государства и региона сегодня в Алтайском крае возможны миллиардные вложения в развитие предприятий.

Почетные гости открытия оставили свои подписи на прорезиненной ткани, сделанной на заводе. Это полотно вместе с разрезанной ленточкой отправятся в музей Барнаульского завода РТИ. А Артем Шамков отметил, что уже к марту 2024 года обновленный цех выйдет на проектные мощности.