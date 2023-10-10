Сектор «Банкрот» на барабане. Все больше жителей Алтайского края оказываются несостоятельными

Количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае за три квартала текущего года выросло на 38%, а число внесудебных банкротств увеличилось более чем в два раза. Чем это обусловлено и что происходит в прочих регионах Сибири, разбирался «Свободный курс».

Банкротства «физиков» в Сибири

За январь-сентябрь 2023 года число сообщений о введении судами реализации имущества в отношении ИП и физлиц в среднем по РФ выросло на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Сибирском федеральном округе (СФО) рост оказался гораздо значительнее и составил 46,7%.

Лидерами роста в округе стали республики Хакасия и Алтай. В Хакасии количество банкротств ИП и физлиц выросло на 124,4%, на Алтае — на 89,3%. Алтайский край занял пятое место с ростом на 38%. За три квартала в крае разорились 3844 человека, не считая внесудебных банкротств, о которых мы расскажем ниже.

Динамика банкротств ИП и физлиц в Сибирском федеральном округе в январе-сентябре 2023 года:

Республика Хакасия: +124,4%;

Республика Алтай: +89,3%;

Иркутская область: +64,8%;

Кемеровская область: +47%;

Алтайский край: +38%;

Республика Тыва: +34,7%;

Новосибирская область: +27,6%;

Омская область: +20,4%;

Красноярский край: +19,5%;

Томская область: +1,5%.

Банкротство. Pixabay.com

Факторы роста банкротств

Как рассказал «Свободному курсу» арбитражный управляющий Максим Кондауров, рост числа банкротств физлиц идет постоянно, начиная с 2015 года, когда появилась такая возможность. Высокий спрос на услуги банкротства обусловлен комплексом факторов. Во-первых, это обилие соответствующей рекламы. Во-вторых, люди уже посмотрели на опыт своих знакомых, убедились, что процедура банкротства реальна и безопасна. Также все меньше граждане боятся испортить кредитную историю.

Максим Кондауров,

арбитражный управляющий:

Мало банкротов-физлиц никогда не было. Сейчас дошло до того, что я уже не беру новые дела, поскольку загружен уже имеющимися. Знаю арбитражных управляющих, у которых по 100 клиентов в работе. Суды забиты банкротными делами. Впрочем, даже несмотря на загруженность, они относятся к должникам довольно лояльно — на практике бывает, что принимают заявления и с суммами долга менее 0,5 млн, в размере 300-400 тыс. рублей.

Справка: За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по сентябрь 2023 года, несостоятельными стали более 1 млн граждан.

Банкротство - не легкий путь к свободе от финансового бремени. СС0.

Кто прибегает к списанию долгов

По словам управляющего, около 90% обращающихся за списанием долгов — это люди, которые уже не в состоянии выплачивать банковские кредиты. Много пенсионеров идет, у которых старые иски по многу лет «висят», людей, которые оказались в долгах в результате многократных перекредитований — когда кредиты закрываются с помощью других кредитов, зачастую, под более высокий процент.

Из особенностей последнего времени Максим Кондауров отметил, что начали обращаться люди, ставшие жертвами телефонных мошенников — раньше таких не было. Также сейчас более активно участвовать в судебных процессах начали банки — стали чаще запрашивать информацию, предлагать реструктуризацию долга. Раньше в ходе процедур банки вели себя довольно пассивно — просто становились в реестр кредиторов и ждали.

Справка: По данным Федресурса, граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство, в январе-сентябре 2023 года они выступили заявителями в 96,6% процедур. Кредиторы инициировали 3,1% дел, налоговая — 0,4%.

Банкротство. СС0

Без суда и следствия

В Алтайском крае чрезвычайно популярно внесудебное банкротство. Он стабильно входит в десятку регионов РФ с самым высоким показателем банкротств граждан через МФЦ. По итогам января-сентября 2023 года он вырос на 103,2%. Это самые высокие темпы в Сибири после Томской и Новосибирской областей.

По количеству банкротств через МФЦ Алтайский край занял шестое место по РФ, Омская область — второе, Иркутская — восьмое. Количество внесудебных банкротств росло во всех регионах СФО, кроме Тывы, ставшей единственным субъектом, продемонстрировавшим снижение. В среднем, прирост по регионам округа составил +71%.

Рост количества сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в Сибири:

Томская область: +145,7%;

Новосибирская область: +104,3%;

Алтайский край: +103,2%;

Иркутская область: +94,9%;

Омская область: 92,5%;

Кемеровская область: +85,7%;

Красноярский край: +57,4%;

Республика Хакасия: +35,7%;

Республика Алтай: +18,9%;

Республика Тыва: -29%.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Подводные камни внесудебного банкротства

Суммы до 1 млн рублей можно списать также через МФЦ, но Максим Кондауров отмечает, что внесудебное банкротство зачастую сложнее, чем арбитражная процедура — там достаточно много требований. К тому же, желающие обанкротиться через МФЦ все равно сперва должны пройти судебные процессы.

Например, если у вас есть кредит в банке, то последний должен подать на вас заявление, затем дело должно пройти через суд, а приставы должны будут отработать исполнительный лист. Исполнительное производство должно завершиться постановлением о невозможности взыскания.

Максим Кондауров,

арбитражный управляющий:

И только если все эти условия соблюдаются, то можно обратиться в МФЦ, чтобы вам списали задолженность. Конечно, такой вариант может оказаться дешевле, чем услуги арбитражного управляющего, поскольку бесплатно он не работает, возникает необходимость нести судебные расходы, но к этому нужно будет еще прийти.

Банкротство. СС0

Банкротство юрлиц в Сибири и на Алтае

Что касается банкротства юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств, то их количество продолжает сокращаться во всех без исключения регионах СФО. Среднее снижение по округу составило -34,3%, это даже лучше, чем в целом по РФ (-29,8%).

Правда, Алтайский край, при этом, демонстрирует наименьшее снижение темпов — всего на 8%. Только здесь этот показатель представлен не двузначным числом. Всего за три квартала текущего года в регионе разорилось 58 компаний.

Динамика банкротств юрлиц в Сибири в январе-сентябре 2023 года:

Республика Хакасия: -63,6%;

Красноярский край: -54,2%;

Иркутская область: -40,9%;

Кемеровская область: -38,5%;

Республика Алтай: -36,4%;

Томская область: -32%;

Новосибирская область: -26,3%;

Омская область: -23%;

Республика Тыва: -20%;

Алтайский край: -7,9%.

Суд. unsplash.com

Более или менее

В Федресурсе отмечают, что количество новых процедур существенно сократилось не только по сравнению с 2022, но и по сравнению с относительно стабильным в экономическом плане 2019 годом.

Алексей Юхнин,

руководитель Федресурса:

Думаю, такая динамика в значительной степени объясняется двумя мораториями, в ходе которых должники и кредиторы получили опыт внесудебной реструктуризации долгов, которая оказалась, как минимум, не менее эффективной, чем банкротство. Характерно, что и государство в лице ФНС России также снизило активность в плане инициирования процедур.

Впрочем, количество несостоятельных компаний в Сибири вскоре может увеличиться. Согласно данным Федресурса, о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний в январе-сентябре 2023 года заявило в 2,9 раз больше кредиторов, чем за три квартала 2022 года. Это связывают с прекращением моратория, действовавшего в прошлом году.