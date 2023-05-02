Вошли во вкус. Жители Алтая вовсю осваивают внесудебное банкротство

Внесудебное банкротство — что это
С 1 сентября 2020 года в качестве одной из мер экономической поддержки гражданам России была предоставлена возможность пройти процедуру внесудебного банкротства через Многофункциональные центры (МФЦ).
Это упрощенная процедура, длящаяся полгода. Воспользоваться ей могут люди с обязательствами в пределах 50−500 тыс. рублей, в отношении которых прекращено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, которое может быть взыскано.
Кому и зачем нужно внесудебное банкротство
Де-факто, последнее условие заблокировало доступ к внесудебному банкротству пенсионеров и прочих социально незащищенных категорий граждан, ежемесячно получающих какие-то выплаты. Эти средства регулярно списывают приставы, поэтому исполнительное производство не прекращается.
В конце ноября 2022 года Минэкономразвития России предложило упростить доступ к процедуре для данных категорий. В конце апреля 2023 года в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий расширение предельных рамок долга с 50−500 тыс. рублей до 25 тыс. — 1 млн рублей.
Теперь пенсионеры, не имеющие имущества для взыскания и других доходов, кроме пенсии, смогут начать процедуру внесудебного банкротства, если исполнительное производство против них начато более года назад.
Банкротства в Сибири и Алтайском крае за первый квартал 2023 года
Еще до появления внесудебной процедуры в Алтайском крае на протяжении последних лет фиксировался рост количества банкротств отдельных граждан и предпринимателей. Хотя число разорившихся юридических лиц при этом неуклонно сокращалось.
Это, впрочем, характерно и для других регионов Сибирского федерального округа. Так, например, количество обанкротившихся юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств в Сибири в первом квартале текущего года осталось неизменным только в Томской области и Хакасии, в остальных же субъектах — снизилось:
- Новосибирская область — 29 (-37%);
- Иркутская область — 19 (-26,9%);
- Томская область — 16 (0%);
- Кузбасс — 13 (-63,9%);
- Алтайский край — 12 (-50%);
- Красноярский край — 12 (-66,7%);
- Омская область — 9 (-60,9%);
- Республика Хакасия — 3 (0%);
- Республика Алтай — 3 (-40%);
- Республика Тыва — 2 (нет данных).
Что касается количества сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, то здесь ситуация обратная:
- Новосибирская область — 1919 (+33,0%);
- Иркутская область — 1383 (+97,6%);
- Омская область — 1349 (+33,7%);
- Алтайский край — 1183 (+58,6%);
- Кузбасс — 1126 (+50,3%);
- Красноярский край — 989 (+109,5%);
- Томская область — 520 (+7,9%);
- Республика Хакасия — 407 (+184,6%);
- Республика Алтай — 172 (+138,9%);
- Республика Тыва — 49 (-14%).
Без суда и следствия
Число внесудебных банкротств в регионах СФО, за исключением Тывы с ее эффектом низкой базы, растет еще более бурно, чем количество банкротств фермеров и предпринимателей:
- Омская область — 139 (+104,4%);
- Алтайский край — 83 (+151,5%);
- Иркутская область — 82 (+164,5%);
- Республика Хакасия — 37 (+164,3%);
- Красноярский край — 34 (+78,9%);
- Томская область — 31 (+520,0%);
- Новосибирская область — 30 (+130,8%);
- Кузбасс — 19 (+72,7%);
- Республика Алтай — 17 (+41,7%);
- Республика Тыва — 6 (-53,8%).
По количеству внесудебных банкротств сразу три региона Сибири оказались в десятке лидеров РФ. Омская область заняла второе место, Алтайский край — седьмое, Иркутская область — восьмое.
В топ-30 вошли: Хакасия, Красноярский край, а также Томская и Новосибирская области. На 45 месте расположился Кузбасс, на 51 — Республика Алтай. Тыва заняла 70 строку.
Что несет упрощение внесудебного банкротства Алтайскому краю
Судя по всему, в ближайшие годы регион ожидает всплеск таких банкротств. Мы неоднократно писали о высокой закредитованности населения. Отметим, что часть должников — это пенсионеры, и теперь они смогут избавляться от долговой нагрузки.
Полагаем, что после преодоления первичного этапа недоверия к нововведению и роста количества успешных кейсов внесудебного банкротства, пенсионеры мало-помалу начнут включаться в процесс.
Справка:
По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, совокупная задолженность юридических и физических лиц, признанных банкротами, за 2022 год выросла в 1,3 раза, достигнув 2,1 трлн рублей.
При этом, как рассказал «Интерфаксу» глава «Федресурса» Алексей Юхнин, в рамках внесудебной процедуры банкротства с сентября 2020 года по конец февраля 2023 года 10,3 тыс. граждан удалось списать долги на сумму в 3,59 млрд рублей.