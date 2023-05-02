Вошли во вкус. Жители Алтая вовсю осваивают внесудебное банкротство

Алтайский край вошел в десятку лидеров РФ по количеству процедур внесудебного банкротства в первом квартале 2023 года. По сравнению с предыдущим периодом их число выросло на 151,5%. Между тем, правительство намерено сделать эту процедуру еще более простой и доступной, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Внесудебное банкротство — что это

С 1 сентября 2020 года в качестве одной из мер экономической поддержки гражданам России была предоставлена возможность пройти процедуру внесудебного банкротства через Многофункциональные центры (МФЦ).

Это упрощенная процедура, длящаяся полгода. Воспользоваться ей могут люди с обязательствами в пределах 50−500 тыс. рублей, в отношении которых прекращено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, которое может быть взыскано.

МФЦ Алтайского края. mfc22.ru

Кому и зачем нужно внесудебное банкротство

Де-факто, последнее условие заблокировало доступ к внесудебному банкротству пенсионеров и прочих социально незащищенных категорий граждан, ежемесячно получающих какие-то выплаты. Эти средства регулярно списывают приставы, поэтому исполнительное производство не прекращается.

В конце ноября 2022 года Минэкономразвития России предложило упростить доступ к процедуре для данных категорий. В конце апреля 2023 года в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий расширение предельных рамок долга с 50−500 тыс. рублей до 25 тыс. — 1 млн рублей.

Теперь пенсионеры, не имеющие имущества для взыскания и других доходов, кроме пенсии, смогут начать процедуру внесудебного банкротства, если исполнительное производство против них начато более года назад.

Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг , МФЦ , а также в ПФР. ССО

Банкротства в Сибири и Алтайском крае за первый квартал 2023 года

Еще до появления внесудебной процедуры в Алтайском крае на протяжении последних лет фиксировался рост количества банкротств отдельных граждан и предпринимателей. Хотя число разорившихся юридических лиц при этом неуклонно сокращалось.

Это, впрочем, характерно и для других регионов Сибирского федерального округа. Так, например, количество обанкротившихся юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств в Сибири в первом квартале текущего года осталось неизменным только в Томской области и Хакасии, в остальных же субъектах — снизилось:

Новосибирская область — 29 ( -37%);

-37%); Иркутская область — 19 ( -26,9%);

-26,9%); Томская область — 16 ( 0%);

0%); Кузбасс — 13 ( -63,9%);

-63,9%); Алтайский край — 12 ( -50%);

-50%); Красноярский край — 12 ( -66,7%);

-66,7%); Омская область — 9 ( -60,9%);

-60,9%); Республика Хакасия — 3 ( 0%);

0%); Республика Алтай — 3 ( -40%);

-40%); Республика Тыва — 2 ( нет данных).

Кошелек , банковские карты. СС0

Что касается количества сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, то здесь ситуация обратная:

Новосибирская область — 1919 ( +33,0%);

+33,0%); Иркутская область — 1383 ( +97,6%);

+97,6%); Омская область — 1349 ( +33,7%);

+33,7%); Алтайский край — 1183 ( +58,6%);

+58,6%); Кузбасс — 1126 ( +50,3%);

+50,3%); Красноярский край — 989 ( +109,5%);

+109,5%); Томская область — 520 ( +7,9%);

+7,9%); Республика Хакасия — 407 ( +184,6%);

+184,6%); Республика Алтай — 172 ( +138,9%);

+138,9%); Республика Тыва — 49 ( -14%).

Женщина , смартфон , банковская карта. Фото: freepik , автор user18526052.

Без суда и следствия

Число внесудебных банкротств в регионах СФО, за исключением Тывы с ее эффектом низкой базы, растет еще более бурно, чем количество банкротств фермеров и предпринимателей:

Омская область — 139 ( +104,4%);

+104,4%); Алтайский край — 83 ( +151,5%);

+151,5%); Иркутская область — 82 ( +164,5%);

+164,5%); Республика Хакасия — 37 ( +164,3%);

+164,3%); Красноярский край — 34 ( +78,9%);

+78,9%); Томская область — 31 ( +520,0%);

+520,0%); Новосибирская область — 30 ( +130,8%);

+130,8%); Кузбасс — 19 ( +72,7%);

+72,7%); Республика Алтай — 17 ( +41,7%);

+41,7%); Республика Тыва — 6 ( -53,8%).

По количеству внесудебных банкротств сразу три региона Сибири оказались в десятке лидеров РФ. Омская область заняла второе место, Алтайский край — седьмое, Иркутская область — восьмое.

В топ-30 вошли: Хакасия, Красноярский край, а также Томская и Новосибирская области. На 45 месте расположился Кузбасс, на 51 — Республика Алтай. Тыва заняла 70 строку.

Банкрот. СС0

Что несет упрощение внесудебного банкротства Алтайскому краю

Судя по всему, в ближайшие годы регион ожидает всплеск таких банкротств. Мы неоднократно писали о высокой закредитованности населения. Отметим, что часть должников — это пенсионеры, и теперь они смогут избавляться от долговой нагрузки.

Полагаем, что после преодоления первичного этапа недоверия к нововведению и роста количества успешных кейсов внесудебного банкротства, пенсионеры мало-помалу начнут включаться в процесс.