17 апреля
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Экономика

Жители Алтая платят по кредитам неохотнее всех в Сибири

Республика Алтай заняла последнее место по Сибирскому федеральному округу в рейтинге регионов по доле просроченной населением задолженности перед банками за 2022 год, составленном «РИА». В Алтайском крае ситуация ненамного лучше.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Дисциплинированные соседи

Интересно, что наиболее дисциплинированные плательщики Сибири обнаружились в соседнем с Республикой Алтай регионе — Тыве.

  • Республика Тыва — 14 место по РФ;
  • Томская область — 26 место по РФ;
  • Новосибирская область — 28 место по РФ;
  • Красноярский край — 36 место по РФ;
  • Иркутская область — 46 место по РФ;
  • Кузбасс — 49 место по РФ;
  • Республика Хакасия — 52 место по РФ;
  • Алтайский край — 56 место по РФ;
  • Омская область — 59 место по РФ;
  • Республика Алтай — 67 место по РФ.

Алтайский край вошел в тройку аутсайдеров округа, обогнав, впрочем, Омскую область.

Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Доля просрочки растет

Сама по себе доля просроченных кредитов в регионах СФО невелика и варьируется примерно от 3,5 до 5%. Однако во всех регионах округа, кроме Тувы, Красноярского края и Новосибирской области, она понемногу растет.

В Тыве доля просрочки сократилась за год на 0,2% (это максимальное снижение по РФ), а в Новосибирской области и Красноярском крае — осталась на прежнем уровне.

Из оставшихся семи субъектов наибольший прирост продемонстрировали республики Хакасия и Алтай: +0,7% каждая. Иркутская область прибавила 0,5%, Алтайский край — 0,4%, Омская и Томская области — по 0,3%. Наименьший прирост наблюдался в Кузбассе: +0,1%.

Ранее мы отмечали, что кредиты в Алтайском крае берут все менее охотно.

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