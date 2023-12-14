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Экономика

Российский миллиардер похвалил США

Российский миллиардер похвалил Федеральную резервную систему (ФРС) США.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Это — Олег Дерипаска, указывает Газета.Ru. А похвалил за действия ФРС в отношении процентной ставки. По мнению миллиардера, это "не только фактическое удешевление кредита, но и сигнал для планирования своих решений в 2024-м».

ФРС сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5 процента годовых. А на следующий год планируется понижение.

ФРС выполняет функции центробанка.

Ранее о железном занавесе и жесточайшем кризисе публично заявил российский миллиардер. В марте 2022 года Дерипаска спрогнозировал, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине.

Также Дерипаска призывал закончить «весь этот госкапитализм». И заявил о необходимости менять экономическую политику.

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