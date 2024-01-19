23 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Производители курицы и яиц попросили российские власти о помощи

Чтобы увеличить производство куриного мяса и яиц, российским птицеводам нужна господдержка.

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Об этом говорится в открытом письме «Росптицесоюз», пишут "Ведомости".

Для развития отрасли птицеводы попросили увеличить лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов. И отдавать им землю под возведение птичников в порядке приоритета, указывает Газета.Ru..

В Минсельхозе подтвердили, что получили такое письмо. Однако заявили — ведомство уже оказывает поддержку птицеводам.

Важно

Отдельно производители считают нужным законодательно ограничить торговую наценку на яйца и сделать ее не более 5-10%.

Факт

Яйца в подорожали на 61,35% в 2023 году. Таковы данные Росстата.

Между тем многие стали интересоваться — правда ли, что российские прилавки "закидают" искусственными яйцами. Производитель — Китай. Даже доподлинно известно, как отличить искусственные яйца от натуральных, от несушек на птицефабриках.

Однако еще в 2012 году сообщалось о яйцах, которые умельцы готовят из желатина, бензойной кислоты, парафина и гипсового порошка. Даже китайские рестораторы заметили, что предпочитают покупать у себя в стране импортные яйца — настолько искусственные похожи на натуральные. И тут же выразили сомнения, что местные умельцы могут подсунуть под видом натуральных — фальшивые. Заменить только штамп или наклейку.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость