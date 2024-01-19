Производители курицы и яиц попросили российские власти о помощи

Об этом говорится в открытом письме «Росптицесоюз», пишут "Ведомости".

Для развития отрасли птицеводы попросили увеличить лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов. И отдавать им землю под возведение птичников в порядке приоритета, указывает Газета.Ru..

В Минсельхозе подтвердили, что получили такое письмо. Однако заявили — ведомство уже оказывает поддержку птицеводам.

Важно

Отдельно производители считают нужным законодательно ограничить торговую наценку на яйца и сделать ее не более 5-10%.

Факт

Яйца в подорожали на 61,35% в 2023 году. Таковы данные Росстата.

Между тем многие стали интересоваться — правда ли, что российские прилавки "закидают" искусственными яйцами. Производитель — Китай. Даже доподлинно известно, как отличить искусственные яйца от натуральных, от несушек на птицефабриках.

Однако еще в 2012 году сообщалось о яйцах, которые умельцы готовят из желатина, бензойной кислоты, парафина и гипсового порошка. Даже китайские рестораторы заметили, что предпочитают покупать у себя в стране импортные яйца — настолько искусственные похожи на натуральные. И тут же выразили сомнения, что местные умельцы могут подсунуть под видом натуральных — фальшивые. Заменить только штамп или наклейку.

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