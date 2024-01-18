Яйца с кровью и двумя желтками. Что необходимо знать, употребляя "фаберже" после световых лучей

В основном, на это повлиял рост цен. Как обычно в таких случаях, россияне метнулись скупать товар. Тем более, впереди маячили новогодние праздники с праздничными столами, на которых обязательно присутствуют салаты. А в них — яйца.
Но праздники прошли. А все, что связано с яйцами, обсуждается до сих пор добропорядочными россиянами. Например, можно ли есть яйца с кровяным вкраплением, как влияют на организм нестандартные яйца. К примеру, с двумя желтками.
Кровяное вкрапление
Красные пятна на желтке — частицы крови или ткани. Дело в том, что при формировании яйцо окружается желточным мешочком. Он насквозь пронизан кровеносными сосудами. После того, как желток созревает, оттуда высвобождается.
Но часть крови иногда попадает в желток. При этом известно, что у яиц несушек старшего возраста — таких вкраплений больше. Немаловажно — чем темнее цвет сгустка, который оказался в яйце, тем оно свежее, указывает vgoroden.ru.
Факт
Чаще кровяные вкрапления встречаются у яиц с коричневой скорлупой.
Но сырые яйца — как с кровью, так и без — есть нельзя.
Просвечивание
Перед продажей яйца просвечивают овоскопом. И видно, на каких яйцах кровяные вкрапления. Лучше просвечиваются белые — у них скорлупа прозрачнее. Но если аппарат зафиксирует вкрапления — яйца отбраковывают.
Вред
Но даже если такие яйца проскочили на прилавки, бояться есть их не нужно. Красные вкрапления — просто недостаток продукта. Но готовить и есть их можно.
Два в одном
Яйцо с двойным желтком — редкая находка. Настолько редкая, что вероятность того, что курица снесет одно такое яйцо, составляет 1 к 1000.
Двойные желтки чаще образуются у молодых куриц с недоразвитой репродуктивной системой. Также два желтка в яйце могут возникать у "престарелых" несушек.
Эксперты считают яйца с двойным желтком совершенно безопасными для употребления в пищу. И можно еще перед употреблением загадать желание. Есть вероятность, что сбудется.
Рекорд
Мировой рекорд принадлежит девяти желткам в одной яичной скорлупе.
Категорически нельзя. И можно
Если яйцо всплыло — протухло. Испорченное яйцо нужно аккуратно выкинуть, не разбив при этом. Если яйцо утонуло в воде — хорошее, свежее, из него можно готовить.
Ранее сообщалось, что в магазинах появятся искусственные яйца. Как их отличить от натуральных.
Состав продукта
В процессе изготовления используются кальций карбонат, калий карбонат, калий альгинат, квасцы алюмокалиевые, кальция хлорид, кислота бензойная, парафин, гипс, кислота лимонная, желатин и пищевой краситель.
Оболочку делают из смеси парафина, гипса и карбоната кальция.
Отличие от натур-продукта
Внешне искусственные яйца — более гладкие и круглые. Если разбить их, «белок» и «желток» превратятся в однородную массу.
Оболочка искусственного яйца будет гореть при поджигании. Однако лучше всего определить подделку во время приготовления — искусственные яйца имеют химический запах и «резиновый» вкус.
После варки «желток» не синеет по краям, он остается пластичным в холодильнике, а «белок» пожелтеет и развалится.
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