«Пришло время уборочной — денег не оказалось»: Владимир Шитц — о кризисах прошлых лет и «китайцах» на алтайских полях

В 2023 году компания «Агро-Сибирь» продолжит реализацию крупного проекта в молочном животноводстве. Сумма уже вложенных средств значительная — порядка 550 млн рублей. Чтобы полностью завершить масштабный объект, потребуются еще инвестиции. По словам директора хозяйства Владимира Шитца, вернись он на три года назад, сто раз бы подумал, а нужно ли все начинать. О молочном животноводстве и судьбе ЛПХ мы побеседовали с ним в проекте "Алтай-Агро".

«Цены на импорт взлетели до небес»

— В апреле на собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований края говорилось, что посевная-2023 должна пройти нормально, как говорится, по накатанной. У вас как?

— В период подготовки к посевной особых проблем не почувствовал. Топливо, семена, средства защиты растений закупили еще в прошлом году. В штатном режиме отремонтировали технику, поэтому спокойно вышли в поля.

— Весной 2022 года у многих аграриев были проблемы с покупкой импортной техники и запчастей. Спустя год стало легче?

— Весной прошлого года, после объявления специальной военной операции, действительно был период неопределенности. Дилеры техники не понимали, как дальше работать.

Со временем ситуация начала стабилизироваться, был организован параллельный импорт. Сейчас поставки возможны, но они затруднены по времени. Я уже молчу о том, что цены на импортные образцы сельхозтехники и комплектующие взлетели до небес. По некоторым позициям подорожание составляет 200-300%.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

— Вы на этом фоне стали больше внимания обращать на отечественную технику?

— Наше предприятие всегда больше тяготело к отечественной технике — так исторически сложилось. Мы всегда делали упор на развитие животноводства, иногда даже в ущерб растениеводству. Поэтому не всегда были финансовые возможности приобретать дорогую импортную технику.

Пожалуй, только в последние три-четыре года смогли вздохнуть свободно и купить то, что было нужно. До этого момента выбирали подешевле.

Я убежден, что купить дорогостоящую технику — это дело одно. Дальше что? Есть ведь такое понятие, как стоимость владения. Как и многое другое, оно отражается на конечной себестоимости продукции.

Зерна сои. unsplash.com

Важен и временной ресурс. Сейчас даже небольшую запчасть на хваленный трактор John Deere приходится ждать по полгода. Знаю многих, кто в преддверии посевной покупал «Кировец» и ставил как запасной вариант. Посевная длится две-три недели максимум. Сломается импортный трактор, а времени ждать ремонта просто нет.

Надо иметь в виду, что любая импортная техника требует обслуживания. Скажу честно: цены на сервис поднялись серьезно.

Отечественные трактора мы ремонтируем сами, есть соответствующие специалисты и собственный моторный цех. Нас все устраивает.

Владимир Шитц. Анна Зайкоа

«Беспокоит то, что будет летом»

— Так уж получается, что без «сюрпризов» ни один год в сельском хозяйстве не обходится. Этой весной что стало главной «болевой точкой»?

— Я бы не стал говорить о каких-то конкретных «болевых точках». Есть текущие вопросы, которые удается в рабочем режиме решать. В этом году шесть месяцев ждали запасные части на импортные двигатели «Кировца». Пришли, но оказалось, что не те. Ждали снова.

И только за неделю до выхода в поле удалось завершить ремонт техники.

— А что порадовало?

— Большой радости не было. Пожалуй, только осенью 2022 года, когда мы запустили доильно-молочный зал нового животноводческого комплекса, было хорошо.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

«Цены были достойные — грех жаловаться»

— Просчитывали, насколько в 2023 году увеличилась затратная часть?

— В процентном отношении точно сказать не могу, но рост действительно существенный. Хотя беда не в увеличении затратной части, а в том, что просела доходная часть.

В 2021 году и в первой половине 2022-го цены на сельхозпродукцию были достойные — грех жаловаться. Это нам позволило существенно вложиться в модернизацию.

В 2023 году доходы не просто снизились, они рухнули. В прошлом году мы собрали хороший урожай ячменя, цены на который держались в предыдущие годы на приемлемом уровне. Сейчас мы его продаем по 6,5 тыс. рублей за тонну при себестоимости в 8 тыс. рублей.

Владимир Шитц. Анна Зайкоа

Выхода другого нет — надо освобождать и подготавливать склады. Единственная отрада — это масличные культуры. По ним хоть минимальная прибыльность, но есть.

— Там же, на собрании фермеров Александр Балаков говорил, что в сложившейся ценовой ситуации нет универсального секрета для всех. Каждый руководитель должен сам хорошенько подумать и решить, что сеять в 2023 году. Вы для себя что решили?

— Всю зиму думали. Просчитывали потенциальную прибыльность каждой культуры с учетом текущих цен. Окончательный вариант севооборота сформировали только в середине апреля.

Необходимые семена по всем культурам были. Вопрос встал, в каком объеме сеять ту или иную культуру. В итоге решили увеличить посевы подсолнечника, пшеницы и сои.

«Проблем было куда больше, чем сейчас»

— Если говорить о вашем предприятии «Агро-Сибирь», что оно собой сейчас представляет?

— «Агро-Сибирь» обрабатывает 26,5 тыс. га пашни. Всего же у нас 46 тыс. га угодий. Это самый большой показатель в Смоленском районе. Возделывать стараемся все культуры, но в приоритете остается соя.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Когда мы начинали работать, проблем было куда больше, чем сейчас. Посевная подходит — расходных материалов нет, денег нет. Где и что брать — непонятно.

История предприятия «Агро-Сибирь» началась в 2004 году, когда в процедуре банкротства оказалось ОПХ «Алтайское». В те времена я был директором «Агроснаба». Помимо материально-технического снабжения обрабатывали около 4 тыс. га земли. Жили не богато, но концы с концами сводили.

Тогда-то мне и предложили выступить в качестве инвестора разорившегося хозяйства.

Поселок Кировский Смоленского района. Анна Зайкоа

В 2004 году мы смогли провести первую посевную в ОПХ, и деньги «Агроснаба» закончились. А дальше надо было проводить сенокос, летние полевые работы. В «Сибсоцбанке» взяли кредит под 24% — вариантов других не было.

Помню, как пришло время уборочной, а денег на горючее вновь не оказалось. Чтобы рассчитаться с людьми за сезон, пришлось продать за копейки емкости хранения зерна. Это был единственный подобный случай у нас за время работы в сельском хозяйстве.

— По итогам 2021 года ваше хозяйство вошло в ТОП-10 по выручке среди всех предприятий аграрной направленности. На чем в первую очередь удается зарабатывать?

— Главным фактором в этот год стала цена. Существенно приросли и за счет большого объема получаемой продукции. Как по молоку, так и по производству зерновых и технических культур, «Агро-Сибирь» каждый год прибавляло.

Агро-Сибирь в Смоленском районе. Анна Зайкоа

Если в 2004 году мы начинали с валовки в 18 тыс. тонн зерна, то в 2022-ом в бункерном весе она составила почти 65 тыс. тонн.

— Насколько мне известно, у вас есть коневодство. Существует мнение, что это дорогое хобби, но уж точно не бизнес. На ваш взгляд, есть ли здесь экономика?

— В коневодстве у нас два направления — есть лошади рысистой породы, есть лошади новоалтайской мясной породы. Последних продаем преимущественно в Казахстан. Спрос на этих лошадей есть, есть и небольшая прибыль.

Племенных рысаков у нас немного — около 20 голов. Имеются лошади, которые устанавливали серьезные рекорды. На Барнаульском ипподроме кобыла по кличке Реклама преололела 2400 метров за 3.03 минуты, побив рекорд России.

Конечно, прибыли рысистое коневодство не приносит, но избавиться от него рука не поднимается. Больше 30 лет жизни я на это положил.

Коневодство. Ирина Пергаева

В свое время в нашей Юго-Восточной зоне была сильная группа конников. Все лето в каждом районе — Петропавловском, Смоленском, Солонешенском, Усть-Калманском, Чарышский — проводили конноспортивные праздники. Столько людей собиралось! Многие и по сей день их вспоминают.

«550 млн уже вложили»

— Уже несколько лет вы реализуете крупный проект в молочном животноводстве. Он завершен?

— Думаю, что даже в 2023 году нам не удастся все достроить. На сегодняшний день возведены два коровника на 1,2 тыс. голов скота и доильно-молочный зал. Начинаем строительство сухостоя и родительного отделения.

На сегодняшний день 550 млн рублей в этот проект мы уже вложили. Для полного завершения потребуется еще 150.

Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова

— О животноводстве давно говорят как о черной дыре — затрат много, выхлопа мало. Как вы решились вложить 700 млн?

— Предысторию я уже рассказывал — с первого дня существования предприятия «Агро-Сибирь» мы развиваем животноводство. Не скажу, что без него жить не могу, но вырос я в селе и прекрасно понимаю, что в хозяйстве должно быть и растениеводство, и животноводство.

Три года назад, когда поняли, что привязное содержание скота уже не эффективно, решились на новый проект.

— Была бы у вас машина времени, чтобы вернуться в 2020 год, вы бы за него взялись, учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию?

— Мы даже сейчас долго просчитывали, потянем ли оставшуюся стройку на 150 млн рублей. Конечно, получить кредит на такую сумму не составит труда, но ведь возвращать эти средства все равно придется с лихвой.

Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова

Тогда, в 2020 году, за это дело мы взялись без оглядки, потому что доходная часть была хорошая. Сегодня я бы сто раз подумал, а стоит ли начинать подобный проект.

«Я и сейчас скажу, что рад»

— Есть мнение, что нынешние проблемы с ценами на молоко на сельхозпредприятиях отразятся не так сильно. А вот сектор ЛПХ будет избавляться от скота. Не кажется ли вам, что оно и к лучшему? Все равно это низкосортное молоко, качество которого переработчиков не особо устраивает.

— С 2008 по 2012 год я был главой Смоленского района. Приехал к нам как-то краевой чиновник и начал отчитывать за снижение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Я сразу ему сказал, что даже рад такому обстоятельству. В конце концов, до людей дошло, что работать надо на работе, а дома отдыхать.

Я и сейчас скажу, что рад. Не потому, что крупным молочным предприятиям выгодно сокращение ЛПХ, нет: их молоко — капля в море. Считаю, что молочное животноводство — это серьезная отрасль, которой надо заниматься профессионально. В секторе ЛПХ это практически невозможно сделать.

Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова

В сложившейся ситуации с молоком самое страшное то, что часть людей лишится основного заработка — вот это боль для села.

У нас есть отделение в отдаленном селе Солоновка Смоленского района. Когда по селу едешь, сердце кровью обливается: столько заброшенных домов.

Я считаю, что в каждом населенном пункте должно быть базовое хозяйство. В поселке Кировский, где располагается наше предприятие, свободного дома не найдешь. И цена на жилье ничуть не ниже, чем в райцентре.

В Солоновке у меня были мысли развить материальную базу, создать дополнительные рабочие места. Животноводческий комплекс там бы прекрасно вписался. Проблема в том, что земля там федеральная и имеет короткий срок аренды. Если бы я знал, что договор точно будет продлен, обязательно бы начал стройку.

Животноводческий комплекс "Агро-Сибирь" в Смоленском районе. Анна Зайкова

— В свое время говорили, что кооперативы — тот инструмент, который поможет ЛПХ выжить в рыночных условиях. На ваш взгляд, это так?

— Не верю в кооперативы. На мой взгляд, их поддержка — бесполезная трата денег со стороны государства. Как и выделение грантов начинающим фермерам. Я же со стороны вижу, как эти средства осваиваются. Потерпит фермер год-два, помучается, потом сворачивает бизнес, и все на этом.

Не спорю, наверняка есть успешные примеры кооперации, но мне такие на глаза не попадались.

— В свое время бывший губернатор Карлин продвигал идею по созданию в каждом районе края мини-заводов по переработке молока, которые бы ориентировались на местный сырьевой рынок. Но как-то идея не получила развития. Может ли она реально помочь?

— В Смоленском районе есть такое предприятие — принимают молоко, перерабатывают, продукцию выпускают. Ничего против не имею. Но к самому молоку в личных подсобных хозяйствах отношусь очень настороженно — слишком часто оно бывает некачественное.

Фляги. Молоко. CC0

Специальный вопрос

— С 2023 года жарко обсуждаются новые требования по утилизации навоза. Ваше мнение: они — шаг вперед или назад?

— Навоз должен храниться так, как написано в новом законе — это правильный подход. Но для того, чтобы его реализовать, нужны время и средства. У мелких фермеров могут возникать трудности со строительством хранилищ из-за ограниченных финансовых возможностей. Для хранения жидкой фракции навоза мы уже построили лагуны — все как положено. Затраты оказались совсем не детские.

О чем еще рассказал собеседник

О «китайцах» Полностью перейти на сельхозтехнику китайского производства мы не сможем — у них даже нет всей линейки тракторов. Но отдельные образцы уже опробовали. У нас «китайцы» работают в животноводстве. Я вполне доволен. О роботи­зированных фермах Для меня роботизированная система доения по типу «карусель» — это хороший промышленный вариант. А вот робот-дояр за 20-30 млн руб­лей, обслуживающий всего 60 коров, — не больше чем красивая игрушка. Для нашего предприятия не вижу в этом перспективы. О современных гаджетах У нас есть хорошие самоходные опрыскиватели, которые нас устраивают без дополнительных заморочек. В них столько функций, что диву даешься. С техникой сейчас шутить не стоит, она все твои шаги записывает. У нас такие прецеденты были.

Досье

Владимир Викторович Шитц родился 26 апреля 1953 года в селе Новотырышкино Смоленского района. Там же окончил школу, затем поступил в Алтайский аграрный университет на мехфак.

В 1979 году, получив высшее образование, хотел работать в совхозе «Белокурихинском», но места для него не нашлось. Именно тогда Владимир Шитц уехал из Алтайского края в Саратовскую область, на родину своего отца. Прожив там девять месяцев, вернулся на Алтай.

Владимир Шитц. Анна Зайкоа

Начинал работать на предприятии «Алтайсельхозмонтаж» — сначала мастером, потом прорабом. Затем стал заместителем управляющего по материально-техническому снабжению.

В 2004 году на базе ОПХ «Алтайское» создал предприятие «Агро-Сибирь», где является директором и по сей день.