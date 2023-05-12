Крупнейший молочный комплекс на Алтае вырезает скот и готовится завозить новый

В июне 2023 года компания "Румелко Агро" завезет первую партию скота на животноводческий комплекс в Заринском районе, самый крупный в Алтайском крае. Как сообщает "Алтайская нива", пока же в хозяйстве пускают на убой тех коров, которые были носителями вируса лейкоза, и усиленно готовятся принять здоровых.

На сегодняшний день на площадке возведены четыре дойных корпусов, три для молодняка, одна родилка и три телятника на 300 голов каждый. В дойных залах ведется монтаж системы по типу "Карусель".

Что касается кормовой базы, то, как пояснил изданию директор комплекса Игорь Блезняк, ее будет достаточно. По расчетам, на поголовье в 6 тыс. голов скота необходимо не менее 7 тыс. га угодий. Хозяйство уже имеет 8 тыс. га.

Бункеры для хранения зерна уже возведены. Они находятся на территории комплекса. Здесь же построен склад для концентрированных смесей.

Ранее altapress.ru сообщал, что компания «Румелко Агро» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина планирует в июне 2023 года завезти на комплекс первую партию нетелей, состоящую из 640 голов.

Молочный комплекс "Румелко Агро" в Заринском районе. https://dairynews.today/ Молочный комплекс "Румелко Агро" в Заринском районе. https://dairynews.today/

В марте на совещании в Москве инвесторы сообщали, что на молочном предприятии в Заринском районе уже работает 120 человек, всего же создается 180 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на декабрь 2023 года.

Объем инвестиций на данный момент составляет около 4,5 млрд рублей, общий бюджет «Румелко Агро» по проекту в Алтайском крае – 7 млрд рублей.

Что еще строится

Еще один крупный проект реализуется в Смоленском районе. Компания "Агро-Сибирь" в 2024 году планирует полностью завершить строительство крупного животноводческого комплекса.

"На сегодняшний день построен коровник и доильно-молочный зал. Начинаем строительство сухостоя и родительного отделения. В проект уже вложено 550 млн рублей. Для завершения потребуется еще 150 млн рублей", - сообщил altapress.ru директор предприятия Владимир Шитц.

Владимир Шитц. Анна Зайкова

Животноводством на предприятии "Агро-Сибирь" занимались с самого его основания, с 2004 года. Тогда дойное стадо составляло всего 200 голов. Сейчас только новый комплекс рассчитан на 1,2 тыс. коров. "Не скажу, что без коров жить не могу, но вырос я в селе и прекрасно понимаю, что в хозяйстве должно быть и растениеводство и животноводство", - считает Шитц.