2 марта
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Экономика

Последствия решения отвязать цены в России от мировых прокомментировал эксперт

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отвязке цен в РФ от общемировых.

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Экономист Хаджимурад Белхароев прокомментировал эту законодательную инициативу.

Идея отвязать цены в России от мировых — новый ориентир ценообразования, уверен эксперт. И на фоне санкционного давления на Россию необходимо принять правовую норму, по которой цены на жизненно важные товары и услуги будут поддерживаться государством, пишет Lenta.ru.

По мнению эксперта, это является стабилизирующим фактором для развития экономики страны.

А про реализацию «экономического чуда» в РФ рассказал глава Минфина. Дело в том, что все задачи в сфере экономики для реализации идеи «экономического чуда» в России тщательно просчитаны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

И пояснил — это "наш технологический суверенитет, микроэлектроника, авиастроение, станки, оборудование, инфраструктура, поддержка граждан и тд.".

Также Силуанов пообещал профинансировать все поручения президента РФ Владимира Путина, о которых говорил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

Между тем стало известно, почему цены на курицу побили исторический рекорд.

В Минсельхозе утверждали — цена на куриное мясо за год выросла на 6%, и объясняли это сезонными факторами. По данным аналитической компании Emeat, в розничных сетях куриная тушка в июне стоила еще дороже — в среднем 270 рублей за кг. При этом диапазон цен довольно широк — от 200 до 350 рублей за кг.

Существенное расхождение с государственной статистикой в Emeat объясняют тем, что проводят анализ по крупным розничным сетям.

Мясо птицы — самое популярное в России, его доля в общем объеме потребления — 44,3%, или почти 35 кг на человека.

Также сообщалось, что в России заметно подорожали некоторые продукты, но больше всего — лук и курица.

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