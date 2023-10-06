Помощник президента РФ пообещал укрепление рубля «рано или поздно»

Так представитель Кремля ответил на вопрос Shot — когда начнут работать меры по укреплению рубля.
С начала недели доллар укрепился на три рубля, напоминает Lenta.ru.
Курс доллара вырос до 101,1575, рублей 6 октября. Отметка 101 рубль превышена впервые с 14 августа.
Европейская валюта торгуется выше 106 рублей.
Накануне курс евро превысил 105 рублей. Рубль снижается по отношению к иностранным валютам на фоне укрепления доллара и коррекции цен на нефть.
В августе Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию.