Поддержать отечественного производителя. АЗПИ продолжает расширять производство в новых, непростых экономических реалиях

Расширение ассортимента продукции и парка оборудования
— Какие задачи были поставлены перед АЗПИ на 2023 год? Все ли их удалось выполнить?
— В 2023 году задачи были точно такие же, как в 2022-м: закрыть потребности российского рынка топливной аппаратуры после ухода иностранных компаний. По-прежнему, в основном благодаря АЗПИ, российские дизелестроители имеют возможность комплектовать свои двигатели современной топливной аппаратурой. В частности, мы занимаем существенную долю на конвейерах компаний КамАЗ и группы ГАЗ — ключевых игроков в этой сфере.
Начаты серийные поставки систем для новых двигателей КамАЗа. В течение 2024 года планируется завершить подготовку к полному переходу двигателей Минского моторного завода на системы Common Rail (англ. — общая магистраль) производства АЗПИ. Успешно реализуется новый проект по созданию уникальной для России топливной системы аккумуляторного типа для двигателей карьерных самосвалов БелАЗ.
Для расширения производства в 2023 году мы взяли льготный заем в Фонде развития промышленности РФ на сумму 1,2 млрд рублей из необходимых 1,5 млрд. Остальные средства — наши собственные. Из них освоены уже более 1 млрд рублей. На эти деньги закуплено оборудование, которое частично уже прибыло на завод. Также создано более 100 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, работающих на новом оборудовании.
Кадровая политика
— Расскажите о кадрах поподробнее. Есть ли у вас дефицит сотрудников и как справляетесь с ним?
— Мы, как и все, столкнулись с дефицитом кадров — специалистов не хватает. Более того, приходится соревноваться с другими предприятиями. И главный инструмент в этой гонке — заработная плата.
Мы, в свою очередь, также повышаем зарплаты, улучшаем условия труда и развиваем социальную сферу в целом, чтобы людям было не просто выгодно работать на АЗПИ, но и интересно.
Например, на территории завода работает столовая, где мы компенсируем 70% затрат на питание. Все сотрудники имеют возможность получить своевременную и качественную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение. Дважды в год на АЗПИ проводятся общезаводские спортивные олимпиады.
Наше предприятие в принципе всегда уделяло большое внимание кадровой политике. На АЗПИ действует многоуровневая система подготовки специалистов: мы можем обучить даже человека без специального образования.
А в прошлом году у нас впервые стартовала программа обучения девушек профессии наладчика. Не так давно ученицы, прошедшие курс до конца, благополучно сдали экзамены. Эффективно работает система целевого обучения с последующим гарантированным трудоустройством. Есть на АЗПИ и настоящие трудовые династии — несколько поколений одной семьи успешно работают на предприятии.
В целом за прошлый год прирост сотрудников на АЗПИ составил 257 человек, 62% из них пришли по рекомендации знакомых, работающих на нашем предприятии.
Несмотря на трудности
— 2023 год был прорывным для алтайской промышленности — индекс производства составил 105,8% по итогам 12 месяцев. Какой вклад в этот показатель внес АЗПИ?
— Резкий скачок по выпуску продукции случился на нашем предприятии еще в 2022 году. В прошлом году мы прибавили к рекордным цифрам еще 30%. По итогам 2023 года рост производства автокомпонентов в Алтайском крае составил 146%.
На сегодняшний день наши показатели находятся на том же уровне, что и в предыдущие рекордные годы в этот отрезок времени. АЗПИ наращивает выпуск производства, принимает людей, закупает оборудование. Несмотря на трудности, мы выполняем поставленные перед нами государством задачи. И тем самым повышаем краевой индекс производства.
Соперничество с азиатскими производителями
— Как у АЗПИ обстоят дела с конкурентоспособностью?
— Раньше на российском и на внешних рынках мы конкурировали с европейскими производителями. Качество нашей продукции было сопоставимо, а цена продукции АЗПИ — значительно ниже европейской.
Теперь же у нас назревает довольно болезненная конкуренция с азиатскими производителями. Темпы роста импорта товаров в Россию из Китая только за последний год составили около 50%. Это, в частности, касается и рынка автокомпонентов, который активно пополняется китайской продукцией по значительно более низкой цене, при практически полном отсутствии гарантийного обслуживания и сервиса.
Большие объемы производства и порой откровенно демпинговая ценовая политика позволяют китайским заводам поддерживать низкую цену на свою продукцию.
В сложившейся ситуации важнейшая задача отечественных производителей — обеспечить технологический суверенитет нашей страны. У АЗПИ есть все компетенции для решения этой проблемы.
Но, чтобы поддержать отечественного производителя, дать ему шанс развиваться дальше и выполнять поставленные государством, временем и ситуацией задачи, необходима концентрация не только наших, но и федеральных, и региональных сил. Необходимы системные государственные комплексные меры поддержки и защиты отечественного производителя.
Доступ к ресурсам
— Какие инструменты использует завод, чтобы поддерживать здоровую конкуренцию?
— Мы являемся модельным предприятием Алтайского края по бережливому производству. У нас идет непрерывный процесс оптимизации всех процессов: логистики, производственных операций, закупок и так далее.
2024 год на АЗПИ объявлен годом повышения производительности труда. Мы всегда развивались в этом направлении, но в этом году сделали особый акцент: введены премии за повышение производительности труда, а работников, внесших особый вклад, планируем дополнительно наградить.
В рамках поддержки государством проведения НИОКР наш завод, победив в проводимых Минпромторгом конкурсах, получил возможность субсидировать часть затрат на проведение опытно-конструкторских работ и приобретение измерительного оборудования. Прорабатывается возможность получения следующего займа ФРП.
Серьезную поддержку оказывает региональная власть. В 2017 году был создан Фонд развития Алтайского края — по аналогии с Фондом развития промышленности РФ. В нем действуют точно такие же условия по выдаче кредитов, только непосредственно от региона. Все доступные нам инструменты мы используем на 100%.
Планы на 2024 год
— Какие новые сотрудничества и проекты появятся у предприятия в этом году?
— Недавно на АЗПИ побывал Сергей Когогин — генеральный директор КамАЗа. Мы обсудили новый проект, который уже реализуется: первые 500 мотор-комплектов топливной аппаратуры для новых двигателей будут отгружены в апреле.
Также в этом году мы подписали протокол с Минским моторным заводом, который, в свою очередь, поставляет двигатели Минскому тракторному заводу. АЗПИ будет изготавливать топливную аппаратуру на их двигатели экологического класса Stage IIIA (англ. — стадия III A).
Кроме того, в 2024 году мы планируем изготовить 55 мотор-комплектов топливной аппаратуры для двигателей карьерных самосвалов БелАЗ производства Белорусского автомобильного завода.
Разрабатываются форсунки для тяжелых двигателей локомотивов. В стадии обсуждения — разработки для авиационных и судовых двигателей.
АЗПИ
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