Поддержать отечественного производителя. АЗПИ продолжает расширять производство в новых, непростых экономических реалиях

Алтайский завод прецизионных изделий продолжает непрерывно совершенствовать производственную систему, проводит техническое перевооружение, осваивает новые рынки и виды продукции, расширяя производство. И все это в условиях усиливающейся неравной конкуренции с азиатскими производителями. Подробнее о том, какие масштабные проекты воплощает завод и что еще необходимо российским предприятиям, чтобы оставаться конкурентоспособными, рассказывает заместитель Председателя правления АЗПИ Анна Осинцева.

Расширение ассортимента продукции и парка оборудования

— Какие задачи были поставлены перед АЗПИ на 2023 год? Все ли их удалось выполнить?

— В 2023 году задачи были точно такие же, как в 2022-м: закрыть потребности российского рынка топливной аппаратуры после ухода иностранных компаний. По-прежнему, в основном благодаря АЗПИ, российские дизелестроители имеют возможность комплектовать свои двигатели современной топливной аппаратурой. В частности, мы занимаем существенную долю на конвейерах компаний КамАЗ и группы ГАЗ — ключевых игроков в этой сфере.

Начаты серийные поставки систем для новых двигателей КамАЗа. В течение 2024 года планируется завершить подготовку к полному переходу двигателей Минского моторного завода на системы Common Rail (англ. — общая магистраль) производства АЗПИ. Успешно реализуется новый проект по созданию уникальной для России топливной системы аккумуляторного типа для двигателей карьерных самосвалов БелАЗ.

Для расширения производства в 2023 году мы взяли льготный заем в Фонде развития промышленности РФ на сумму 1,2 млрд рублей из необходимых 1,5 млрд. Остальные средства — наши собственные. Из них освоены уже более 1 млрд рублей. На эти деньги закуплено оборудование, которое частично уже прибыло на завод. Также создано более 100 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, работающих на новом оборудовании.

Анна Викторовна Осинцева. Фото: Андрей Раевских.

Кадровая политика

— Расскажите о кадрах поподробнее. Есть ли у вас дефицит сотрудников и как справляетесь с ним?

— Мы, как и все, столкнулись с дефицитом кадров — специалистов не хватает. Более того, приходится соревноваться с другими предприятиями. И главный инструмент в этой гонке — заработная плата.

Мы, в свою очередь, также повышаем зарплаты, улучшаем условия труда и развиваем социальную сферу в целом, чтобы людям было не просто выгодно работать на АЗПИ, но и интересно.

Например, на территории завода работает столовая, где мы компенсируем 70% затрат на питание. Все сотрудники имеют возможность получить своевременную и качественную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение. Дважды в год на АЗПИ проводятся общезаводские спортивные олимпиады.

Наше предприятие в принципе всегда уделяло большое внимание кадровой политике. На АЗПИ действует многоуровневая система подготовки специалистов: мы можем обучить даже человека без специального образования.

А в прошлом году у нас впервые стартовала программа обу­чения девушек профессии наладчика. Не так давно ученицы, прошедшие курс до конца, благополучно сдали экзамены. Эффективно работает система целевого обучения с последующим гарантированным трудоустройством. Есть на АЗПИ и настоящие трудовые династии — несколько поколений одной семьи успешно работают на предприятии.

В целом за прошлый год прирост сотрудников на АЗПИ составил 257 человек, 62% из них пришли по рекомендации знакомых, работающих на нашем предприятии.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.

Несмотря на трудности

— 2023 год был прорывным для алтайской промышленности — индекс производства составил 105,8% по итогам 12 месяцев. Какой вклад в этот показатель внес АЗПИ?

— Резкий скачок по выпуску продукции случился на нашем предприятии еще в 2022 году. В прошлом году мы прибавили к рекордным цифрам еще 30%. По итогам 2023 года рост производства автокомпонентов в Алтайском крае составил 146%.

На сегодняшний день наши показатели находятся на том же уровне, что и в предыдущие рекордные годы в этот отрезок времени. АЗПИ наращивает выпуск производства, принимает людей, закупает оборудование. Несмотря на трудности, мы выполняем поставленные перед нами государством задачи. И тем самым повышаем краевой индекс производства.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.

Соперничество с азиатскими производителями

— Как у АЗПИ обстоят дела с конкурентоспособностью?

— Раньше на российском и на внешних рынках мы конкурировали с европейскими производителями. Качество нашей продукции было сопоставимо, а цена продукции АЗПИ — значительно ниже европейской.

Теперь же у нас назревает довольно болезненная конкуренция с азиатскими производителями. Темпы роста импорта товаров в Россию из Китая только за последний год составили около 50%. Это, в частности, касается и рынка автокомпонентов, который активно пополняется китайской продукцией по значительно более низкой цене, при практически полном отсутствии гарантийного обслуживания и сервиса.

Большие объемы производства и порой откровенно демпинговая ценовая политика позволяют китайским заводам поддерживать низкую цену на свою продукцию.

В сложившейся ситуации важнейшая задача отечественных производителей — обеспечить технологический суверенитет нашей страны. У АЗПИ есть все компетенции для решения этой проблемы.

Но, чтобы поддержать отечественного производителя, дать ему шанс развиваться дальше и выполнять поставленные государством, временем и ситуацией задачи, необходима концентрация не только наших, но и федеральных, и региональных сил. Необходимы системные государственные комплексные меры поддержки и защиты отечественного производителя.

Алтайский завод прецизионных изделий. Наладчица. Фото предоставлено АЗПИ.

Доступ к ресурсам

— Какие инструменты использует завод, чтобы поддерживать здоровую конкуренцию?

— Мы являемся модельным предприятием Алтайского края по бережливому производству. У нас идет непрерывный процесс оптимизации всех процессов: логистики, производственных операций, закупок и так далее.

2024 год на АЗПИ объявлен годом повышения производительности труда. Мы всегда развивались в этом направлении, но в этом году сделали особый акцент: введены премии за повышение производительности труда, а работников, внесших особый вклад, планируем дополнительно наградить.

В рамках поддержки государством проведения НИОКР наш завод, победив в проводимых Минпромторгом конкурсах, получил возможность субсидировать часть затрат на проведение опытно-конструкторских работ и приобретение измерительного оборудования. Прорабатывается возможность получения следующего займа ФРП.

Серьезную поддержку оказывает региональная власть. В 2017 году был создан Фонд развития Алтайского края — по аналогии с Фондом развития промышленности РФ. В нем действуют точно такие же условия по выдаче кредитов, только непосредственно от региона. Все доступные нам инструменты мы используем на 100%.

Планы на 2024 год

— Какие новые сотрудничества и проекты появятся у предприятия в этом году?

— Недавно на АЗПИ побывал Сергей Когогин — генеральный директор КамАЗа. Мы обсудили новый проект, который уже реализуется: первые 500 мотор-комплектов топливной аппаратуры для новых двигателей будут отгружены в апреле.

Также в этом году мы подписали протокол с Минским моторным заводом, который, в свою очередь, поставляет двигатели Минскому тракторному заводу. АЗПИ будет изготавливать топливную аппаратуру на их двигатели экологического класса Stage IIIA (англ. — стадия III A).

Кроме того, в 2024 году мы планируем изготовить 55 мотор-комплектов топливной аппаратуры для двигателей карьерных самосвалов БелАЗ производства Белорусского автомобильного завода.

Разрабатываются форсунки для тяжелых двигателей локомотивов. В стадии обсуждения — разработки для авиационных и судовых двигателей.

АЗПИ

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