14 октября
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Экономика

Падение доллара до 80 рублей спрогнозировал эксперт

Доллар США может упасть до 80 рублей после введения механизма обязательной продажи валюты российскими экспортерами.

Установка памятника рублю.
Установка памятника рублю.
vk.com/sportparkbarnaul

Это произойдет в течение полугода, уверен известный финансист Алексей Зубец.

И новые меры по укреплению рубля вводить не придется, пишет ura.ru.

Другой эксперт заявил, что подобные прогнозы делать еще рано — на рынке сейчас спекулятивная реакция.

Между тем определенная стабилизация курса рубля может свидетельствовать о достижении сбалансированности валютного рынка России.

Доллар по 100 рублей

Ранее сообщалось, почему доллар растет, невзирая на усилия правительства и Центробанка РФ. В начале октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» признал ослабление национальной валюты и проблемы с невозвратом валютной выручки, но выразил уверенность, что принятые меры по исправлению ситуации приведут к хорошим результатам.

Что касается мер, то Центробанк уже дважды поднимал ключевую ставку, а с 14 по 22 сентября 2023 года увеличил ежедневный объем продаваемой валюты с 2,3 до 21,4 млрд рублей. Но, несмотря на все это, 5 октября курс доллара на Московской бирже вновь достиг «психологической» отметки в 100 рублей.

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