14 октября
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Экономика

Оба Алтая вошли в число самых неблагополучных регионов Сибири

Алтайский край и Республика Алтай вошли в тройку самых неблагополучных регионов Сибирского федерального округа (СФО) по благосостоянию населения.

Рейтинг.
Рейтинг.
Фото: ru.freepik.com, автор jannoon028.

Рейтинг благополучия

Регионы Сибири в 2022 году оказались не самыми благополучными в стране с точки зрения благосостояния населения. В тридцатку лучших по РФ из СФО вошел только Красноярский край, да и тот занял лишь 28 место в рейтинге, подготовленном РИА Новости https://riarating.ru/.

Республики Алтай и Тыва вошли в десятку аутсайдеров общероссийского списка, Алтайский край оказался одиннадцатым с конца, заняв 75 место. В расчетах мы не учитываем новые регионы, поскольку данных по ним нет. Рейтинг регионов Сибири выглядит так:

  • Красноярский край — 28 место по РФ;
  • Новосибирская область — 32 место по РФ;
  • Кузбасс — 39 место по РФ;
  • Иркутская область — 47 место по РФ;
  • Томская область — 48 место по РФ;
  • Омская область — 50 место по РФ;
  • Республика Хакасия — 72 место по РФ;
  • Алтайский край — 75 место по РФ;
  • Республика Алтай — 82 место по РФ;
  • Республика Тыва — 84 место по РФ.
График, монеты.
График, монеты.
Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Динамика

Что касается динамики по сравнению с 2021 годом, то все регионы СФО, кроме Тывы и Хакасии, показавших падение итогового рейтингового балла, улучшили свой результат. При этом Алтайский край продемонстрировал наименьший прирост — всего на 1,1%, в то время как Республика Алтай улучшила свой балл на 12,7%.

Динамика итогового рейтингового балла сибирских регионов в 2022 году по сравнению с 2021 годом:

  • Красноярский край: +13,5%;
  • Республика Алтай: +12,7%;
  • Новосибирская область: +9,4%;
  • Иркутская область: +7,8%;
  • Томская область: +5,1%;
  • Омская область: +5,1%;
  • Кемеровская область: +3,2%;
  • Алтайский край: +1,1%;
  • Республика Хакасия: -5,3%;
  • Республика Тыва: -36,5%.
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