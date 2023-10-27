Курс рубля резко укрепился к доллару и евро. Какова роль ключевой ставки

Курс рубля резко укрепился к доллару и евро.

Это произошло после решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 15%.

По данным Мосбиржи, курс доллара опустился до 92,85 рублей, евро — до 98,1225 рублей, указывает Газета.Ru.

К 13:39 мск доллар стоил 93 рубля, евро — 98,29 рублей.

Центробанк РФ 27 октября повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, следует из пресс-релиза ЦБ.

Ранее глава ЦБ объяснила повышение ключевой ставки. Из-за инфляционных рисков Центробанк Рф принял решение о повышении ключевой ставки. Также в банке намерены и далее удерживать на высоком уровне ключевую ставку.