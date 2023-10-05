Курс евро превысил 105 рублей

Европейская валюта поднялась до отметки 105,01 рублей, пишет РБК. В последний раз евро торговался выше 105 рублей 8 сентября.

Доллар тоже "прибавил" и торгуется за 99,825 рублей.

Рубль снижается по отношению к иностранным валютам на фоне укрепления доллара и коррекции цен на нефть.

В августе Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию. В связи с ослаблением рубля заметно подорожали зависимые от импорта категории — техника и электроника, автомобили, зарубежный туризм, фрукты, говорилось в сообщении Центробанка.

Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. Инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса.

Прогноз

Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться.

Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что будет с национальной валютой дальше. Рубль будет лихорадить как минимум до конца лета, но до конца года рубль должен укрепиться, надеются экономисты. Текущий курс немного спекулятивный.

Также о вероятности дефолта и девальвации российской нацвалюты рассказали эксперты. Рубль ослабел по отношению к доллару на 30% — если в январе валюту можно было купить за 69 рублей, то в августе цена доллара стремится к трехзначным числам.