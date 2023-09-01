1 сентября
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Экономика

Компания алтайского депутата может открыть новый завод за 1,8 млрд рублей

В сентябре компания "Бочкари-Раменское", принадлежащая известному бизнесмену, депутату АКЗС Вадиму Смагину, может открыть завод в Подмосковье. Такие планы еще несколько месяцев назад озвучивали власти региона. По данным altapress.ru, предприятие действительно находится в активной стадии запуска.

Кола в Бочкарях
Кола в Бочкарях
Дмитрий Лямзин

С чего все начиналось

О том, что Вадим Смагин планирует выкупить предприятие в Раменском, ранее принадлежавшее корпорации PepsiCo, стало известно в ноябре 2022 года. Тогда компания "Клин Аква" подала заявление в ФАС о предварительном согласии на получение основных средств «Вимм-Билль-Данн Напитки».

Свои планы относительно нового актива алтайский предприниматель официально не озвучивал. Однако СМИ сообщали, что завод в Раменском представляет собой пустую площадку под производство со складскими площадями. Оборудование с него полностью вывезено.

На начало 2022 года актив оценивался до 500 млн рублей.

Вадим Смагин.
Вадим Смагин.
Анна Зайкова

«Вимм-Билль-Данн Напитки» на этом предприятии выпускал соки, в 2015 году оно было закрыто, а производство сконцентрировано на липецком заводе «Лебедянский».

Что известно сейчас

Как таковой компании "Клин Аква" уже не существует, 3 августа она была переименована в "Бочкари-Раменское". Об этом свидетельствуют данные портала Rusprofile.

В июне о планах нового инвестора рассказывала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, новый собственник получил льготный кредит в размере 500 млн рублей по программе "Промышленная ипотека". Средства направлены, в том числе, на приобретение промышленного помещения в Раменском округе. Общий объем инвестиций чиновница оценила в 1,8 млрд рублей.

Кола в Бочкарях
Кола в Бочкарях
Дмитрий Лямзин

Зиновьева отмечала, что компания планирует запустить производство в сентябре 2023 года. На площадке в Подмосковье "Бочкари-Раменское" будут выпускать безалкогольные напитки.

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