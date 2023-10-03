Налоговый период традиционно считается важным фактором поддержки национальной валюты — до 28 сентября бизнес перечислял государству основные сборы: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы.
Специалисты считают, что его завершение ослабило рубль.
Также аналитики приводят долгосрочные факторы:
- устойчивый внутренний спрос;
- расчеты бизнеса с нерезидентами;
- высокая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран;
- затягивание обсуждения мер, способных сбалансировать рынок.
По словам экспертов, в начале октября против рубля будет выступать фактор сокращения активности продажи валюты.
По прогнозам аналитиков, из-за окончания налогового периода ожидают повышение стоимости доллара в первой половине октября. Что мы и видим сейчас.
Аналитики не ожидают резких ответных мер от властей в случае ослабления рубля. Будут лишь неформальные попытки увеличить предложение валюты за счет госбанков и госкомпаний.
Стандартные меры, а именно пошлины на импорт и ограничения на движения капитала не приведут к укреплению рубля. Наоборот, они создадут негативный эффект.
Инвестстратеги считают, что у рубля будут опоры даже при неблагоприятной внешней конъюнктуре.
К концу октября снова будет фактор поддержки в виде налогового периода, и, скорее всего, доллар будет на уровне 95 руб.
Следовательно, покупке валюты сейчас ничего не препятствует. А держать деньги в долларах выгоднее, чем на рублевых вкладах, говорят эксперты.
Ранее доллар превысил отметку в 100 рублей впервые с 14 августа.