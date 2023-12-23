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Экономика

Депутат Госдумы объяснил рост цен на яйца

По словам депутата Владимира Гутенева, виноваты сами россияне, сообщает телеканал "Дума ТВ"

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Владимир Гутенев заявил, что граждане стали чаще есть куриное мясо и яйца. Вследствие этого возник неудовлетворенный спрос, который сформировал дефицит.

По мнению депутата, это плохо.

Ранее активный рост цен на яйца отметили жители Барнаула.

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