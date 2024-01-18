«Cемена уложит даже в полевую дорогу»: машиностроитель Дмитрий Беляев — о конкурентах, инвестициях и перламутровых пуговицах

В 2023 году «Менеджером года» был признан генеральный директор компании «Комплекс Агро» Дмитрий Беляев. Члены Клуба чемпионов, видные предприниматели региона, проголосовали за него единогласно. Редакция altapress.ru по традиции предоставила возможность победителю самому оценить свои достижения. Вот, что получилось.

"Станки расставлены, люди давно работают"

- Клуб чемпионов признал вас «Менеджером года» за новинки, за инвестиции в производство и за зерносушильные комплексы, которые помогли сохранить урожай. Вы бы сами себе что поставили в зачет 2023 года?

- Я бы отметил начало серийного производства посевного комплекса «АлтайДиск». На сегодняшний день для сельского хозяйства острая проблема — отсутствие дисковых посевных комплексов прямого посева с большим удельным давлением на сошник.

С уходом из России компаний Bourgault и John Deere данная ниша освободилась. Вывод подобного образца на рынок я считаю своевременным. Техника оказалась чрезвычайно востребованной.

Конструкторские работы по созданию посевного комплекса начали в конце 2022 года. В 2023 году испытали первые образцы в Новичихинском и Зональном районах.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

После этого произвели ряд изменений. Теперь с уверенность можно сказать, что посевной комплекс полностью готов.

Вторым важным событием 2023 года стал запуск производства дождевальным машин, но это, скорее, продукт на перспективу. В Алтайском крае под орошение отдано всего 9 тыс. га земель, хотя в советское время было больше 300 тыс. га.

Кроме того, оросительные системы — это история не особо оригинальная. Их уже выпускают три или четыре компании в России. Тогда как посевной комплекс «АлтайДиск» - полностью собственная разработка, уникальная в своем роде.

Виктор Томенко пообщался с трудовым коллективом комплекса Агро. Антон Федотов

- Говоря о производстве, что с вашей производственной площадкой на улице Космонавтов в Барнауле? В 2022 году вы сравнивали ее с разрушенным Сталинградом.

- Реконструкция полностью завершена. Станки расставлены, люди давно работают. Здесь задействован каждый квадратный метр помещений.

Ранее я считал, что строить в чистом поле проще и дешевле. С учетом полученного на этой площадке опыта, поменял свое мнение. Оказалось, что реконструкция старых производственных зданий происходит гораздо быстрее, нежели стройка с нуля.

На улице Космонавтов весь цикл восстановительных работ завершили за год. На другой производственной площадке в Барнауле только полтора года получали разрешение на строительство.

Завод "ТД Комплекс Агро". Анна Зайкова.

- Вы имеете ввиду строительство нового цеха за пивзаводом в Барнауле. Как продвигаются дела?

- На данный момент мы на стадии прокладки коммуникаций. Параллельно проводим внутреннюю отделку офисного здания, закрываем контур основного производственного здания. В марте планируем эти работы завершить.

В середине лета будет заканчивать стройку и переходить к этапу сдачи в эксплуатацию. Как известно, тут начинается все самое интересное.

"Нам требуется учебный центр"

- На ваш взгляд, этих производственных мощностей компании будет достаточно?

- На 2024 и 2025 годы этого хватит, а дальше, возможно, нет.

Летом прошлого года компания приобрела еще одну площадку в 2,5 га на улице Трактовой. Здесь имеется одно здание и возможность для расширения. В настоящий момент оформляем документы на земельный участок. Закончим это — перейдем к следующему.

Дмитрий Беляев (крайний слева). Дмитрий Лямзин

- Читала, что Ростсельмаш намерен строить собственный испытательный полигон для сельхозтехники. Это будет некий аналог машиноиспытательной станции только в более современной варианте. Вашей компании нужно нечто подобное?

- Конкретно нашей компании — нет. Технику лучше испытывать в хозяйствах, в тех условиях, в которых она будет эксплуатироваться. Так мы и работаем: иногда дошлифовываем технику и год и два.

В настоящий момент в большей степени нам требуется учебный центр для подготовки специалистов.

Будем создавать его на базе своего предприятия с отдельными парком станков. Это нам позволит готовить новых сотрудников с учетом наших технологий и наладить систему переподготовки.

Виктор Томенко пообщался с трудовым коллективом комплекса Агро. Антон Федотов

Взаимозаменяемость сотрудников — очень важная для нас история.

"Пока глобальных претензий не было"

- В 2023 году вы представили культиватор Strip-till, посевной комплекс и дождевальную машину. На ваш взгляд, у чего есть наибольшие перспективы с точки зрения продаж?

- У посевного комплекса. До апреля 2024 года у нас законтрактовано и продано достаточное количество образцов, то, которое мы на данный момент можем произвести.

После участия в выставке «ЮгАгро» в Краснодаре спрос возрос. Провели бы массовую компанию — продали бы еще больше.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи Олег Богданов

Другие компании тоже начинают заходить на этот рынок. Очевидно, что через несколько лет мы увидим аналоги нашему посевному комплексу. Однако у нас есть год форы — первые образцы мы уже испытали в полевых условиях.

В этом году получим еще больше обратной связи и, в случае необходимости, сможем оперативно внести изменения.

- У меня есть ощущение, что алтайские аграрии стали разбалованными превередами — отечественные комбайны им не нравятся, посевные комплексы тоже. В сельхозмашиностроении можно продукт довести до совершенства?

- Думаю, что нет. Слишком широк спектр природных условий, в которых сельскохозйственная техника используется. Одно орудие не может одинаково эффективно работать везде.

Есть агрегат, который хорошо себя показывает в Целинном районе. Попал он в Михайловский район — эффекта такого уже нет.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Посевная техника в этот отношении более универсальная. Ее главная задача без учета природных условий уложить семена на нужную глубину, идеально ее выдержав, и на максимально ровном расстоянии друг от друга.

В 2023 году наш посевной комплекс был в хороших кондициях — с учетом нюансов эксплуатации внесли в него порядка 10 изменений. Пока глобальных претензий не было.

Он выдерживает нужные параметры в любых условиях, семена уложит даже в полевую дорогу. Пробовали и это.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Может быть со временем придется какие-нибудь «перламутровые пуговицы» к нему «пришить», но это на усмотрение конкретного клиента.

- Слышала, что гендиректор Петербургского тракторного завода дает чуть ли не слово пацана, что новый Кировец отменного качества. Вы готовы поступить также?

- Слово пацана за свою технику дать могу. Но надо учитывать один важный момент: между нами и конечным покупателем есть сервисная служба.

У нас это 35 человек по трем основным направлениям — сушильный сервис, сервис по технике Amazon, сервис прицепов и ликвилайзеров. Со временем будет отдельная служба сервиса по посевникам.

Губернатор Томенко проконтролировал подготовку техники к посевной Антон Федотов

Научить правильно работать на конкретной технике должен сервисный специалист. Мы же когда начинаем читать инструкцию? Когда что-то сломалось? Зачастую в сельском хозяйстве так и происходит.

Чтобы техника работала эффективно, без сбоев, надо ее правильно настроить. Представим, что механизатор этого не сделал, что тогда говорят? Дмитрий Беляев виноват.

Вторая важная часть — обеспечение своевременного ремонта. Надо чтобы с момента обращения о поломке и выхода техники в поле проходило как можно меньше времени. Если это будет двое-трое суток и более, конечно, снова скажут, что это техника у Беляева плохая.

День сибирского поля - 2022 Дмитрий Лямзин

"Все оказалось банально и просто"

- Говоря о зерносушильном оборудовании, как вы реально оцениваешь свой вклад в этом секторе. Чувствуете себя богом сушки?

- Богом себя не чувствую. Просто своевременно увидел, как в мировой практике в похожих зонах увлажнения, аналогичных Алтайскому краю, сельское хозяйство без сушек не обходится.

Кроме того, в 2010-х годах начинался тренд на выращивание технических культур. Это раньше у нас пшеницу по пшенице сеяли.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Сейчас в некоторых хозяйствах на нее приходится меньше 50% площадей. Понятно, что выращивать подсолнечник в нашей зоне без сушильного оборудования рискованно.

Поэтому в свое время начали делать осторожные шаги. Первые сушильные комплексы привезли в Алтайский край из США. В 2016 году собрали несколько собственных образцов.

Все оказалось банально и просто. В этом процессе участвовали три человека: я, мой сотрудник и одноклассник.

Дмитрий Беляев. Анна Зайкова

Помню: зима, мороз страшный. Мы в небольшом помещении срисовываем чертежи с разобранной американской сушилки. Срисовали основные детали, создали 3D модель и направили в производство.

Спустя годы все комплектующие стали делать сами, получив полностью самостоятельный продукт.

- Дождливая осень подстегнула продажи зерносушильного оборудования?

- Спрос возрос. В процентах точно сказать не могу, но на ближайшие два месяца законтрактован полностью. До конца февраля все расписано.

Предприятие "Комплекс Агро". Дмитрий Лямзин

- 2022 год вы делили на два периода, до и после 1 августа. Сначала аграрии бегали за поставщиками техники, потом наоборот. Кто сейчас за кем «бегает»?

- Век производителей сельхозтехники был не долог — всего около года. Сейчас финансовая ситуация в сельском хозяйстве не стабильная, вновь наступило время покупателя.

"Игры с комплектующими еще аукнутся"

- Почти два года прошло с введения СВО и санкций. Как за это время изменилась расстановка сих на рынке сельхозмашиностроения?

- Данные очень интересные. Если мы посмотрим рынок самоходной техники, то здесь наблюдается рост импорта. По некоторым позициям увеличение поставок иностранной техники по итогам 2023 году произошло в разы.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Причем сама техника стала значительно дороже. Возьмите комбайн Claas с жаткой — 80 млн рублей стоит, а Ростсельмаш похожего класса — 35 млн.

По прицепной технике роста импорта практически нет. Она достаточно простая, и многие отечественные производители смогли ее освоить.

Понятно, когда европейские и американские поставщики вернутся на российский рынок, многое может измениться. Главное, чтобы курс доллара не обвалился.

Предприятие "Комплекс Агро". Дмитрий Лямзин

Если он будет на уровне 50 рублей, нашему сельхозмашиностроению придется не сладко. Конкурировать с немцами или американцами в таких условиях мы не сможем.

- По вашему мнению, эти годы пошли во благо отечественным производителям?

- Есть ощущение с определенным послевкусием. С одной стороны, конечно, мы отмечаем рост и развитие отечественного сельхозмашиностроения.

Тема промышленного производства стала для нашей страны актуальной — больше предприятий, больше вовлеченных людей. Но если простую кормозаготовительную или прицепную технику в России научились делать, то в производстве тракторов прорыва не произошло.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Легко, по щелчку пальцев, еще один или два крупных тракторных завода не родятся - это колоссальные инвестиции, и уровень как минимум государственно-частного партнерства.

Второй, не менее важный момент, это покупка комплектующих. До введения санкций проблем не было — стабильно закупались в Европе и США. Начались перебои, стали брать все, что есть в наличие. На разные модели приходилось ставить разные комплектующие.

Надо понимать четко: придет время, когда техника начнет ломаться. Вряд ли кто-то из сервисников будет держать на складе, например, десять видов гидромоторов, когда каждый стоит около 200 тыс. рублей.

Так что, игры с комплектующими еще нам аукнутся.

Виктор Томенко пообщался с трудовым коллективом комплекса Агро. Антон Федотов

"Совершенно неуместное поведение"

- Как вы оцениваете экспансию китайской техники в России? Чего от этого ждать?

- Я с большой настороженностью смотрю на все происходящее. Вижу, что у государства две глобальные задачи — вырастить собственного производителя и поддерживать дружественные отношения с Китаем. В нашем случае это две противоречащие вещи.

В 2023 году несколько раз был на белорусских предприятиях и у меня сложилось впечатление, что они к российским дилерам и в целом к нашему рынку начали относиться высокомерно. На мой взгляд, сейчас это совершенно неуместное поведение.

День сибирского поля - 2022 Дмитрий Лямзин

Китайские производители вытесняют белоруссов день за днем. Они изучили каждый сегмент, знают все показатели и бьют очень прицельно.

Причем это касается не только маломощной техники. Китайцы уже готовы предложить трактора мощностью 400 и более л.с. У Минского тракторного завода таких вариантов нет до сих пор.

- Представим, что европейская и американская сельхозтехника вернулась на российский рынок. Что тогда? Кто выживет и боитесь ли вы?

- В нашем сегменте имеются устойчивые позиции, сформированная репутация и качественный продукт. Здесь проблем возникнуть не должно.

В сегменте самоходной техники все может существенно поменяться. Если доллар будет стоить 40-50 рублей, отечественные производители тракторов и комбайнов забегают быстро.

Досье Дмитрий Владимирович Беляев родился 8 сентября 1983 года в селе Хабары. Школу окончил уже в Барнауле, куда переехал с родителями. Затем учился в Алтайском государственном техническом университете на факультете «Измерительная техника и технологии». В 2015 году получил второе высшее образование в Москве, в РАНХиГС по направлению «Государственное муниципальное управление». Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Фото: Владимир Вдовин. Свою трудовую деятельность начал еще в 2004 году в компании «ЭкоНива-Сибирь», учась на четвертом курсе. В 2008 году организовал компанию «Комплекс Агро», которая в тот момент занималась продажами техники Amazone. А в 2016 году открыл собственное производство, тогда же собрав первую сушилку. В свободное от работы время занимается спортом: хоккеем и триатлоном. Не женат.

Премия "Менеджер года - 2023". altapress.ru

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