Победный помол. Что собой представляет алтайская мельница, которая сделала своего владельца знаменитым

Руководитель сельхозпредприятия «Вирт» Павел Бейфорт победителем премии «Менеджер года» был в 2022 году. Его наградили за существенный вклад в сельское хозяйство региона, за развитие социальной сферы села и активную гражданскую позицию. А еще за строительство передовой мельницы стоимостью более 300 млн рублей. Спустя год мы увидели все воочию, а сам инвестор рассказал подробности.

Как все начиналось

С детства стать мукомолом, как пишут о нем некоторые СМИ, Павел Бейфорт не мечтал. Хотел быть бригадиром на животноводческом комплексе. Да и мельница на его предприятии могла не появиться. Проект родился, скажем так, не от хорошей жизни.

Когда-то давно Павел Бейфорт на давальческих условиях работал с одним из комбинатов хлебопродуктов. Сдавал зерно, получал муку, продавал ее по своим клиентам. Схема была отработана. Но в какой-то момент комбинат ни с того ни с сего решил изменить условия сотрудничества.

Бейфорту надо было искать другой вариант. Вариант нашел его сам: на выставке «Алтайская нива» в Барнауле на глаза попался образец небольшой мельницы. Так все и сложилось.

Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию сельского хозяйства. Анна Зайкова

Собственное производство в селе Дружба получилось компактное — модульная мельница расположилась на одном этаже и перерабатывала 20 тонн пшеницы в сутки.

До определенного момента этого вполне хватало. А затем встал вопрос: либо вовсе убирать мельницу, которая уже не отвечала потребностям хозяйства, либо давать ей вторую жизнь. Выбор был сделан.

Как продвигалась стройка

К строительству нового мельничного комплекса приступили в 2017 году, через три года планировали перерезать ленточку. Не получилось: процессы затягивались. Подводили то ковид, то западные санкции.

Выбирая мельничное оборудование, инвестор поначалу смотрел в сторону швейцарской марки Bühler, но она оказалась непомерно дорогой. После изучения рынка Бейфорт пришел к выводу, что турецкие и итальянские мельницы тоже неплохие, но гораздо дешевле. Когда проект был практически готов, остановились все-таки на итальянском производителе Omas.

Сергей Козленков, директор компании «Вирт-М», которая теперь эксплуатирует новый комплекс, объясняет: качество исполнения и сервис у итальянцев выше, есть представительство в России, но главное — это технологии. У них, например, высококлассные агрегаты для очистки зерна и размола.

Взять хотя бы «сердце» мельницы — вальцовый станок Leonardo, позволяющий снизить расходы на электроэнергию до 30%, что, соответственно, влияет на себестоимость продукции.

В 2022 году объект был готов. Весь нынешний год предприятие проводило пуско-наладочные работы, производило пробные помолы и оформляло необходимые документы. Теперь они имеются на руках, можно двигаться вперед.

Мельничный комплекс в Целинном районе. Анна Зайкова

Что собой представляет объект

Гендиректор «Вирт-М» Сергей Козленков объяснил «СК»: согласно проекту, перерабатывающая мощность мельницы составляла 190 тонн. Однако увеличивать ее решено было постепенно, запустив сначала одну линию на 95 тонн, а за ней аналогичную вторую.

Выпускает мельница муку второго, первого и высшего сортов, а также манную крупу.

70% необходимого для производства зерна поступает с собственных предприятий Бейфорта (всего его хозяйства обрабатывают 37 тыс. га пашни в Целинном, Заринском, Мамонтовском и Быстроистокском районах). Остальное докупается у других аграриев исходя из требуемых параметров качества.

Мельничный комплекс в Целинном районе. Анна Зайкова

«Производство практически полностью автоматизировано, процессы сведены на один компьютер. Для непосредственного обслуживания комплекса требуются два оператора», — объясняет директор.

В настоящий момент мельница выпускает продукцию в мешках по 10, 25 и 50 кг оптовыми партиями. Основной рынок сбыта — хлебопекарные предприятия в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской области. В Горном, например, у «Вирта» есть один клиент, который покупает муку уже почти 20 лет. Объемы, может быть, небольшие, зато лояльность высокая.

Кроме близлежащих соседей, предприятие отправляло муку в европейскую часть страны и на Дальний Восток. А еще в Монголию и Узбекистан — два экспортных рынка сбыта, которые считаются перспективными. Кстати, в Узбекистан из Дружбы уехала специальная мука, обогащенная определенными витаминами для конкретного клиента.

Мельничный комплекс в Целинном районе. Анна Зайкова

Павел Бейфорт рассказывает: не так давно один известный в крае бизнесмен привез ему муку из Италии и попросил сделать нечто подобное.

На предприятии ее посмотрели, попробовали и пришли к выводу, что это вполне возможно. «В Италии зерно хуже качеством, чем у нас, а мука получается лучше. Значит, есть куда стремиться», — признается Бейфорт.

Что будет дальше

Вторая производственная линия, которая позволит увеличить мощности в два раза, из Италии в Дружбу уже приехала. До конца 2023 года ее планируется завести под крышу и смонтировать. Необходимые под это площади на мельнице были заложены изначально.

Но это еще не все. В нынешнем году к Павлу Бейфорту обратился собственник крупного элеватора и предложил выкупить у него подержанное фасовочное оборудование. Тот, подумав, отказался и купил новое немецкое. В следующем году, если все пойдет по плану, в Дружбе появится своя мелкая фасовка.

А это уже совершенно другой уровень.