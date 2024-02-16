19 февраля
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Экономика

Барнаульский завод наладил новое производство и уже поставляет продукцию в Петербург

Петербургский тракторный завод заказал у Барнаульского завода мехпрессов колесные диски, которые раньше здесь не производились. Для этого предприятию пришлось наладить новую линию, сообщает министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

Барнаульский завод мехпрессов.
Барнаульский завод мехпрессов.
Минпромэнерго.

Колесные диски размера 20х26 используются на маневременных и высокопопроходимых тракторах петербургского производства «Кировец» серии К-5.

Для их изготовления специалисты БЗМП смонтировали и наладили дополнительную оснастку на линии по производству колесных дисков. На сегодняшний день партия дисков в количестве 40 штук прошла проверку на качество и отгружена заказчику.

«Барнаульский завод мехпрессов» – группа промышленных предприятий, выполняющая спектр задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка, кузнечное производство и выпуск колесных дисков.

В 2023 году завод пополнил арсенал оборудования на производстве колесных дисков: в работу запущен сварочный робот-манипулятор. Это устройство предназначено для сварки обода и ребра колесного диска. Его работа позволяет ускорить операции и повысить качество сварного шва. Также для колесного производства был установлен дробемет - аппарат, предназначенный для очистки поверхности металлических изделий направленным потоком абразива. С его помощью обрабатывают и зачищают обод и ребро колесного диска.

В настоящее время завод реализует новые этапы проекта по выпуску тяжелых колесных дисков. Сейчас идет пусконаладка новых линий катафореза и покраски, запуск которых значительно улучшит характеристики дисков и их устойчивость к различным грунтам.

Цифра

Около 1 млрд рублей составили общие вложения в организацию производства на БЗМП. Завод активно пользуется региональными мерами господдержки промышленных предприятий.

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