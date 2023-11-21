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Экономика

Банк России понизил курс доллара

Банк России установил на 21 ноября официальный курс доллара на уровне 88,4954 рубля, сообщает ТАСС.

Доллар.
Доллар.
unsplash.com

19 ноября агентство Bloomberg сообщало о прогнозе аналитиков, согласно которому курс рубля установится на отметке 90 рублей за доллар, напоминает Газета.Ru.

Ранее падение доллара до 80 рублей спрогнозировал эксперт. Это возможно после введения механизма обязательной продажи валюты российскими экспортерами.

И произойдет в течение полугода, уверен известный финансист Алексей Зубец.

И новые меры по укреплению рубля вводить не придется.

Между тем определенная стабилизация курса рубля может свидетельствовать о достижении сбалансированности валютного рынка России.

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